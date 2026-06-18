Google Home Speaker: Googles neuer Smart Speaker startet vorerst nicht in Deutschland (Statement)

Gestern Nachmittag wurde nach langer Wartezeit endlich der Google Home Speaker vorgestellt, mit dem Google die Smart Home-Ambitionen rund um diesen Bereich und Gemini in die nächste Generation bringen will. Doch wie sich jetzt zeigt, heißt es für interessierte Nutzer aus Deutschland, sich noch etwas länger gedulden zu müssen. Zum Start wird der Smart Speaker NICHT in Deutschland verfügbar sein.



Die Verzögerungen rund um den neuen Google Home Speaker gehen weiter. Nachdem Google den Smart Speaker gestern Nachmittag nach gut zehn Monaten Wartezeit erneut vorgestellt hat, müssen sich interessierte Nutzer in Deutschland weiter gedulden. Zwar hat man die Vorbestellungen geöffnet und den Verkaufsstart für den 25. Juni – also in genau einer Woche – angekündigt, aber das gilt nur für Österreich, Schweiz und 16 weitere Regionen. Nicht in Deutschland.

Statement von Google:

Der Google Home Speaker ist ab dem 25. Juni 2026 in 18 Regionen weltweit verfügbar, auch in Österreich und der Schweiz. In Deutschland wird der Google Home Speaker bald verfügbar sein.

Auf Nachfrage hat Google bestätigt, dass der Smart Speaker zwar in der nächsten Woche in 18 Regionen weltweit startet, aber in Deutschland erst „bald“ verfügbar ist. Wer Google kennt, der weiß dass „bald“ ein sehr dehnbares Wort sein kann. Von drei Tagen über drei Monate bis nächstes Jahr ist alles drin. Ganz so lang wird es mutmaßlich nicht dauern, doch in den nächsten Wochen solltet ihr nicht mehr dem Start rechnen, sonst hätte man das entsprechende Datum kommuniziert.

Warum es zu dieser Verzögerung kommt, hat Google nicht mitgeteilt. Möglicherweise rechtliche Probleme, denn rein technisch ist kaum vorstellbar, warum AT und CH und viele deutsche Nachbarländer versorgt werden können. Damit geht das Rätselraten rund um den Google Home Speaker weiter. Schon damals hatten wir uns gefragt, warum Google den Smart Speaker im Mai 2025 anteasert, im August 2025 vorstellt und dann erst im Juni 2026 auf den Markt bringt.

Erst heute früh wurde bekannt, dass die beiden Nest Smart Speaker nicht mehr produziert werden. Damit ist aus offizieller Google-Quelle derzeit kein Smart Speaker aus dem Hause Google in Deutschland erhältlich.

» Alle Infos zum Google Home Smart Speaker

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