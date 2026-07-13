Android: Neue Google App ‚Magic Pointer‘ taucht jetzt im Play Store auf – die erste App für Googlebooks

In diesen Tagen starten überraschend viele neue Google-Apps für Android und jetzt steht schon die nächste in den Startlöchern: Jetzt wurde die neue App Magic Pointer im Play Store entdeckt, die wenig überraschend für eine neue Geräteklasse steht. Es handelt sich um die magischen Funktionen des Mauszeigers für die neuen Googlebooks, die schon bald starten dürften.



Vielleicht schon in wenigen Wochen könnten die ersten Googlebooks starten, die wir euch hier im Blog natürlich ausführlich vorgestellt haben. Ein Highlight der neuen Geräte und ihrem ebenso brandneuen Betriebssystem ist der Magic Pointer. Dabei handelt es sich um zusätzliche Funktionen für den Mauszeiger, der unter anderem Kontextinformationen zum aktuellen Arbeitsbereich liefern soll.

Jetzt ist die neue Magic Pointer im Google Play Store entdeckt worden. Das verrät uns nicht nur, dass die Googlebooks bei frühen Testern bereits im Umlauf sind, sondern auch, dass diese eigentliche Systemkomponente über den Google Play Store aktualisiert werden kann. Das spricht für häufige geplante Updates und stetige Neuerungen. In der App-Beschreibung heißt es „Wählen Sie einen beliebigen Bereich auf Ihrem Bildschirm aus, um kontextbezogene KI-Vorschläge zu erhalten und nahtlos Unterstützung von Gemini zu bekommen.“

Zwar steht die App im Play Store bereit und soll schon über 1.000 Mal installiert worden sein, aber dabei handelt es sich nur um Testgeräte. Aktuell gibt es kein bekanntes Modell eines Laptops, Tablets oder Smartphones, das mit der App kompatibel wäre. Es ist daher anzunehmen, dass der Magic Pointer zunächst nur auf den neuen Googlebooks angeboten werden soll, zukünftig aber auch für Smartphones oder Tablets im Desktopmodus genutzt werden könnte.

Die Googlebooks sollen noch in diesem Jahr auf dem Markt starten. Gut möglich, dass es im August parallel zum Pixel-Event erste Informationen geben wird.

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[9to5Google]

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