Pixel Update: Das Juli-Update ist jetzt da – Google bringt wichtige Verbesserung auf die Smartphones

In diesem Monat etwas früher als erwartet, hat Google vor wenigen Stunden das Pixel Update für den Monat Juli veröffentlicht, das parallel zum monatlichen Sicherheitsupdate eine Reihe von Verbesserungen im Gepäck hat. Man behebt wichtige Probleme, die den Nutzern vielleicht etwas den Spaß getrübt haben, sodass sich alle auf Android 17 gewechselten Nutzer freuen dürfen. Wir zeigen euch, was im Update steckt.



Nach einem wirklich starken Juni, der diesmal aus einem großen Update für Android, für Pixel, aus Android 17 und sogar einem Pixel Feature Drop bestand, geht es im Juli wieder etwas gemächlicher zu. Google hat gestern Abend zunächst das Android-Sicherheitsupdate für Juli veröffentlicht, das erstmals seit langer Zeit Null Fixes im Gepäck hat. Das ist nicht ganz unerwartet, aber dennoch gab es auch in den letzten vier Übergangsmonaten mindestens eine zu stopfende Lücke. Aber das ist natürlich nicht alles.

Das Juli-Update für die Pixel-Smartphones hat dafür einige Verbesserungen im Gepäck: So behebt man ein Problem, bei dem einige Apps unter gewissen Umständen nicht starten wollen. Außerdem gibt es eine Verbesserung für das Framework, bei dem einige Widgets möglicherweise nicht korrekt gezeigt werden. Eine weitere Verbesserung gibt es im System, das wohl größere Probleme bis zur Bootloop haben konnte. Die letzte Runde dreht sich um das Nutzer-Interface, bei dem es Probleme mit den Navigationsbutton auf Foldables geben kan oder auch Probleme mit dem Homescreen-Wallpaper.

Im Folgenden findet ihr alle Verbesserungen, die Google für alle Pixel-Smartphones ab der sechsten Generation konzipiert hat und entsprechend auf die Geräte ausrollt. Damit nichts Wichtiges verloren geht, findet ihr hier zum besseren Verständnis alle Verbesserungen im englischen Original.









Apps Fix for an issue where certain applications would unexpectedly close or fail to launch*[1] Framework Fix for an issue where various system widgets were displayed with incorrect colors or contrast settings*[1] System Fix for an issue where some devices would fail to load the Android system or become stuck in a boot loop under certain conditions*[1] User Interface Fix for an issue on foldable devices where the navigation buttons would unexpectedly change alignment after folding and unfolding the device*[2]

Fix for an issue where the wallpaper shape effect would incorrectly cover the subject instead of appearing in the background*[1] Fixes are available for all supported Pixel devices unless otherwise indicated below. Some fixes may be carrier/region specific. *[1] Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold:, Pixel 10a

*[2] Pixel 10 Pro Fold

» Android: Google veröffentlicht Sicherheitsupdate für viele Smartphones – das Juli-Update ist jetzt da

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[Pixel Community]

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