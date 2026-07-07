Google hat schon vor vielen Jahren eine Backup-Lösung in Android integriert, die im Laufe der Zeit immer weiter ausgebaut und entsprechend umfangreicher gestaltet wurde. Erst vor wenigen Tagen hat man den Nutzern mehr Flexibilität beim App-Backup eingeräumt und jetzt wissen wir, warum: Ab sofort wird der gesamte Speicherplatz für das Backup vom Speicherplatz-Kontingent des Google-Kontos abgezogen.



Die in Android integrierte Backup-Lösung ermöglicht es allen Nutzern, die wichtigsten Daten vom Smartphone in der Cloud abzulegen und sowohl für den Verlustfall als auch den Smartphone-Wechsel zu sichern. Erst vor wenigen Tagen haben wir über das flexible App-Backup für Android berichtet und jetzt zeigt sich, warum man den Nutzern diese Flexibilität plötzlich einräumt: Denn als Folge daraus wird das Gratis-Backup gestrichen.

Google teilt mit, dass alle in der Cloud abgelegten Backup-Daten von Android ab dem 7. Juli vom Speicherplatz-Kontingent des Nutzerkontos abgezogen werden. Das soll den Speicherplatz-Verbrauch um durchschnittlich 40 Megabyte erhöhen und kann von den Nutzern durch Ausschluss einzelner Apps oder Komponenten verringert werden. Sowohl die App-Daten als auch Anruflisten oder der SMS-Speicher werden vom Kontingent abgezogen, was bisher nicht der Fall war. Bisher wurden nur die gesicherten Medien innerhalb von Google Fotos abgezogen – das ist seit Jahren bekannt und einer der Hauptspeicherfresser im Google-Konto vieler Nutzer.

Natürlich ist es ärgerlich, dass dieses Backup plötzlich nicht mehr gratis ist, sondern entsprechend vom Kontingent abgezogen wird. Allerdings muss man dazu sagen, dass 40 MB in der heutigen Zeit kaum noch erwähnenswert sind, dass die Nutzer jederzeit die Backup-Größe verringern oder dies nur für den Smartphone-Wechsel einmalig aktivieren können. Viele Nutzer dürften vermutlich nicht einmal gewusst haben, dass das Backup bisher gratis (=kein Speicherplatzverbrauch) angeboten wurde – ich zähle mich dazu.

Von daher ist die Änderung nicht unbedingt positiv, aber dennoch auch kein Beinbruch und aus Google-Sicht nachvollziehbar. Bei weit über zehn Milliarden aktiven Geräten, die im Durchschnitt mehr als 40 Megabyte Daten in der Cloud ablegen, kommt eine gewaltige Menge zusammen. Gerade in Zeiten, in denen Google an Kapazitätsgrenzen stößt wohl nicht mehr hinnehmbar.

» Android: Google startet flexibles Backup für alle Nutzer – Apps lassen sich einzeln auswählen (Screenshots)

[9to5Google]

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