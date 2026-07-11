Mario Kart bei YouTube: So könnt ihr das Kultspiel jetzt im Player spielen – Techdemo macht es möglich (Video)

Die auf Googles Videoplattform YouTube verfügbaren Videos laufen normalerweise linear, aber dennoch ist es Bastlern in der Vergangenheit immer wieder gelungen, gewisse Interaktionen hereinzubringen. Jetzt gibt es ein neues Beispiel, das in diesen Tagen für Aufmerksamkeit sorgt: Jetzt lässt sich eine Runde Mario Kart direkt im YouTube-Player spielen – ohne jegliche externe Software.



Es gab immer wieder Experimente mit interaktiven YouTube-Videos, wobei vor allem die damals verfügbaren Annotations mit Verknüpfungsmöglichkeiten zum Einsatz kamen. Jetzt demonstrieren Bastler ein neues Konzept, das einen populären Klassiker in den YouTube-Player bringt – ohne externe Software verwenden zu müssen: Interessierte Nutzer können eine Runde Mario Kart im Player spielen. Zum Einsatz kommt die Technologie der 360-Grad-Videos.

Im obigen Video könnt ihr Mario Kart spielen. Zunächst folgt ein kurzes Tutorial, das die Bedienung erklärt. Mit den alternativen Pfeiltasten A und D lässt sich Mario so steuern, dass dessen Fahrzeug seine Regenbogenfahrbahn nicht verlässt. Multiplayern oder Tastaturspielern ist dieses Konzept sicherlich bekannt. Über die Sprachauswahl des Players lässt sich die Spielfigur verändern, sodass ihr auch alle populären Charaktere spielen könnt. Ein Spiel dauert knapp unter einer Minute.

Umgesetzt ist das Ganze über die 360-Grad-Funktion von YouTube und hat tatsächlich nichts mit einer Art von Spiel oder Programmierung zu tun – denn das ist bei YouTube bekanntlich nicht möglich. Stattdessen ist es so, dass die Bastler schlicht viele Videospuren nebeneinander laufen lassen, die außerhalb des Sichtfelds sind. Durch die Pfeiltasten wird das Sichtfeld verschoben, sodass sich die Figur rein visuell auf einer anderen Spur befindet. Eine interessante Tech-Demo der Möglichkeiten.

Probiert das Ganze doch einfach einmal aus. Vielleicht wird es Nachfolgeprojekte geben, doch grundsätzlich kann es kaum über die Möglichkeiten dieses Spiels hinausgehen.

Letzte Aktualisierung am 11.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.