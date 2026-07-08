Pixel 11-Smartphones: Diese Farben werden erscheinen – neuer Leak verrät Googles geplante Farbvarianten

Google wird in etwas mehr als einem Monat die Pixel 11-Smartphones vorstellen, die sich jetzt in größerem Umfang bei den Leakern zeigen. Wir haben euch bereits die Preisgestaltung und die Speicherausstattung der Smartphones gezeigt und jetzt werfen wir einen Blick auf die geplanten Farben der Geräte. Googles Produktdesigner haben sich für die elfte Generation einige interessante Farbgebungen einfallen lassen.



Die Einschläge rund um die Pixel 11-Smartphones rücken näher. Erst gestern haben wir euch die Verkaufspreise und Speichervarianten der Pixel 11-Smartphones gezeigt und nur wenige Stunden lädt Google zum Pixel-Event. Aber auch damit ist die Informationsflut noch nicht vorbei, denn die Leaker konnten auch einen Blick auf die geplanten Farbvarianten werfen, die von Google geplant sind. Schauen wir es uns einmal an:

Pixel 11: Light Sterling, Midnight Haze, Fuchsia, Moss

Light Sterling, Midnight Haze, Fuchsia, Moss Pixel 11 Pro: Light Fog, Midnight Haze, Dune, Pine

Light Fog, Midnight Haze, Dune, Pine Pixel 11 Pro XL: Light Fog, Midnight Haze, Dune, Pine

Light Fog, Midnight Haze, Dune, Pine Pixel 11 Pro Fold: Midnight Haze, Pine

Die neue Hauptfarbe der Pixel 11-Smartphones ist Midnight Haze, denn es ist die einzige Variante, die auf alle Smartphones gepinselt wird. Gefolgt von Pine, Dune und Light Fog. Interessant wird es beim Standardmodell, dass mit Light Sterling, Fuchsia und Moss gleich drei exklusive Farben besitzt, die bei keiner anderen Varianten zu haben sind – zumindest nicht zum Verkaufsstart. Leider haben wir noch keine Renderbilder in den entsprechenden Farben.

Die drei Pixel 11-Smartphones sind in jeweils vier Farben verfügbar, während es das Foldable auch in diesem Jahr nur in zwei Farbvarianten geben wird. Das ist nachvollziehbar, denn durch die deutlich geringeren Mengen dürfte die Planbarkeit bei vier Farben schwierig werden. Wir dürfen auf weitere Leaks gespannt sein, die sicherlich in den nächsten Tagen noch folgen werden. Denn wenn die Händler-Listings erstmal da sind, kommt schnell noch mehr.

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[9to5Google]

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