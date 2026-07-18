Pixel 11: Das sind die neuen Google-Smartphones – alle Infos zu Farben, Preisen und Spezifikationen (Galerie)

Die Vorstellung der Pixel 11-Smartphones rückt näher und damit auch die Einschläge der Leaker, die uns die kommenden Geräte immer wieder im Detail zeigen. In dieser Woche ist das erste offizielle Bildmaterial der elften Pixel-Generation durchgesickert, das uns sowohl die Farben als auch das mutmaßliche Finale Design zeigt. Wir zeigen euch die Smartphones, die Spezifikationen und Verkaufspreise in der Übersicht.



Die Zeit rennt und in weniger als vier Wochen werden bereits die Pixel 11-Smartphones angekündigt, die sich jetzt immer häufiger bei den Leakern zeigen. Mittlerweile sind wir im Stadium, dass es sehr viele Spezifikationen gibt, Bildmaterial und selbst die Preislisten sind bereits aus normalerweise zuverlässigen Quellen durchgesickert. Weil sie Informationen immer wieder erweitern, fassen wir das Ganze in diesem Artikel noch einmal ausführlich zusammen.

Pixel 11

Pixel 11 Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11

Display: 6,3 Zoll LTPO AMOLED

Displaydetails: 1080×2424, 60–120 Hz, 240 Hz PWM, up to 2200 nits

SoC: Tensor G6 ( alle Infos zum Tensor G6 )

( ) RAM: 8 Gigabyte / 12 Gigabyte

Speicher: 256 GB | 512 GB

Akku: 4840 mAh

Abmessungen: 152,8mm x 72mm x 8,5mm

Farben: Light Sterling, Midnight Haze, Fuchsia, Moss

Verkaufspreise: 999 Euro (256 GB) | 1129 Euro (512 GB)

Verkaufsstart: 20. August 2026

» Alle Infos zum Pixel 11









Pixel 11 Pro

Pixel 11 Pro Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11 Pro

Display: 6,3 Zoll LTPO AMOLED

Displaydetails: 1280×2856, 1–120 Hz, 240 Hz PWM, up to 2450 nits

SoC: Tensor G6 ( alle Infos zum Tensor G6 )

( ) RAM: 12 Gigabyte / 16 Gigabyte

Speicher: 256 GB | 512 GB | 1 TB

Akku: 4707 mAh

Abmessungen: 152,7mm x 71,8mm x 8,4mm

Farben: Light Fog, Midnight Haze, Dune, Pine

Verkaufspreise: 1199 Euro (256 GB) | 1329 Euro (512 GB) | 1589 Euro (1 TB)

Verkaufsstart: 20. August 2026

» Alle Infos zum Pixel 11 Pro

Pixel 11 Pro XL

Pixel 11 Pro XL Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11 Pro XL

Display: 6,8 Zoll LTPO AMOLED

Displaydetails: 1344×2992, 1–120 Hz, 240 Hz PWM, up to 2450 nits

SoC: Tensor G6 ( alle Infos zum Tensor G6 )

( ) RAM: 12 Gigabyte / 16 Gigabyte

Speicher: 256 GB | 512 GB | 1024 GB

Akku: 5500 mAh

Abmessungen: 162,7mm x 76,5mm x 8,5mm

Farben: Light Fog, Midnight Haze, Dune, Pine

Verkaufspreise: 1399 Euro (256 GB) | 1529 Euro (512 GB) | 1789 Euro (1 TB)

Verkaufsstart: 20. August 2026

» Alle Infos zum Pixel 11 Pro XL









Pixel 11 Pro Fold

Pixel 11 Pro Fold Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11 Pro Fold

Innendisplay: 8 Zoll LTPO AMOLED

Außendisplay: 6,4 Zoll LTPO AMOLED

Displaydetails Innen: 2076×2160 OLED, 1–120 Hz, up to 2050 nits

Displaydetails Außen: 1080×2342 OLED, 60–120 Hz, up to 2450 nits

SoC: Tensor G6 ( alle Infos zum Tensor G6 )

( ) RAM: 12 Gigabyte / 16 Gigabyte

Speicher: 256 GB | 512 GB | 1 TB

Akku: 4658 mAh

Abmessungen (offen): 155,2mm x 150,4mm x 4,8mm

Abmessungen (geschlossen): 155,2mm x 76mm x 10,1mm

Farben: Midnight Haze, Pine

Verkaufspreise: 1999 Euro (256 GB) | 2129 Euro (512 GB) | 2389 Euro (1 TB)

Verkaufsstart: 20. August 2026

» Alle Infos zum Pixel 11 Pro Fold

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Mit dieser Übersicht sollte es vielen interessierten Nutzern langsam möglich sein, eine Vorauswahl zu treffen. Die Präsentation der Smartphones wird am 13. August stattfinden und wir rechnen damit, dass diese unmittelbar danach in die Vorbestellung starten und möglicherweise schon eine Woche später im Handel verfügbar sind.

Letzte Aktualisierung am 22.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.