Pixel 11: Das sind die neuen Google-Smartphones – alle Infos zu Farben, Preisen und Spezifikationen (Galerie)

Veröffentlicht am von Jens
pixel 

Die Vorstellung der Pixel 11-Smartphones rückt näher und damit auch die Einschläge der Leaker, die uns die kommenden Geräte immer wieder im Detail zeigen. In dieser Woche ist das erste offizielle Bildmaterial der elften Pixel-Generation durchgesickert, das uns sowohl die Farben als auch das mutmaßliche Finale Design zeigt. Wir zeigen euch die Smartphones, die Spezifikationen und Verkaufspreise in der Übersicht.


pixel glow pixel 11 mockup

Die Zeit rennt und in weniger als vier Wochen werden bereits die Pixel 11-Smartphones angekündigt, die sich jetzt immer häufiger bei den Leakern zeigen. Mittlerweile sind wir im Stadium, dass es sehr viele Spezifikationen gibt, Bildmaterial und selbst die Preislisten sind bereits aus normalerweise zuverlässigen Quellen durchgesickert. Weil sie Informationen immer wieder erweitern, fassen wir das Ganze in diesem Artikel noch einmal ausführlich zusammen.

Pixel 11

pixel 11

Pixel 11 Spezifikationen

  • Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11
  • Display: 6,3 Zoll LTPO AMOLED
  • Displaydetails: 1080×2424, 60–120 Hz, 240 Hz PWM, up to 2200 nits
  • SoC: Tensor G6 (alle Infos zum Tensor G6)
  • RAM: 8 Gigabyte / 12 Gigabyte
  • Speicher: 256 GB | 512 GB
  • Akku: 4840 mAh
  • Abmessungen: 152,8mm x 72mm x 8,5mm
  • Farben: Light Sterling, Midnight Haze, Fuchsia, Moss
  • Verkaufspreise: 999 Euro (256 GB) | 1129 Euro (512 GB)
  • Verkaufsstart: 20. August 2026

» Alle Infos zum Pixel 11




Pixel 11 Pro

pixel 11 pro

Pixel 11 Pro Spezifikationen

  • Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11 Pro
  • Display: 6,3 Zoll LTPO AMOLED
  • Displaydetails: 1280×2856, 1–120 Hz, 240 Hz PWM, up to 2450 nits
  • SoC: Tensor G6 (alle Infos zum Tensor G6)
  • RAM: 12 Gigabyte / 16 Gigabyte
  • Speicher: 256 GB | 512 GB | 1 TB
  • Akku: 4707 mAh
  • Abmessungen: 152,7mm x 71,8mm x 8,4mm
  • Farben: Light Fog, Midnight Haze, Dune, Pine
  • Verkaufspreise: 1199 Euro (256 GB) | 1329 Euro (512 GB) | 1589 Euro (1 TB)
  • Verkaufsstart: 20. August 2026

» Alle Infos zum Pixel 11 Pro

Pixel 11 Pro XL

pixel 11 pro

Pixel 11 Pro XL Spezifikationen

  • Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11 Pro XL
  • Display: 6,8 Zoll LTPO AMOLED
  • Displaydetails: 1344×2992, 1–120 Hz, 240 Hz PWM, up to 2450 nits
  • SoC: Tensor G6 (alle Infos zum Tensor G6)
  • RAM: 12 Gigabyte / 16 Gigabyte
  • Speicher: 256 GB | 512 GB | 1024 GB
  • Akku: 5500 mAh
  • Abmessungen: 162,7mm x 76,5mm x 8,5mm
  • Farben: Light Fog, Midnight Haze, Dune, Pine
  • Verkaufspreise: 1399 Euro (256 GB) | 1529 Euro (512 GB) | 1789 Euro (1 TB)
  • Verkaufsstart: 20. August 2026

» Alle Infos zum Pixel 11 Pro XL




Pixel 11 Pro Fold

pixel 11 pro fold

Pixel 11 Pro Fold Spezifikationen

  • Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11 Pro Fold
  • Innendisplay: 8 Zoll LTPO AMOLED
  • Außendisplay: 6,4 Zoll LTPO AMOLED
  • Displaydetails Innen: 2076×2160 OLED, 1–120 Hz, up to 2050 nits
  • Displaydetails Außen: 1080×2342 OLED, 60–120 Hz, up to 2450 nits
  • SoC: Tensor G6 (alle Infos zum Tensor G6)
  • RAM: 12 Gigabyte / 16 Gigabyte
  • Speicher: 256 GB | 512 GB | 1 TB
  • Akku: 4658 mAh
  • Abmessungen (offen): 155,2mm x 150,4mm x 4,8mm
  • Abmessungen (geschlossen): 155,2mm x 76mm x 10,1mm
  • Farben: Midnight Haze, Pine
  • Verkaufspreise: 1999 Euro (256 GB) | 2129 Euro (512 GB) | 2389 Euro (1 TB)
  • Verkaufsstart: 20. August 2026

» Alle Infos zum Pixel 11 Pro Fold


Mit dieser Übersicht sollte es vielen interessierten Nutzern langsam möglich sein, eine Vorauswahl zu treffen. Die Präsentation der Smartphones wird am 13. August stattfinden und wir rechnen damit, dass diese unmittelbar danach in die Vorbestellung starten und möglicherweise schon eine Woche später im Handel verfügbar sind.

# Vorschau Produkt Preis
1 Google Pixel 10a – 7 Jahre Betriebssystem- und Sicherheitsupdates, mehr als 30 Stunden Akkulaufzeit, Kamera-Coach, Gemini Live, Pixel-Sicherheitsfunktionen - Obsidian, 128GB Google Pixel 10a – 7 Jahre Betriebssystem- und Sicherheitsupdates, mehr als 30 Stunden... 549,00 EUR 409,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
2 Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Actua-Display – Obsidian, 256GB Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera... 688,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
3 Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Actua-Display – Obsidian, 128GB Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera... 556,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
4 Google Pixel 9a: Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit KI-Kamera, 24 Stunden Akkulaufzeit und leistungsstarken Sicherheitsfunktionen – Obsidian, 128GB Google Pixel 9a: Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit KI-Kamera, 24 Stunden Akkulaufzeit und... Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 22.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

 

Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket
label 
Artikel kann bezahlte Werbelinks und Anzeigen enthalten.