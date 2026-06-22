Android: Samsung zeigt völlig neues Foldable-Konzept – Patent für Smartphone-Ziegel als Tablet (Galerie)

Die großen Smartphone-Hersteller haben im Laufe der Jahre immer wieder mit neuen Formfaktoren experimentiert, die die Geräte massiv hätten verändern können – wirklich durchsetzen konnten sich bisher allerdings nur die heute bekannten Foldables. Jetzt zeigt ein Samsung-Patent eine interessante Idee, die sich vermutlich nicht durchsetzen wird, aber dennoch neue Impulse geben könnte: Ein Smartphone-Ziegel als faltbares Tablet.



In der Boom-Phase der Smartphones war keine Idee zu abwegig, um sie nicht technisch verfolgen oder patentieren zu können. Vor allem die Rollables und Foldables hatten immer wieder für großes Interesse gesoargt, wobei das Ergebnis heute längst bekannt ist. Faltbare Smartphones sind im Massenmarkt angekommen, wenn auch noch recht nischig. Rollbare Smartphones gibt es hingegen nicht (zumindest wäre mir keines bekannt) und auch weitere Formen konnten sich nicht durchsetzen.

Jetzt zeigt ein Samsung-Patent eine interessante Idee, die als Brücke zwischen Smartphone und Tablet fungieren könnte. Eigentlich eine Rolle, die man eher den klassischen Foldables zuschreiben würde. Das Patent zeigt ein Smartphone-Ziegel, das auf allen vier Seiten ein Display besitzt. Dabei handelt es sich praktisch um einen Würfel, der sich auffalten lässt. Die vier Seiten formen sich zu einem Display und die Ober- sowie Unterkante klappen sich als eine Art Erweiterung auf – ihr könnt es im unten eingebundenen Patent sehen.

Im Grunde sehen wir hier nur ein Foldable, das nicht einmal oder zwei Mal gefaltet wird, sondern über gleich drei Scharniere verfügt. Das dürfte sicherlich eine interessante Herausforderung für die Stabilität werden – ebenso wie die Unterseite. Fraglich natürlich auch, wie sich das Gerät im Brickmodus mit Displays auf vier Seiten überhaupt nutzen lassen soll. Denn jede einzelne Seite ist naturgemäß viel zu klein, um in irgendeiner Form sinnvoll nutzbar zu sein.









Eine weitere Frage wäre, was sich im inneren des Geräts befindet, wenn es zugeklappt ist. Denn darin entsteht ein Hohlraum, der wiederum die Stabilität gefährden könnte. Ob sich ein solcher in irgendeiner Form nutzen lassen könnte, würde sich wohl erst mit einem Prototypen zeigen. Fraglich allerdings, ob man einen solchen überhaupt produzieren wird, denn eminer Meinung nach hat das Konzept zu viele Schwächen. Als platzsparendes Tablet sicherlich interessant, in der Smartphone-Variante hingegen eher ein Albtraum.

Ich denke, dass ein solches Konzept in der gezeigten Form keine Chance auf Umsetzung hat. Dennoch hat man das bei Samsung natürlich nicht umsonst patentiert, sondern könnte die eine oder andere Grundidee verwenden. Solche Konzepte geben auch immer wieder neue Anstöße und zeigen, dass auch faltbare Smartphones noch nicht ausentwickelt sind.

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