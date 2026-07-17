Gemini Notebook: Upgrade für NotebookLM – ein neuer Name und tiefere Integration für die Dokument-Plattform

Google hat das Dokument-Tool NotebookLM in den letzten zwei Jahren massiv ausgebaut und konnte mit diesem viele Nutzer erreichen. Nachdem man in den letzten Monaten an einer engen Anbindung an Gemini gearbeitet hat, gibt es jetzt die vollständige Umstellung: Das Tool nennt sich ab sofort Gemini Notebook und soll die Integration fortsetzen. Dennoch bleibt die Plattform eigenständig.



Die Gemini-KI hat einige starke Produkte hervorgebracht, die parallel zum KI-ChatBot angeboten werden, wobei neben den Mediengeneratoren wie Nano Banana oder Veo/Omini vor allem die Plattform NotebookLM zu nennen ist. Das Tool ermöglicht es den Nutzern, viele unterschiedliche Dokumenttypen hochzuladen, ganze Dokumentsammlungen oder auch Quellen aus dem Web anzuzapfen und diese per KI auszuwerten. Von einer Inhaltszusammenfassung über die Kombination von Informationen bis hin zur Erstellung neuer Medien (Präsentationen, Podcasts und mehr) ist alles dabei.

Jetzt gibt es das Gemini-Upgrade, wenn man es so nennen will. Die Plattform nennt sich ab sofort Gemini Notebook und rückt damit deutlich näher als bisher an das gesamte Gemini-Ökosystem heran. Zwar setzte man seit jeher auf die Gemini-KI und ist in jüngster Zeit durch das gleichnamige Gemini Notebook näher an den ChatBot herangerückt, war aber dennoch bisher kein offizieller Teil der Gemini-Familie. Mit dem neuen Namen ändert sich das jetzt und wir können erwarten, dass das noch tiefere Integrationen mit sich bringt.

Laut Google hat NotebookLM bisher über 30 Millionen Nutzer begeistert und soll als Gemini Notebook diesen Weg fortsetzen. Dennoch soll es ein eigenständiges Produkt bleiben, das unabhängig vom KI-ChatBot angeboten wird. Das Heranwachsen soll dafür sorgen, dass noch mehr Google-Funktionen von der Websuche bis zum Gemini-Ökosystem verwendet werden können. Ich denke, das ist ein Schritt in die richtige Richtung – ich hatte das auch schon vor einigen Monaten hier im Blog prognostiziert.

Genau wie ein physisches Notizbuch sollen die digitalen Notizbücher die Nutzer überallhin begleiten. Die Nutzer können bereits jetzt direkt in der Gemini-App auf Notizbücher zugreifen und diese erstellen. Die vollständige appübergreifende Synchronisierung zwischen der Gemini-App und der eigenständigen Gemini Notebook-Anwendung ist inklusive. In Kürze sollen die Notizbücher auch direkt in den KI-Modus der Suche integriert werden.

» Android-Backup: Google informiert alle Nutzer über das Aus des Gratis-Speichers, neue Regeln und Prognose

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 21.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.