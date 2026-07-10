Pixel Update: Neue Leaks zu Pixel Watch 5 und Pixel 11, KI-Agenten, neuer Pixel-Magie und Rekorder-Probleme

Die erste volle Pixel-Woche im Juli hat viele interessante Informationen zu den Pixel-Produkten bereitgehalten, über die wir berichten konnten. Allen voran die Leaks zu den Pixel 11-Smartphones, wir konnten euch Leaks zur Pixel Watch 5 zeigen, berichten über KI-Agenten auf den Pixel-Smartphones und noch vieles mehr. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



In dieser Woche gab es den seit längerer Zeit erwarteten großen Leak-Schwung rund um die kommenden Pixel 11-Smartphones, die Pixel Watch 5 und auch über die KI-Agenten auf den Pixel-Smartphones. Wir berichten aber auch über das bevorstehende Pixel-Event, über ein Problem mit dem Pixel Rekorder und noch sehr viel mehr. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

KI-Agenten auf Pixel-Smartphones

Auf den Pixel-Smartphones ziehen schon bald die KI-Agenten ein, und das vermutlich in sehr großem Umfang. Wir schauen uns einmal an, wie sehr das die Smartphones verändern könnte. Denn wenn Googles Pläne vollkommen aufgehen, kann sich vieles verändern.

» So könnten KI-Agenten die Pixel-Smartphones verändern

Google lädt zum Pixel-Event

Google lädt zum diesjährigen Pixel-Event. Man hat bereits jetzt die Einladungen für das Event Mitte August verschickt, das uns die Pixel 11-Smartphones bringen wird, die Pixel Watch 5 und vermutlich noch einige weitere Produkte wie etwas Neues aus der Reihe der Pixel Buds, neue Ladegeräte und Ähnliches.

» Google lädt zu ‚Made by Google‘ – bringt Pixel 11 und Pixel Watch 5









Neue Pixel 11-Infos

Die Pixel 11-Smartphones sind bei den Leakern aufgetaucht und verraten uns jetzt viele neue Details. Es gibt Informationen zu den verfügbaren Modellen, den geplanten Farben und auch zur Preisgestaltung.

» So viel kosten die Pixel 11-Smartphones + Varianten

» In diesen Farben erscheinen die Pixel 11-Smartphones

Neue Pixel Watch 5-Infos

Auch die Pixel Watch 5 ist bei den Leakern aufgetaucht und verrät uns jetzt, wie viel die Smartwatches kosten sollen, ob es eine Pixel Watch 5 Pro geben wird und in welchen Farben die Smartwatches verfügbar sein sollen.

» So viel kosten die Pixel Watch 5 + Varianten

» In diesen Farben sollen die Pixel Watch 5 erscheinen

Pixel Update für Juli

Google hat das Pixel-Update für den Monat Juli veröffentlicht, das eine Reihe von Problemen behebt und auch Verbesserungen im Gepäck hat. Wir zeigen euch, was alles darin steckt. Es ist ein spannendes Update, trotz der Android-Nullmeldung.

» Google veröffentlicht Pixel-Update für Juli









Probleme mit Pixel Rekorder

Der Pixel Rekorder macht derzeit Probleme, von denen ihr wissen solltet. Diese zeigen sich darin, dass die Aufnahmen offenbar nicht gespeichert werden und somit nicht mehr verfügbar sind. Schaut euch mal an, denn es gibt einen Workaround, der euch diese vielleicht dennoch bringt.

» Pixel Rekorder speichert keine Aufnahmen – aktuelles Problem

Magischer KI-Assistent für Pixel 11-Smartphones

Google plant einen magischen KI-Assistenten für die Pixel 11-Smartphones. Dieser soll den Magic CUe nachfolgen, die mit den Pixel 11-Geräten eingeführt worden sind. Es könnte ein wichtiger Schritt für die Pixel 11-Smartphones und deren lokale KI sein.

» Google bringt neuen Gemini KI-Assistent auf Pixel 11-Smartphones

Letzte Aktualisierung am 22.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.