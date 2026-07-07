Pixel 11: Die neuen Google-Smartphones werden teurer – Leak verrät Speichervarianten und Verkaufspreise

Google wird schon in wenigen Wochen die Pixel 11-Smartphones vorstellen, über die in den letzten Wochen viele Informationen bekannt geworden sind – und jetzt folgt der für viele potenzielle Käufer wichtigste Schwung: Ein neuer Leak verrät uns die Verkaufspreise der Smartphones, die geplanten Speichervarianten inklusive derer Preisgestaltung und auch das Datum der Präsentation und des Verkaufsstarts.



Langsam wird es rund um die Pixel 11-Smartphones ernst, denn wir haben seit jeher mit einem August-Termin gerechnet und sind damit gar nicht mehr so weit von der nächsten Smartphone-Generation entfernt. Das wird jetzt von einem neuen Leak bestätigt, der uns sowohl das Datum der Präsentation als auch des Verkaufsstarts in den August legt. Außerdem erfahren wir jetzt, in welchen Speicherplatz-Varianten die Pixel 11-Smartphones starten sollen.

Vielleicht auch im Zuge der Speicherkrise hat sich Google dazu entschieden, sich endgültig vom 128 GB-Modell zu verabschieden. Alle Smartphones starten mit mindestens 256 GB Speicher, alle Smartphones werden auch mit 512 GB angeboten und die meisten Modelle auch noch mit 1 TB als Ultra-Variante. Das sorgt natürlich dafür, dass der Einstiegspreis für die Smartphones ebenfalls steigt. Aber auch der Vergleich der 256er-Preise der zehnten Generation mit der elften Generation zeigt, dass Google die Verkaufspreise erhöht.

In der folgenden Tabelle könnt ihr sehen, wie viel Google für die Pixel 11-Smartphones verlangen soll, wenn diese in wenigen Wochen vorgestellt werden. Die Daten stammen wohl aus Händler-Leaks und sollen laut Quelle authentisch sein. Es handelt sich nicht um umgerechnete Euro-Preise, sondern um die angeblich finale Preisgestaltung für den französischen Markt. Diese ist normalerweise 1:1 auch für die deutschsprachigen Märkte zu übertragen.









Speicher Pixel 11 Pixel 11 Pro Pixel 11 Pro XL Pixel 11 Pro Fold 256 GB 999 Euro 1199 Euro 1399 Euro 1999 Euro 512 GB 1129 Euro 1329 Euro 1529 Euro 2129 Euro 1 TB – 1589 Euro 1789 Euro 2389 Euro

Verkaufsstart

Glaubt man den Leaks auch im letzten Kapitel, dann wird Google die Pixel 11-Smartphones am 11. August vorstellen – also in etwas mehr als einem Monat – und bereits am 20. August in den Verkauf starten. Es ist der mittlerweile gewohnte Zeitraum zwischen Ankündigung und Verkaufsstart. Passend dazu sollte es wieder eine Vorbestelleraktion geben, von der wir bisher aber noch keine Leaks erhalten haben.

Wem die Zahl auf den Preisschildern zu hoch ist, der könnte noch einen Blick auf die Pixel 10 WM-Aktion werfen, die euch einen Google TV Streamer und Pixel Ring Stand gratis bringt.

[Dealabs]

Letzte Aktualisierung am 22.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.