Gemini Update: Neue KI-Modelle starten, Integration in Maps und Bildersuche, Nutzer-Meilenstein und Dritt-KIs

Die mittlerweile vierte Gemini-Woche im Juli geht zu Ende und hat uns einige interessante Ankündigungen gebracht: Es gibt neue KI-Modelle in der Flash-Linie, wir haben über die Integration in Google Maps und die Bildersuche berichtet, es gibt einen neuen Nutzer-Meilenstein und Google muss der Konkurrenz den Android-Zugriff erleichtern. Das alles und mehr könnt ihr in unserem wöchentlichen Gemini Update nachlesen, in dem wir alle wichtigen Themen der Woche übersichtlich zusammenfassen.



In der aktuellen Gemini-Woche gab es einige hilfreiche Integrationen wie etwa in die Google Bildersuche oder in Ask Google Maps. Gleichzeitig muss Google fremde KI-Assistenten unterstützen, es gibt neue Gemini-Modelle und vielleicht schon bald den ersten Gemini-Chip. Außerdem gibt es einen echten Nutzer-Meilenstein. In der folgenden Auflistung findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Gemini Nano Banana in der Bildersuche

Google bringt den KI-Bildgenerator Gemini Nano Banana in die Bildersuche. Damit können Nutzer jetzt bei Bedarf direkt in der Suchleiste ein neues Bild erstellen.

» Gemini Nano Banana erstellt jetzt Fotos in der Google Bildersuche

Ask Google Maps beantwortet Fragen mit Gemini-KI

Die Gemini-Integration in Google Maps erweitert sich auf die Routenplanung. Dort steht es jetzt im Rahmen von Ask Google Maps zur Verfügung.

» Ask Google Maps bringt Gemini-KI in die Routenplanung

Fremde KI-Assistenten in Android

Google muss fremden KI-Assistenten unter Android dieselben Möglichkeiten einräumen, wie sie Gemini hat. Das gilt funktionell und auch für alle Schnittstellen, die von Gemini verwendet werden können.

» Google darf Gemini in Android nicht mehr bevorzugen









Neue Gemini Flash-Modelle starten

Google startet gleich drei neue Gemini Flash-Modelle, die jetzt für interessierte Nutzer zur Verfügung stehen. Dazu gehört eine neue Zwischenversion von Flash, das schlanke Flash Lite sowie das noch recht junge Gemini Flash Cyber.

» Google startet drei neue Gemini Flash-Modelle

Neue Gemini-Chips könnten kommen

Google arbeitet an einem neuen Gemini-Chip, der die KI tief integrieren soll. Statt auf reine KI-Chips zu setzen, soll die Struktur des KI-Modells auf dem Chip gespeichert werden.

» Google plant neue KI-Chips mit fest integriertem Gemini

Gemini hat 950 Millionen Nutzer

Gemini hat jetzt ganze 950 Millionen Nutzer und steht damit nicht nur vor dem Sprung über die Milliardengrenze, sondern auch vor dem Sprung zur Marktführerschaft – eventuell hat man diesen im aktuellen Quartal bereits getan.

» Gemini-App hat jetzt 950 Millionen aktive Nutzer

Letzte Aktualisierung am 22.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.