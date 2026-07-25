Android 17: Googles neues Update-System überholt sich schon wieder selbst – warum eigentlich? (Meinung)

Veröffentlicht am von Jens
android 

Seit einiger Zeit haben es die Android-Entwickler sehr eilig und auch unter Android 17 saust Google durch die Versionen, dass einem fast schon schwindlig werden kann. In dieser Woche hat man das nächste Kapitel eröffnet, bevor das vorherige überhaupt zu Ende gebracht worden ist. Man muss sich wirklich fragen, was mit dem neuen QPR-System bezweckt wird, das sich immer wieder selbst überholt.


android 17 logo

Mit dem Start in die Android 17-Ära hat in Googles Betriebssystem-Abteilung ein Wandel eingesetzt, der immer deutlich zu spüren ist: Man saust durch die Beta-Versionen, veröffentlicht diese in großer Anzahl und lässt diesen Strom plötzlich abreißen, ohne dass es einen finalen Release gibt. Das war bei der Android 17-Beta erstmals der Fall, die häufiger als einmal pro Monat in einer neuen Ausgabe veröffentlicht wurde. Nur um dann abzureißen und die Nutzer mehr als zwei Monate auf den finalen Release warten zu lassen.

In der Zwischenzeit wurde die Android 17 QPR1 Beta veröffentlicht, die ihre erste drei Ausgaben allesamt durchlaufen hat, noch bevor das finale Android 17 veröffentlicht worden ist. Man hatte sich gewissermaßen selbst überholt und interessierte Pixel-Nutzer wussten gar nicht, welchem Update-Strang sie eigentlich noch folgen sollten. Obwohl die QPR-Betas nur selten relevante Neuerungen im Gepäck hatten, gab man weiter Gas und hatte erst vor zwei Wochen die siebte Ausgabe veröffentlicht – ein Rekord in dieser Schiene.

Ich hatte hier im Blog erst vor wenigen Tagen von Google im Beta-Wahn rund um Android 17 berichtet, der kaum nachvollziehbar ist. Die QPR1 hat es auf ganze sieben Betas gebracht und wir wissen nicht, ob noch weitere folgen werden. Denn der finale Release ist erst für September eingeplant und wenn man den Zwei-Wochen-Rhythmus beibehält, könnte man es gar in die Zweistelligkeit schaffen. Doch Google hat wohl andere Pläne.




android 17 pixel

Android 17 QPRs überholen sich wieder selbst
Gute sechs Wochen vor dem Abschluss der Android 17 QPR1 hat Google in dieser Woche die Android 17 QPR2 Beta veröffentlicht. Diese wird uns gar bis Dezember begleiten und kommt damit etwa zwei Monate zu früh. Auch diese Version wird mit ziemlicher Sicherheit etwa alle zwei Wochen einen neuen Release erhalten. Sollte das so sein, stünden wir zum Release von Android 17 QPR1 schon bei der Android 17 QPR1 Beta 4.

Die große Frage lautet damit wieder einmal, warum sich Googles Android-Entwickler selbst überholen. Warum kann man nicht die QPR1 Beta nahezu zum Ende bringen, diese mit dem finalen Release abschließen und dann in die QPR2 starten? Das „Q“ steht für Quartal – das muss nicht fünf Monate dauern. Tatsächlich dauern die Betas auch nur drei Monate, doch sie wurden zeitlich so weit nach vorn geschoben, dass es zu diesen Überschneidungen kommt.

Man tut sich damit sicherlich keinen Gefallen, denn die Nutzer werden nicht nur verwirrt, sondern auch das Interesse sinkt massiv. Außerdem muss man sehr gut aufpassen, den richtigen Absprung zu erwischen, der meist nur wenige Tage möglich ist, um nicht dauerhaft in einer Beta zu hängen. Ob sich das in Zukunft wieder ändern wird, bleibt abzuwarten…

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Letzte Aktualisierung am 22.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

 

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