Die besten Datenschutzerklärung-Generatoren im Vergleich: Worauf IT-Verantwortliche wirklich achten sollten

1,2 Milliarden Euro. Das ist die Summe, die europäische Aufsichtsbehörden allein im Jahr 2024 an DSGVO-Bußgeldern verhängt haben. Seit Mai 2018 hat sich der Betrag auf 5,88 Milliarden Euro summiert.









Irland sticht mit 3,5 Milliarden Euro an Gesamtstrafen seit 2018 besonders hervor – kein Wunder bei Einzelfällen wie 310 Millionen Euro gegen LinkedIn oder 251 Millionen Euro gegen Meta. Deutschland kommt seit DSGVO-Start auf 89,1 Millionen Euro an Bußgeldern.

Klingt das wie ein Weckruf? Sollte es. Denn mitten in dieser Gemengelage sitzen IT-Verantwortliche und müssen entscheiden, welches Tool die Datenschutzerklärung ihres Unternehmens generiert – und viele unterschätzen diese Entscheidung gewaltig.

Oft wird der datenschutzerklärung generator als reines Text-Tool abgetan. Einmal ausfüllen, kopieren, einbinden, Haken dran. In Wirklichkeit geht es um API-Integration, automatisierte Compliance-Workflows und Audit-Sicherheit.

Eine veraltete oder fehlerhafte Datenschutzerklärung ist heute kein Kavaliersdelikt mehr – sie ist ein Geschäftsrisiko mit siebenstelligen Konsequenzen.

Deshalb steht in diesem Vergleich nicht im Vordergrund, welches Tool die hübscheste Oberfläche oder die meisten Buzzwords im Marketing hat. Entscheidend sind vier harte Kriterien aus Entwickler- und IT-Perspektive: juristische Aktualität, echte Mehrsprachigkeit, API- und Integrationsfähigkeit sowie automatische Gesetzesanpassung.

Wir schauen uns an, wie iubenda, Termly, Datenschutz-Generator.de, eRecht24, activeMind, Usercentrics und TermsFeed in diesen Disziplinen abschneiden.

Methodik: Nach welchen Kriterien IT-Verantwortliche bewerten sollten

Anhand von fünf Dimensionen haben wir die Tools analysiert:

Mehrsprachigkeit und gesetzliche Abdeckung: Werden alle relevanten Zielsprachen und Datenschutzgesetze unterstützt – DSGVO, CCPA, UK GDPR, LGPD? Können mehrsprachige Webangebote compliant abgebildet werden? API-Integration und Entwicklerfreundlichkeit: Gibt’s eine REST-API, Mobile SDKs oder Webhooks zur automatischen Erstellung und Aktualisierung? Lässt sich das Tool tief in CMS- und CI/CD-Pipelines integrieren? Automatische Gesetzesaktualisierung: Passt das Rechtsteam die Klauseln proaktiv an, wenn Gesetze geändert werden? Werden Nutzer benachrichtigt? Rechtssicherheit und Audit-Tauglichkeit: Ist das Tool gerichtlich geprüft oder zertifiziert (ISO 27001, IAB TCF)? Werden Änderungen nachvollziehbar dokumentiert? Preismodell und Skalierbarkeit: Einmal- oder Abomodell? Welche Kosten entstehen, wenn die Anzahl der Webseiten oder Sprachen wächst?









Die Top-Datenschutzerklärung Generatoren im detaillierten Vergleich

iubenda: Der beste Datenschutzerklärung-Generator zur API-Integration und Mehrsprachigkeit

Wenn ein Tool bei Entwicklerteams fast reflexartig genannt wird, dann iubenda. Mehr als 150.000 Unternehmen nutzen den Generator, der über 2.400 anpassbare Klauseln und Datenschutzerklärungen in 27 Sprachen bietet. Das ist in dieser Breite im Markt selten.

Was iubenda aus IT-Sicht besonders macht, ist die REST-API: Per POST-Request wird eine Datenschutzerklärung in mehreren Sprachen erstellt, und Sie erhalten Embedding-Code, Policy-URL sowie eine Bearbeitungs-URL zurück.

Dazu kommt ein Mobile SDK, das die Einbindung in native Apps zum Kinderspiel macht. In API-Dokumentation zeigt iubenda, wie sauber das programmatische Erstellen funktioniert – ein Segen für CI/CD-Prozesse.

Das Rechtsteam aktualisiert die Klauseln automatisch, wenn sich Gesetze ändern. Abgedeckt werden DSGVO, CCPA, UK GDPR, US-Datenschutzgesetze, Schweizer DSG und LGPD (Brasilien). iubenda ist außerdem Google-zertifizierter CMP-Partner mit Consent Mode v2, IAB-validiert nach TCF 2.2 und zertifiziert nach WCAG Stufe AAA sowie ISO 27001:2017.

Bei den Preisen startet der Essentials-Plan ab 4,99 € monatlich, allerdings unterstützt er nur eine Sprache und monatliche Scans. Der Ultimate-Plan mit stündlichen Scans, Geo-Targeting, SDK und voller Mehrsprachigkeit ist das, was Unternehmen mit internationaler Ausrichtung brauchen.

Am besten geeignet: Teams, die tiefe API-Integration, Multi-Language-Pipelines und zentrale Compliance-Governance inklusive Add-ons wie ROPA oder Consent Database benötigen. Wachsende SaaS-Unternehmen und Agenturen mit internationalen Kunden fühlen sich hier zu Hause.

weniger ideal, wenn: Das Budget minimal ist und Sie nur eine deutschsprachige, statische Datenschutzerklärung ohne API-Anbindung brauchen. Der Funktionsumfang und die Abo-Struktur wären für solche Minimalanforderungen überdimensioniert.

Termly: Breite gesetzliche Abdeckung mit CMP-Goldstandard

Termly wird von über zwei Millionen Unternehmen genutzt und bringt einen beeindruckenden CMP-Status mit: Google-zertifizierter Partner mit Goldstatus, unterstützt Consent Mode v2 und IAB TCF 2.3. Insgesamt deckt die Plattform 30 Datenschutzgesetze ab, darunter DSGVO, CCPA, PIPEDA und das revidierte Schweizer DSG.

Termly positioniert sich als All-in-One-Compliance-Lösung und punktet besonders bei Unternehmen mit US-Geschäft. Wer CCPA/CPRA und DSGVO gleichzeitig abdecken muss und ein Cookie-Consent-Tool mit Goldstandard integrieren will, findet hier eine runde Lösung.

Am besten geeignet: US-affine Unternehmen, die CCPA/CPRA, PIPEDA und DSGVO aus einer Hand abdecken wollen und das integrierte Cookie-Consent-Tool mit Goldstandard schätzen.

weniger ideal, wenn: Die primäre Zielgruppe deutschsprachig ist und eine rechtliche Prüfung durch einen deutschen Anwalt oder ein deutsches Gericht im Vordergrund steht.

Termly ist US-amerikanisch geprägt, eine bestätigte deutsche Gerichtsprüfung ist im Dossier nicht dokumentiert.

Datenschutz-Generator.de: Rechtssicherheit aus Deutschland

Wenn es um maximale Rechtssicherheit nach deutschem Maßstab geht, führt kaum ein Weg an Datenschutz-Generator.de vorbei. Entwickelt von Dr. jur. Thomas Schwenke, bietet das Tool über Module und Klauseln und wird von über 500.000 Nutzern eingesetzt.

Die Premium-Version kostet einmalig 99,90 Euro netto und beinhaltet ein Jahr Update-Zugang. Kein Abo, keine laufenden Kosten – das ist nicht häufig im Markt.

Am besten geeignet: Deutsche KMUs und Website-Betreiber, die eine einmalige Investition einem Abo vorziehen und maximale Rechtssicherheit durch ein gerichtlich bestätigtes Tool suchen. Perfekt, wenn weder mehrsprachige Anforderungen bestehen noch API-Anbindungen geplant sind.









weniger ideal, wenn: Mehrsprachigkeit über Deutsch hinaus oder API-Integration benötigt wird. Das sind nicht die Kernkompetenzen dieses Produkts.

eRecht24: Bewährte anwaltliche Expertise mit Mehrsprachigkeits-Option

eRecht24 ist vielen deutschen Website-Betreibern als erste Adresse für Rechtstexte bekannt. Der Generator kommt in einer kostenlosen und einer Premium-Version, wobei Letztere die Datenschutzerklärung auch auf Englisch erstellen kann – relevant für Websites mit internationaler Zielgruppe.

Die Plattform erinnert eindringlich daran, dass Verstöße gegen die DSGVO Bußgelder von bis zu 20 Millionen Euro oder 4% des weltweiten Jahresumsatzes nach sich ziehen können. Wer keine ordnungsgemäße Datenschutzerklärung hat, riskiert zudem Abmahnungen und Schadensersatzforderungen.

Am besten geeignet: Deutsche Unternehmen mit gelegentlichem englischsprachigem Angebot, die auf anwaltlich geprüfte Texte setzen und keine tiefe technische Integration benötigen.

weniger ideal, wenn: Mehr als zwei Sprachen unterstützt werden müssen oder API-Schnittstellen für automatisierte Deployments erforderlich sind.

Kurzprofile weiterer relevanter Tools

activeMind AG: Der kostenlose Generator der deutschen Datenschutzberatung wird regelmäßig aktualisiert. Die Version #2024-08-06 passte die Inhalte an aktuelle Entwicklungen zu Einwilligung bei Cookies und Drittlandtransfer in die USA an.

Am besten geeignet: Kostenbewusste Unternehmen und erste Orientierung.

weniger ideal, wenn: Sie erweiterte Features wie Consent Management oder API-Integration brauchen – der Generator fokussiert auf den Text.

Usercentrics: Der Privacy Policy Generator deckt DSGVO, CCPA/CPRA, COPPA und US-Bundesstaatengesetze ab und ist aktuell in Deutsch, Englisch, Italienisch und Niederländisch verfügbar – weitere Sprachen sind angekündigt.

Am besten geeignet: Unternehmen, die bereits die Usercentrics-CMP einsetzen und eine einfache Konsolidierung wünschen. weniger ideal, wenn: Koreanisch, Japanisch oder 10+ Sprachen sofort benötigt werden.

TermsFeed: Seit 2012 am Markt, benachrichtigt TermsFeed Nutzer bei Gesetzesänderungen und unterstützt DSGVO, CCPA samt CPRA sowie CalOPPA. Neben Datenschutzerklärungen gibt’s auch AGB, EULAs und Haftungsausschlüsse.

Am besten geeignet: Startups und kleine Teams, die mehrere Rechtsdokumente aus einer Hand suchen. weniger ideal, wenn: Tiefe Mehrsprachigkeit oder API-Integration gefragt ist.

Was IT-Abteilungen bei der Implementierung beachten müssen: Caveats & Counterpoints

So leistungsfähig moderne Datenschutz-Generatoren sind – sie haben Grenzen. Ein Generator ersetzt keine Datenschutz-Folgenabschätzung und keine individuelle Rechtsberatung. Wer denkt, er könne das Tool einmal konfigurieren und dann vergessen, geht ein erhebliches Risiko ein.

Ein oft übersehener Punkt: Nach Art. 12 Abs. 1 DSGVO muss die Datenschutzerklärung in allen Sprachen vorliegen, in denen Ihre Website angeboten wird. Bieten Sie Englisch und Französisch an, brauchen Sie die Datenschutzerklärung auch auf Englisch und Französisch – andernfalls liegt ein Verstoß vor. Das klingt banal, scheitert in der Praxis aber oft an halbgaren Übersetzungslösungen.

Und dann sind da noch die Meldepflichten: Gemäß Art. 33 DSGVO müssen Datenpannen innerhalb von 72 Stunden an die Aufsichtsbehörde gemeldet werden. Verstöße gegen diese Pflicht können Bußgelder von bis zu 10 Millionen Euro oder 2% des Umsatzes nach sich ziehen.

Ein technisch perfekt integrierter Generator nützt wenig, wenn die internen Prozesse – Auftragsverarbeitungsverträge, technische Schutzmaßnahmen, Incident-Response – nicht stimmen.

Deutschland verzeichnete 2024 zwar 27.829 gemeldete Datenschutzverletzungen und blieb damit unter den Ländern mit den höchsten Verstößen. Dennoch: Keines der vorgestellten Tools ist eine „Fire-and-Forget“-Lösung.

IT-Teams müssen die Versionierung und das Change-Tracking der generierten Dokumente selbst verantworten, sonst wird aus dem Compliance-Werkzeug eine Compliance-Lücke.

Fazit: Welcher Generator passt zu Ihrem Tech-Stack?

Die eine perfekte Lösung für alle gibt’s nicht – und das ist auch gut so. Entscheiden Sie entlang Ihrer Anforderungen:

API und Multi-Language sind Pflicht? Dann führt kaum ein Weg an iubenda vorbei. Die technische Integrationstiefe ist im Markt durchaus beachtlich.

Dann führt kaum ein Weg an iubenda vorbei. Die technische Integrationstiefe ist im Markt durchaus beachtlich. US- und internationale Compliance aus einer Hand? Termly deckt 30 Gesetze ab und bringt einen Gold-CMP mit.

Termly deckt 30 Gesetze ab und bringt einen Gold-CMP mit. Maximale deutsche Rechtssicherheit mit einmaligen Kosten? Datenschutz-Generator.de hat die Bestätigung vom LG Rostock.

Datenschutz-Generator.de hat die Bestätigung vom LG Rostock. Bestehende Usercentrics-CMP-Infrastruktur? Deren Generator konsolidiert Ihr Setup.

Deren Generator konsolidiert Ihr Setup. Minimalbudget oder erste Orientierung? activeMind AG und eRecht24 bieten kostenlose oder günstige Einstiege.









IT-Verantwortliche sollten nicht den billigsten, sondern den am besten integrierbaren und audit-sichersten Generator wählen. Eine Abmahnung oder ein Bußgeld übersteigt die Tool-Kosten um ein Vielfaches – und der Reputationsschaden ist in keiner Exceltabelle abgebildet.

Die nächste Generation von Datenschutz-Generatoren wird sich zu Compliance-Plattformen entwickeln: mit automatisierten DPIA-Modulen, Vendor Risk Assessments und Echtzeit-Monitoring. Wer heute auf API-first setzt, baut morgen nicht um – sondern skaliert einfach weiter.