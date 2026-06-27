Google Home Display: Neues Smart Display kommt – Leaks verraten Details zum Home Speaker mit Display

Nach langer Wartezeit wurde in dieser Woche der Google Home Speaker nach erneuter Vorstellung auf den Markt gebracht. Doch der Smart Speaker ist längst nicht das einzige neue Produkt, denn Googles Smart Home-Anlauf dürfte schon in wenigen Monaten mit dem neuen Google Home Display weiteren Schwung bekommen.



Zwischen der ersten Vorstellung des Google Home Speaker und der offiziellen Ankündigung in der vergangenen Woche sind nicht weniger als zehn Monate vergangenen. Warum Google sich so viel Zeit gelassen hat – und warum der Google Home Speaker vorerst nicht in Deutschland startet – bleibt wohl das Geheimnis des Unternehmens. Die langen Verschiebungen und der schon jetzt missglückte Start in Deutschland lassen darauf schließen, dass es Probleme gibt – eventuell rechtlicher Natur.

Der Smart Speaker soll aber nur das erste Produkt des Smart Home-Neustarts sein, denn Google arbeitet auch an weiteren Produkten, die wohl noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Schon vor einigen Wochen ist erstmals das Google Home Display durchgesickert, das die Nachfolge der mittlerweile recht veralteten und auch eher glücklosen Nest Smart Display antreten sol. Die Leaks haben uns sowohl die Existenz als auch den Produktnamen verraten.

Das neue Google Home Display könnte eines der Gründe sein, warum man den Start des Smart Speaker so weit nach hinten verschoben hat. Denn auch wenn es sich um unterschiedliche Produkte handelt, dürfte man diese zukünftig zu gemeinsamen Generationen zusammenfassen, die dann jährlich oder alle zwei Jahre aktualisiert werden. Perspektivisch könnte daher die nächste Generation gleichzeitig auf den Markt kommen. Aber so weit sind wir noch lange nicht.









In der Google Home-App befindet sich bereits seit einigen Wochen ein eindeutiger Hinweis auf das Google Home Display. Dieser ist in der internen Auflistung der Google-Geräte zu finden, die mit der Home-App gesteuert werden können. Das Smart Display dürfte sich daher bereits in einer internen oder vielleicht auch schon erweiterten Testphase befinden und könnte demnächst auf den Markt kommen. Mehr als die Produktbezeichnung geht aus dem Teardown der App leider nicht hervor.

Dass Google überhaupt ein neues Smart Display plant, war bis vor etwa eineinhalb Jahren noch nicht abzusehen. Denn im Sommer 2023 hatte man bekanntlich das Pixel Tablet auf den Markt gebracht, das die beiden Welten der Android-Tablets und Smart Displays miteinander verbinden sollte – mit einem mehr als überschaubaren Erfolg. Der Flop des Tablets hat nicht nur die Tablet-Ambitionen des Unternehmens weit zurückgeworfen, sondern auch die gesamte Produktkategorie der Smart Displays.

Wann mit dem neuen Produkt zu rechnen ist, wissen wir noch nicht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wird es kurz nach der Präsentation der Pixel 11-Smartphones zu sehen bekommen. Eventuell wird sich auch der Verkaufsstart des Google Home Speaker in Deutschland bis dahin ziehen…

Letzte Aktualisierung am 21.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.