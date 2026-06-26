Android Update: Neues Android 17 startet, so geht es weiter, Samsung-Updates, Android XR und Play Store

Die heiße letzte Juni-Woche hatte auch rund um Android wieder einiges zu bieten, denn Google hat erneut ein neue Version veröffentlicht, wir zeigen euch, wie es mit Android 17 weitergeht, zeigen euch die offizielle Update-Liste von Samsung und berichten natürlich auch über den baldigen Start der Android XR Smart Glasses. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



In dieser Woche drehte sich vieles um das neue Betriebssystem Android 17, denn es ging an einigen Stellen voran: Wir konnten euch zeigen, welche Samsung-Smartphones es erhalten, berichten über die Zukunft von Android 17 und Google hat eine neue Android 17 QPR1 Beta veröffentlicht. Aber es gibt auch eine neue Android-App, wir berichten über Android XR und mehr. Im Folgenden findet ihr wieder unseren gewohnten Rückblick auf die letzten sieben Tage rund um die Android-Produkte. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

So geht es mit Android 17 weiter

Google hat Android 17 veröffentlicht, aber das Kapitel ist natürlich noch längst nicht abgeschlossen. Wir zeigen euch in diesem Artikel, wie es mit dem neuen Betriebssystem weitergeht, welche Versionen noch folgen werden und wann mit deren Rollout zu rechnen ist.

» So geht es jetzt mit den Android 17-Versionen weiter

Millionen Deutsche verwenden ihr Smartphone am Steuer – trotz Android Auto

Laut einer aktuellen Studie verwenden Millionen von Menschen allein in Deutschland ihr Smartphone während der Fahrt – wohlgemerkt als Fahrer. Es ist kaum nachvollziehbar, warum sich die Menschen selbst und ihre „Verkehrsgegner“ trotz Android Auto so sehr in Gefahr bringen.

» Millionen Deutsche nutzen Smartphone trotz Android Auto am Steuer









Android XR Smart Glasses starten bald

Google wird schon bald gemeinsam mit Xreal die ersten Aura Smart Glasses auf den Markt bringen. Wir berichten über die Ankündigung des baldigen Starts und zeigen euch, wie diese Brillen aussehen werden. Aber das ist natürlich noch längst nicht das Ende des Smart Glasses-Anlauf.

» Google bringt bald Android XR Smart Glasses

Samsung zeigt ganz neues Foldable-Konzept

Samsung zeigt ein ganz neues Konzept für Foldables, das sich nicht mehr unbedingt am Smartphone-Format orientiert. Stattdessen zeigt man ein Tablet, das sich mehrfach zu einer Art Ziegel zusammenfalten lässt, der auf vier Seiten ein Display besitzt.

» Samsung zeigt ganz neues Konzept für Foldable-Smartphones

Android 17 QPR1 Beta 5 ist da

Google hat bereits die fünfte Beta der Android 17 QPR1-Schiene veröffentlicht. Damit öffnet man das nächste Zwischenkapitel und lässt weiterhin die Frage offen, wie viele Zwischenversionen und Betas es in diesem Jahr eigentlich geben soll.

» Google startet Android 17 QPR1 Beta 5 ist da

Diese Samsung-Smartphones erhalten Android 17

Wir zeigen euch die nach aktuellem Stand offizielle Liste aller Samsung-Smartphones, die das Update auf Android 17 erhalten werden. Es sind eine ganze Reihe von Smartphones und auch einige Tablets dabei, die schon sehr bald von Samsung mit Android 17 versorgt werden sollen.

» Diese Samsung-Smartphones erhalten das Update auf Android 17









Google bringt alternative Play Store-Bezahlung

Android-Nutzer können im Google Play Store ab nächster Woche auch alternative Zahlungsmittel verwenden. Es stehen alternative Anbieter zur Auswahl zur Verfügung, die von den Nutzern einmalig ausgewählt werden können. Wir zeigen euch auf Screenshots schon jetzt, wie das Ganze aussehen wird.

» Google Play Store erhält alternative Bezahlmethoden

Google Finanzen erhält Android-App

Die Plattform Google Finanzen erhält jetzt eine eigene Android-App. Es ist einer der mittlerweile sehr seltenen App-Neustarts von Google, vor allem wenn es um eine solch betagte und dennoch relativ erfolgreiche Plattform geht.

» Google Finanzen erhält ganz neue Android-App

Letzte Aktualisierung am 22.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.