Google Home: Neue Automatisierungen für das Smart Home – Google erleichtert den Einstieg (Screenshots)

Mit der Smart Home-Plattform Google Home lassen sich viele kompatible Geräte steuern, die sowohl Aktionen ausführen als auch Ereignisse melden oder anderweitig interagieren können. Die im Smart Home immer wichtigere Automatisierung soll jetzt neuen Schwung bekommen und erhält in diesen Tagen ein großes Update. Wir zeigen euch die neuen Google Home-Vorlagen, die den Einstieg erleichtern sollen.



Ein echtes Smart Home zeichnet sich dadurch aus, dass es wirklich „smart“ ist und viele Dinge automatisiert, die von den programmierten Eventualitäten abhängen. Doch weil vielen Nutzern entweder die Erfahrung, das technische Know-How oder auch die Kreativität fehlt, gibt es jetzt ein großes Update für Google Home, das die Programmierung deutlich erleichtern soll. Den Nutzern werden Beispiele geboten, sodass sie nicht komplett von Null beginnen müssen.

Auf obigem Screenshot könnt ihr sehen, wie diese Automatisierung aussieht. Neben dem Erstellen einer solchen Automatisierung gibt es eine Reihe von Vorlagen, aus denen die Nutzer wählen können. Die erste ist der Schutz in der Nacht, der sowohl die Kameras als auch die Außenbeleuchtung 15 Minuten nach Sonnenuntergang einschaltet. Die zweite Variante ist es, dass alle Lautsprecher im Haus zur Bettzeit auf 20 Prozent Lautstärke heruntergeregelt werden. Andere Varianten umfassen es, alle Lichter auszuschalten, wenn niemand zu Hause ist.

Das ist noch längst nicht alles, denn es gibt viele weitere Vorschläge. Diese lassen sich einfach übernehmen oder bearbeiten lassen. Das soll sowohl als Inspiration für den Einstieg gelten als auch die Möglichkeiten zeigen, um diese zu überarbeiten oder darauf aufzubauen. Damit dürfte man so manchem Nutzer eine Brücke bauen, um eine solche Automatisierung anzustoßen und weitere Dinge im eigenen Heim umzusetzen.

» Smart Home: Google Home erhält ein großes Update – leichtere Automatisierung, Kamerasteuerung und mehr

[Google Support]

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