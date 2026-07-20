Pixel 11a: Googles neues Budget-Smartphone zeigt sich – Leaker verraten schon jetzt viele Spezifikationen

Google wird schon bald die Pixel 11-Smartphones vorstellen, über die praktisch alle wichtigen Informationen bereits bekannt sind – daher richtet sich der Blick schon wieder nach vorn: Jetzt sind erste Details zum kommenden Google Pixel 11a durchgesickert, die im ersten Schwung durchaus zu begeistern wissen: Die kommende Generation soll in puncto SoC wieder nachlegen.



Die Pixel-Smartphones sind nicht nur in ihrer Hauptlinie erfolgreich, sondern auch im Budget-Bereich: Das will man im kommenden Jahr mit dem Pixel 11a fortsetzen, über das jetzt erste Informationen durchgesickert sind. Das kommende Budget-Smartphone ist zwar noch einige Monate entfernt, aber dennoch erhalten wir jetzt erste Spezifikationen von den Leakern, die durchaus zu gefallen wissen. Das gilt allen voran für das Display und auch den verwendeten SoC.

Im Pixel 11a soll der Tensor G6 zum Einsatz kommen und damit der kommende Chip der Pixel 11-Smartphones. Das war über Jahre Usus, doch beim Pixel 10a hat Google bekanntlich auf den Vorjahres-Chip zurückgegriffen, weil der Tensor G5 zu teuer gewesen wäre. Davon rückt man nach nur einer Generation wieder ab. Der Chip soll den Titan M3 Sicherheitskern enthalten, die PowerVR C-Series CXTP-48-1536 GPU und ein MediaTek M90 Modem. Der Speicher liegt weiterhin bei 8 GB RAM.

In puncto Bildschirm wird man bei einem 6,3 Zoll Display mit 1080×2424 bleiben. Die Helligkeit steigt auf 2250 Nits HDR und 3350 Nits Höchstleistung. Beim Akku geht es hingegen abwärts, denn dieser hat nur noch 4870 mAh, statt 5000 wie beim Vorgänger Pixel 10a. Es soll einen Austausch der Frontkamera geben, von der aktuell allerdings nur die Typbezeichnung dokkaebi bekannt ist.

Das Smartphone soll in den Farben Obsidian (Schwarz), Fog (Silber) und Olive (Grün) sowie Frost (Violett) verfügbar sein. Wir erwarten die Präsentation und auch den Verkaufsstart für März 2027.

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[9to5Google]

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