Gemini Nano Banana: KI-Bildgenerator startet jetzt in der Bildersuche – erstellt jedes gewünschte Foto (Video)

Googles KI-Bildgenerator Gemini Nano Banana verbreitet sich immer weiter und wird jetzt in ein Produkt integriert, bei dem es diesem erneut eine ganz andere Richtung gibt: Jetzt haben erste Nutzer die Möglichkeit, innerhalb der Google Bildersuche neue Bilder zu generieren, die bisher nicht existiert haben. Das könnte noch sehr interessant werden.



Die Google Bildersuche scheint sich völlig neu aufzustellen und von der Suchmaschine zu einer KI-basierten Mediensammlung zu wachsen. Wir hatten bereits vor einigen Tagen über den Neustart der Bildersuche mit Fotovorschlägen berichtet und jetzt legt man erneut nach: Ab sofort haben erste Nutzer mit US-englischer Oberfläche die Möglichkeit, direkt aus der Suchleiste heraus neue Bilder per Prompt zu erstellen.

Das Ganze funktioniert denkbar einfach: Statt eines Suchbegriffs gibt der Nutzer einfach einen Prompt mit dem gewünschten Bild ein und schon wird im Hintergrund Gemini Nano Banana angeworfen, das das entsprechende Motiv kreiert. Damit will man sicherstellen, dass die Nutzer stets das Bild finden, das sie suchen – selbst wenn es gar nicht existiert. Im folgenden Video könnt ihr diese Funktion in Aktion sehen:

Das ist grundsätzlich keine neue Funktion, bisher war diese aber nicht in der Bildersuche integriert. Weil das perfekte Bild manchmal einfach nicht existiert, könnte das eine interessante Lösung sein, auf der das Team der Bildersuche vermutlich weiter aufbauen wird. Meine Prognose: Sobald der Aufwand sinkt, so wie etwa mit Gemini Nano Banana 2 Lite wird man den Nutzern auch ungefragt Bilder generieren und diese zwischen die Suchergebnisse mischen.

Die neue Funktion startet jetzt für alle Nutzer in englischer Sprache und in allen Regionen, in denen der KI-Modus nutzbar ist.

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