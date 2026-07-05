Android: Neue Google System Updates sind da – diese Neuerungen kamen im Juni auf viele Smartphones

Viele Android-Nutzer halten es längst für selbstverständlich, dass Google das mobile Betriebssystem mehrfach pro Monat mit Updates aktualisiert, die im Hintergrund ausgeliefert werden. Dieser Rollout enthält zum Teil neue Funktionen, die auch an der Oberfläche sichtbar werden. Dank der weiterhin steigenden Modularität konnten die Google System Updates geschaffen werden, auf die wir zum Abschluss des Monats wie üblich zurückblicken. Der Juni hatte wie erwartet sehr viele interessante Neuerungen zu bieten.



Bei den Google System Updates handelt es sich noch um eine junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der mittlerweile dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die meisten Updates in diesem Monat auf Verbesserungen rund um den Google Play Store.

Hier nun die Updates für den Monat Juni, die Google in insgesamt vier Wellen ausgerollt hat. Die aktuelle Darstellungsform sortiert nicht mehr nach Kategorie, sondern nach der Update-Welle und erst darunter bei Bedarf in Kategorien. Dementsprechend ist auch unsere Darstellung verändert, bietet aber einen ähnlich guten Überblick. Und so finden sich auch in diesem Monat wieder einige interessante Neuerungen in diesem Update, das bereits für erste Nutzer ausgerollt wurde.









Google System Updates im Juni 2026:

Google Play-Dienste, Version 26.25 (29.06.2026) Entwicklerdienste [Smartphone] Dieses Update enthält Verbesserungen für standortbasierte Aktionen. Geräteverbindung [Smartphone] Dieses Update enthält Sicherheitsverbesserungen.

[Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Geräteverbindungsprozessen in ihren Apps. Support [Smartphone] Dieses Update enthält neue Android-Funktionen von Gemini, Circle to Search, Quick Share, Mein Gerät finden und Auto. Systemverwaltung [Smartphone] Updates bei den Systemverwaltungsdiensten, die die Stabilität verbessern. Wallet [Smartphone] Sie können jetzt kontobasierte Zahlungsmethoden in der Wallet App aufrufen.

[Smartphone] Mit diesem Update wird das Einchecken für Flüge in Google Wallet verbessert.

[Smartphone, Wear] Mit diesem Update wird die Nutzung von Guthaben verbessert.

[Smartphone] Unterstützung von JPEG-Formaten für Ausweisfotos. Google Play Store, Version 52.1 (29.06.2026) [Smartphone] Du kannst dir jetzt spielbezogene Creator- und Entwicklervideos direkt im Spiel ansehen. Dabei werden der Vollbildmodus und Bild im Bild (BiB) unterstützt.

[Smartphone] KI-generierte Bilder sind jetzt als solche markiert.

[Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Dieses Update enthält Infrastrukturänderungen, um die Leistung und Arbeitsspeichernutzung bei Prüfungen des Installationsprogramms zu verbessern. Google Play-Dienste, Version 26.24 (22.06.2026) Kontoverwaltung [Smartphone] Mit diesem Update wird das Sperren von Apps für Konten mit Elternaufsicht verbessert. Geräteverbindung [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Geräteverbindungsprozessen in ihren Apps. Systemverwaltung [Smartphone] Mit diesem Update wird ein Hinweis dazu hinzugefügt, wie die aktuelle Displaysperre Ihres Geräts zur Verschlüsselung von Nutzerdaten verwendet wird. Dienstprogramme [Smartphone] Die Erkennung von Autofill-Formularfeldern wurde mit einem aktualisierten Modell für maschinelles Lernen verbessert. Android WebView, Version 150 (17.06.2026) Mit der HTTP Cache Quota API können App-Entwicklerinnen und -Entwickler die Größe des WebView-HTTP-Caches optimieren und manuell verwalten.

WebView verwendet den systemeigenen Renderer.

Die neue enqueuePreconnect API ermöglicht es Embedding-Modellen, Netzwerk-Preconnect-Anfragen in die Warteschlange zu stellen, ohne sofort eine WebView-Initialisierung auszulösen. Dies reduziert den Ressourcenverbrauch und die Startlatenz.

Verbesserungen bei Sicherheit und Datenschutz sowie Updates zur Korrektur von Fehlern.

Neue Funktionen für Google- und Drittanbieter-App-Entwickler zur Unterstützung von Funktionen für die Anzeige von Webinhalten in ihren Apps. Wichtig: Einige Funktionen sind möglicherweise experimentell und für bestimmte Nutzer verfügbar. Google Play-Dienste, Version 26.23 (15.06.2026) Systemverwaltung [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Updates bei den Systemverwaltungsdiensten zur Verbesserung der Geräteleistung.

[Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Fehlerkorrekturen im Zusammenhang mit Diensten für die Systemverwaltung und Diagnose. Dienstprogramme [Smartphone] Mit diesem Update können Sie jetzt Ihre WhatsApp-Sicherungen über die Geräteeinstellungen verwalten.

[Smartphone] Verbesserte Nutzererfahrung beim Ansehen oder Aktualisieren der Synchronisierungseinstellung für Google Kontakte. Wallet [Smartphone, Wear] Fehlerkorrekturen bei Diensten im Zusammenhang mit Google Wallet. Google Play Store, Version 51.9 (15.06.2026) [Smartphone] Wenn Sie die Voraussetzungen für das Programm für vertrauenswürdige Beitragende erfüllen und sich dafür anmelden, können Sie in Ihren Google Play Store-Rezensionen ein Logo für Vertrauenswürdigkeit erhalten.

[Smartphone] Sie können jetzt die neuesten Funktionen in Play Labs ausprobieren und Feedback geben, um den Google Play Store zu verbessern.

[Smartphone] Sie können Inhaltsbeschränkungen bei Google Play jetzt mit Ihrer Android-PIN für die Jugendschutzeinstellungen verwalten. Android System Intelligence, Version 75 (11.06.2026) [Smartphone] Fehlerkorrekturen und Wartungsupdates. Private Compute Services B.26 / C.4 (2026-06-08) [Phone] Maintenance changes. Google Play-Dienste, Version 26.22 (08.06.2026) Geräteverbindung [Auto] Fehlerkorrekturen im Bereich Dienste für Geräteverbindungen.

[Smartphone] Wenn Sie eine Kontaktkarte über Quick Share erhalten, können Sie jetzt die Daten auf der Kontaktkarte bereits während der Übertragung sehen. Sicherheit und Datenschutz [Smartphone] Mit diesem Update wird die Konfiguration von „Mein Gerät finden“ zur Einrichtung des Smartphones hinzugefügt, damit Sie Ihr Gerät aus der Ferne orten können. Systemverwaltung [Smartphone, TV] Mit diesem Update werden veraltete Erfolge archiviert, damit sie nicht mehr in Spieler- und Entwickleroberflächen angezeigt werden. Google Play Store, Version 51.8 (08.06.2026) [Auto, PC, Smartphone, TV] Mit den Updates für Google Play Protect profitieren Sie von zusätzlichen Sicherheitsüberprüfungen für nicht verifizierte Apps, damit Ihr Gerät noch besser geschützt wird.

[Smartphone] Mit diesem Update wird der Suchvorschlagsleiste der Button „Google Play fragen“ hinzugefügt, wenn Sie eine Suchanfrage eingeben. So können Sie eine Vollbildsuche mit konversationeller KI starten.

[Smartphone] Mit den Highlights von „Google Play fragen“ profitieren Sie in den Suchergebnissen jetzt von schnellerem Echtzeit-Streaming und flexibleren Antwortformaten. Google Play-Dienste, Version 26.21 (01.06.2026) Entwicklerdienste [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen in ihren Apps im Zusammenhang mit Google Maps. Sicherheit und Datenschutz [Smartphone] Sie können jetzt Passwörter und Passkeys mit dem Credential Exchange-Standard zwischen dem Google Passwortmanager und Passwortmanagern von Drittanbietern importieren und exportieren. Google Play Store, Version 51.7 (01.06.2026) [Smartphone] Mit diesem Update werden reduzierte Preise und Rabattdetails wie Angebote und Daten im Google Play Store deutlicher und besser sichtbar dargestellt.

[Auto, Smartphone, TV] Die Dialogfelder im Google Play Store, die beim Herunterladen oder Kauf einer App angezeigt werden, haben ein neues Design.

[Smartphone] Mit diesem Update werden die Vorregistrierung und die automatische Installation in einem einzigen Ablauf zusammengefasst.

[Smartphone] Sie können jetzt über Pop-up-Banner im Google Play Store Benachrichtigungen zu monatlichen Challenges erhalten.

[Smartphone] Sie können jetzt Benachrichtigungen zu Loyalty MAX-Herausforderungen über Pop-up-Banner im Google Play Store erhalten.

[Smartphone] Sie können jetzt App-Inhalte in den App-Shop-Einträgen installierter Apps im Google Play Store finden. Außerdem können Sie in Google Play-Sammlungen nach ähnlichen Inhalten suchen.

Letzte Aktualisierung am 29.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.