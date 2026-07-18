Pixel 11: Das sind die neuen Google-Smartphones – alle Infos zu Farben, Preisen und Spezifikationen (Galerie)
Die Vorstellung der Pixel 11-Smartphones rückt näher und damit auch die Einschläge der Leaker, die uns die kommenden Geräte immer wieder im Detail zeigen. In dieser Woche ist das erste offizielle Bildmaterial der elften Pixel-Generation durchgesickert, das uns sowohl die Farben als auch das mutmaßliche Finale Design zeigt. Wir zeigen euch die Smartphones, die Spezifikationen und Verkaufspreise in der Übersicht.
Die Zeit rennt und in weniger als vier Wochen werden bereits die Pixel 11-Smartphones angekündigt, die sich jetzt immer häufiger bei den Leakern zeigen. Mittlerweile sind wir im Stadium, dass es sehr viele Spezifikationen gibt, Bildmaterial und selbst die Preislisten sind bereits aus normalerweise zuverlässigen Quellen durchgesickert. Weil sie Informationen immer wieder erweitern, fassen wir das Ganze in diesem Artikel noch einmal ausführlich zusammen.
Pixel 11
Pixel 11 Spezifikationen
- Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11
- Display: 6,3 Zoll LTPO AMOLED
- Displaydetails: 1080×2424, 60–120 Hz, 240 Hz PWM, up to 2200 nits
- SoC: Tensor G6 (alle Infos zum Tensor G6)
- RAM: 8 Gigabyte / 12 Gigabyte
- Speicher: 256 GB | 512 GB
- Akku: 4840 mAh
- Abmessungen: 152,8mm x 72mm x 8,5mm
- Farben: Light Sterling, Midnight Haze, Fuchsia, Moss
- Verkaufspreise: 999 Euro (256 GB) | 1129 Euro (512 GB)
- Verkaufsstart: 20. August 2026
Pixel 11 Pro
Pixel 11 Pro Spezifikationen
- Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11 Pro
- Display: 6,3 Zoll LTPO AMOLED
- Displaydetails: 1280×2856, 1–120 Hz, 240 Hz PWM, up to 2450 nits
- SoC: Tensor G6 (alle Infos zum Tensor G6)
- RAM: 12 Gigabyte / 16 Gigabyte
- Speicher: 256 GB | 512 GB | 1 TB
- Akku: 4707 mAh
- Abmessungen: 152,7mm x 71,8mm x 8,4mm
- Farben: Light Fog, Midnight Haze, Dune, Pine
- Verkaufspreise: 1199 Euro (256 GB) | 1329 Euro (512 GB) | 1589 Euro (1 TB)
- Verkaufsstart: 20. August 2026
Pixel 11 Pro XL
Pixel 11 Pro XL Spezifikationen
- Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11 Pro XL
- Display: 6,8 Zoll LTPO AMOLED
- Displaydetails: 1344×2992, 1–120 Hz, 240 Hz PWM, up to 2450 nits
- SoC: Tensor G6 (alle Infos zum Tensor G6)
- RAM: 12 Gigabyte / 16 Gigabyte
- Speicher: 256 GB | 512 GB | 1024 GB
- Akku: 5500 mAh
- Abmessungen: 162,7mm x 76,5mm x 8,5mm
- Farben: Light Fog, Midnight Haze, Dune, Pine
- Verkaufspreise: 1399 Euro (256 GB) | 1529 Euro (512 GB) | 1789 Euro (1 TB)
- Verkaufsstart: 20. August 2026
» Alle Infos zum Pixel 11 Pro XL
Pixel 11 Pro Fold
Pixel 11 Pro Fold Spezifikationen
- Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11 Pro Fold
- Innendisplay: 8 Zoll LTPO AMOLED
- Außendisplay: 6,4 Zoll LTPO AMOLED
- Displaydetails Innen: 2076×2160 OLED, 1–120 Hz, up to 2050 nits
- Displaydetails Außen: 1080×2342 OLED, 60–120 Hz, up to 2450 nits
- SoC: Tensor G6 (alle Infos zum Tensor G6)
- RAM: 12 Gigabyte / 16 Gigabyte
- Speicher: 256 GB | 512 GB | 1 TB
- Akku: 4658 mAh
- Abmessungen (offen): 155,2mm x 150,4mm x 4,8mm
- Abmessungen (geschlossen): 155,2mm x 76mm x 10,1mm
- Farben: Midnight Haze, Pine
- Verkaufspreise: 1999 Euro (256 GB) | 2129 Euro (512 GB) | 2389 Euro (1 TB)
- Verkaufsstart: 20. August 2026
» Alle Infos zum Pixel 11 Pro Fold
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Mit dieser Übersicht sollte es vielen interessierten Nutzern langsam möglich sein, eine Vorauswahl zu treffen. Die Präsentation der Smartphones wird am 13. August stattfinden und wir rechnen damit, dass diese unmittelbar danach in die Vorbestellung starten und möglicherweise schon eine Woche später im Handel verfügbar sind.
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