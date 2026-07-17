Google Health: Großes Update bringt neue Funktionen – Fitness, Ernährung, Schlaf, Zyklustracking und mehr

Die Entwickler arbeiten mit Hochdruck an Google Health und können jetzt schon wieder eine neue Version der Fitness- und Gesundheitsplattform ankündigen, die viele Neuerungen mitbringt. Das jüngste Update dreht sich um die Fitness und Aktivitäten, um den Bereich der Schlaf-Updates und auch den Bereich des Ernährungs-Tracking. Außerdem gibt es Verbesserungen im Bereich des Zyklustracking und der Freunde-Bestenlisten.



Die Plattform Google Health ist mit großem Schwung gestartet und erhält immer wieder neue Funktionen, die den Umfang der Möglichkeiten ausbauen. Erst in der vergangenen Woche hatte man rund um die Bereiche Schwimmen, Schlafen, Fitness und die Anpassung der Startseite nachgelegt – jetzt folgt die nächste Runde. Diese bringt uns die Version Google Health 5.04 für Android und iOS, die die folgenden Verbesserungen im Gepäck hat:

Ernährungs-Updates

Neu: Benutzerdefinierte Lebensmittel. Sie können jetzt benutzerdefinierte Lebensmittel erstellen, bearbeiten und löschen, um Ihre Protokollierung individueller und einfacher zu gestalten. Außerdem können Sie erstellte benutzerdefinierte Lebensmittel suchen und erneut protokollieren.

Sie können jetzt benutzerdefinierte Lebensmittel erstellen, bearbeiten und löschen, um Ihre Protokollierung individueller und einfacher zu gestalten. Außerdem können Sie erstellte benutzerdefinierte Lebensmittel suchen und erneut protokollieren. Schnelles Erfassen von Kalorien und Makronährstoffen: Sie können jetzt einen Eintrag erfassen, indem Sie einfach Kalorien und Makronährstoffe hinzufügen, ohne nach einem bestimmten Lebensmittelnamen suchen oder diesen hinzufügen zu müssen.

Sie können jetzt einen Eintrag erfassen, indem Sie einfach Kalorien und Makronährstoffe hinzufügen, ohne nach einem bestimmten Lebensmittelnamen suchen oder diesen hinzufügen zu müssen. Korrekturen bei den Makronährstoff-Prozentangaben: Wir haben ein Problem behoben, bei dem die Berechnung der Makronährstoffe als Prozentsatz der Gesamtkalorien für einige Benutzer falsch war.

Schlaf-Updates

Nickerchen werden in „Heute“ berücksichtigt: Aufbauend auf unseren kürzlichen Verbesserungen bei der Nickerchen-Erfassung werden Ihre Nickerchen nun zu Ihrer gesamten Schlafdauer hinzugerechnet, die in den Kacheln auf der Registerkarte „Heute“ angezeigt wird.









Fitness- und Aktivitäts-Updates

Behebung von Fehlern bei Herzfrequenzdiagrammen und -karten in Trainingszusammenfassungen: Wir haben ein Problem behoben, bei dem einige Benutzer gelegentlich unvollständige Herzfrequenzdiagramme und -karten sahen, die nicht die gesamte Dauer des Trainings widerspiegelten.

Aktualisierungen zum Zykluszustand

Einfachere Trendansichten: Sie können Ihre Zyklushistorie jetzt chronologisch nach Jahren gruppiert anzeigen lassen, was die Navigation durch Ihre Langzeitdaten und das Erkennen von Trends erleichtert.

Freunde und Bestenlisten-Updates

Freunde einladen: Wir haben ein Problem behoben, bei dem einige iOS-Nutzer keine neuen Freundschaftsanfragen erfolgreich initiieren konnten.

Das Update wird seit gestern ausgerollt und sollte im Laufe der nächsten Tage auf den Smartphones aller Nutzer ankommen.

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Letzte Aktualisierung am 21.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.