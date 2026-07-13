Android: Neue Google App ‚Magic Pointer‘ taucht jetzt im Play Store auf – die erste App für Googlebooks

Veröffentlicht am von Jens
google 

In diesen Tagen starten überraschend viele neue Google-Apps für Android und jetzt steht schon die nächste in den Startlöchern: Jetzt wurde die neue App Magic Pointer im Play Store entdeckt, die wenig überraschend für eine neue Geräteklasse steht. Es handelt sich um die magischen Funktionen des Mauszeigers für die neuen Googlebooks, die schon bald starten dürften.


googlebook magic cursor

Vielleicht schon in wenigen Wochen könnten die ersten Googlebooks starten, die wir euch hier im Blog natürlich ausführlich vorgestellt haben. Ein Highlight der neuen Geräte und ihrem ebenso brandneuen Betriebssystem ist der Magic Pointer. Dabei handelt es sich um zusätzliche Funktionen für den Mauszeiger, der unter anderem Kontextinformationen zum aktuellen Arbeitsbereich liefern soll.

Jetzt ist die neue Magic Pointer im Google Play Store entdeckt worden. Das verrät uns nicht nur, dass die Googlebooks bei frühen Testern bereits im Umlauf sind, sondern auch, dass diese eigentliche Systemkomponente über den Google Play Store aktualisiert werden kann. Das spricht für häufige geplante Updates und stetige Neuerungen. In der App-Beschreibung heißt es „Wählen Sie einen beliebigen Bereich auf Ihrem Bildschirm aus, um kontextbezogene KI-Vorschläge zu erhalten und nahtlos Unterstützung von Gemini zu bekommen.“

Zwar steht die App im Play Store bereit und soll schon über 1.000 Mal installiert worden sein, aber dabei handelt es sich nur um Testgeräte. Aktuell gibt es kein bekanntes Modell eines Laptops, Tablets oder Smartphones, das mit der App kompatibel wäre. Es ist daher anzunehmen, dass der Magic Pointer zunächst nur auf den neuen Googlebooks angeboten werden soll, zukünftig aber auch für Smartphones oder Tablets im Desktopmodus genutzt werden könnte.

Die Googlebooks sollen noch in diesem Jahr auf dem Markt starten. Gut möglich, dass es im August parallel zum Pixel-Event erste Informationen geben wird.

» Android XR: Die ersten Smart Glasses starten bald – Google zeigt Brillen, Technik und Oberflächen (Galerie)

Magic Pointer
Magic Pointer
Download QR-Code
Magic Pointer
Entwickler: Google LLC
Preis: Kostenlos

[9to5Google]

# Vorschau Produkt Preis
1 HP Laptop mit 17,3' HD+ Display, Intel Celeron N4120, 8 GB DDR4 RAM, 256 GB SSD, Intel UHD-Grafik, Windows 11, QWERTZ Tastatur, Schwarz HP Laptop mit 17,3" HD+ Display, Intel Celeron N4120, 8 GB DDR4 RAM, 256 GB SSD, Intel UHD-Grafik... 398,89 EUR 339,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
2 HP Laptop | 15,6' FHD Display | Intel N100 | 4 GB DDR4 RAM | 128 GB UFS | Intel UHD Graphics | Windows 11 Home im S-Modus | QWERTZ | Natural Silver HP Laptop | 15,6" FHD Display | Intel N100 | 4 GB DDR4 RAM | 128 GB UFS | Intel UHD Graphics... 279,00 EUR 219,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
3 Laptop Windows 11 The Notebook, Deutsche Tastatur 15.6 Zoll Laptop Mit Windows 11 Und Office Paket Fertig Installiert 5205U (Bis Zu 2,3 GHz) Prozessor 4GB RAM 128GB ROM TF Karte Erweiterbar Auf 512GB Laptop Windows 11 The Notebook, Deutsche Tastatur 15.6 Zoll Laptop Mit Windows 11 Und Office Paket... 229,99 EUR Bei Amazon kaufen
4 ASUS (17,3 Zoll FullHD Notebook mit MS Office 2024 Pro (Intel Core 5 Prozessor 120U, 10 Kerne, 5 GHz, 16 GB DDR5 RAM, 1000 GB SSD,HDMI, BT, Webcam, USB-C/3.0, WLAN, Windows 11 Prof) #8509 ASUS (17,3 Zoll FullHD Notebook mit MS Office 2024 Pro (Intel Core 5 Prozessor 120U, 10 Kerne... 599,00 EUR Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 21.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

 

Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket