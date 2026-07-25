Android Auto: Google Maps Navigation hat endlich einen Tacho! Großes Update zeigt die aktuelle Geschwindigkeit

Die tief in Android Auto integrierte Google Maps Navigation erhält in diesen Tagen ein Update, von dem viele Nutzer gar nicht mehr zu träumen gewagt hätten: Zusätzlich zur geltenden Geschwindigkeitsbegrenzung gibt es jetzt einen Tacho, der über die aktuelle Geschwindigkeit und mögliche Übertretungen informiert. Darauf haben die Nutzer lange gewartet und wir müssen uns fragen, warum das so lang gedauert hat.



Die Geschwindigkeit ist in der Navigation logischerweise eine sehr wichtige Variable, um perfekte Wege zu ermitteln, Ankunftszeiten zu ermitteln oder Abschnitte zu bewerten. Dementsprechend verfügt die Google Maps Navigation schon seit sehr vielen Jahren über detaillierte Informationen zu geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen, hat diese aber nur sehr langsam und in einem Zeitraum von mehreren Jahren für die Nutzer ausgerollt.

Die Information über das Tempolimit war für Google Maps-Verhältnisse schon eine kleine Revolution, an die man sich nach Ankunft schnell gewöhnt hatte. Doch das Gegenstück, nämlich die Information über die aktuell gefahrene Geschwindigkeit, war nicht Teil des Rollouts und steht nur in wenigen Ländern bereit. Das ändert sich jetzt, denn in diesen Tagen zeigt sich bei vielen Nutzern ein Tacho in der Google Maps Navigation, der eben diesen Wert liefert.

Das Ganze funktioniert denkbar einfach: Direkt neben der erlaubten Höchstgeschwindigkeit wird die aktuell gefahrene Geschwindigkeit in ähnlichem Design gezeigt – inklusive Farbcode. Je nach Vergleichswert informiert dieser nur über die Geschwindigkeit oder auch über eine mögliche leichte oder hohe Übertretung. Weil die Tempolimits in Google Maps nicht immer akkurat sind, sollte man sich darauf aber natürlich nicht verlassen.









Rollout ohne Ankündigung

Eine Ankündigung der Möglichkeit dieser Funktion hat es im Jahr 2024 einmal gegeben, allerdings nur für iOS bzw. CarPlay und mit dem Hinweis, dass es erst später für Android startet. Dass es mehr als zwei Jahre dauert, war nicht absehbar. Auch jetzt gibt es noch keine umfassende Verfügbarkeit und auch keine Ankündigung, sodass wir nicht mit letzter Sicherheit sagen, ob es sich nur um einen sehr breiten Testlauf dieser Funktion handelt.

Warum auch ein solch simples Feature wieder so viel Zeit benötigt, lässt sich nur schwer sagen. Jede Fitness-App kann Geschwindigkeiten per Smartphone erfassen und auch Android bietet seit sehr vielen Jahren umfangreiche Schnittstellen zum Abruf von Geschwindigkeiten. Sei es per GPS oder bei Ausfall des Signals durch eine Überbrückung mit Beschleunigungssensoren. Jetzt scheint man diese Baustelle jedenfalls behoben zu haben und ist endlich für den Rollout bereit.

Letzte Aktualisierung am 22.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.