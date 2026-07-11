Gemini Nano Banana 2 Lite: Das leistet Googles neuer KI-Bildgenerator; viele beeindruckende Beispiele (Video)

Google hat vor wenigen Tagen das neue KI-Modell Gemini Nano Banana 2 Lite veröffentlicht, das die KI-Bildgenerierung in puncto Geschwindigkeit und Effizienz auf ein neues Level heben soll. Dass das nicht unbedingt zu Lasten der Qualität gehen muss, zeigt sich im direkten Vergleich mit dem großen Bruder. Wir zeigen euch eine Reihe von Vergleichsbildern mit den Möglichkeiten.



Das neue KI-Bildgenerierungsmodell Gemini Nano Banana 2 Lite ist in dieser Woche gestartet und soll auch diesen Bereich auf die nächste Stufe bringen – diesmal aber nicht nicht primär qualitativ. Für qualitativ hochwertige Bilder gibt es das Standardmodell sowie Gemini Nano Banana 2 Pro. Jetzt startet man ein Lite-Modell, das vor allem auf Geschwindigkeit und Kosteneffizient setzt.

Die drei Nano Banana-Modelle im Vergleich

Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image): Entwickelt für Höchstgeschwindigkeit. Optimiert für Workflows mit hohem Datenvolumen und nahezu Echtzeit-Verarbeitung, bei denen extrem niedrige Latenzzeiten entscheidend sind.

Entwickelt für Höchstgeschwindigkeit. Optimiert für Workflows mit hohem Datenvolumen und nahezu Echtzeit-Verarbeitung, bei denen extrem niedrige Latenzzeiten entscheidend sind. Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image): Der vielseitige Allrounder. Liefert hohe Qualität bei geringer Latenz und bietet das beste Verhältnis von Leistung und Kosten.

Der vielseitige Allrounder. Liefert hohe Qualität bei geringer Latenz und bietet das beste Verhältnis von Leistung und Kosten. Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image): Optimiert für komplexe, professionelle Anwendungsfälle. Es bietet höchste Präzision und fortschrittliche Analysefunktionen für Aufgaben, bei denen Genauigkeit wichtiger ist als Geschwindigkeit.

Nano Banana 2 Lite zeichnet sich dadurch aus, dass es sehr viele Bilder in kürzester Zeit generieren kann. Google spricht von durchschnittlich vier Sekunden, die es vom Prompt bis zum fertigen Bild benötigt. Dabei leidet die Qualität gar nicht so sehr, wie man das vielleicht vermuten würde. In der folgenden Galerie könnt ihr euch direkte Vergleichsbilder ansehen und werdet sicherlich bemerken, dass es vor allem der Feinschliff ist, an dem gespart wird. Die Gesamtkompositionen, die Details und auch die Darstellung unterscheiden sich hingegen kaum.

















Im obigen Video gibt es noch einen direkten Geschwindigkeitsvergleich. Nano Banana 2 und Nano Banana 2 Lite sollen innerhalb von einer Minute möglichst viele Bilder erstellen. Am Ende kommt das Standardmodell auf gerade einmal drei Bilder zu einem Entwicklerpreis von etwa 20 Cent. Mit Nano Banana 2 Lite werden hingegen 21 Bilder mit einem Gesamtpreis von 70 Cent erstellt. Der höhere Preis ergibt sich durch die Gesamtanzahl der Bilder. Der Einzelpreis sinkt hingegen drastisch.

Das neue KI-Modell richtet sich vor allem Entwickler, die in sehr kurzer Zeit sehr viele Bilder benötigen. Sei es zu Zweck der Illustration oder auch für eine Bildbearbeitung mit Vorschaufunktion. Google hat damit die drei wichtigen Stufen für die KI-Bildgenerierung besetzt (siehe Auflistung am Anfang des Artikels) und bietet damit sowohl für Entwickler als auch Endnutzer viele Möglichkeiten, um passende Bilder zu generieren.

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 21.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.