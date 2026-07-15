Pixel-Smartphones: Rekorder speichert keine Aufnahmen mehr – Nutzer berichten von kritischem Problem

Veröffentlicht am von Jens
pixel 

Viele Pixel-Nutzer dürften vermutlich ab und an auf die Dienste des Pixel Rekorder zurückgreifen, mit dem sich sehr leicht Sprache und Audio jeglicher Art aufnehmen lässt. Die App bietet einige Annehmlichkeiten, doch derzeit sorgt sie vor allem für Probleme. Eine wachsende Zahl von Nutzern berichtet, dass getätigte Aufnahmen nicht gespeichert werden. Das Problem scheint vielfältig zu sein.


google recorder logo

Der Pixel Rekorder ist eine praktische App, mit dem sich beliebiges Audio oder Sprache aufzeichnen lässt. Die App sorgt für die Organisation, transkribiert das Gesagte, bietet eine Suchfunktion, kann bei Bedarf alle Aufnahmen in der Cloud sichern und vieles mehr. Auf den Pixel-Smartphones ist es die Standard-App für Sprachaufnahmen und dürfte von vielen Nutzern verwendet werden.

Seit einigen Tagen berichten eine steigende Zahl von Nutzern, dass der Rekorder ausgerechnet seine Kernaufgabe nicht zuverlässig erfüllt. Das zeigt sich daran, dass eine Aufnahme nach dem Druck auf den Stopp-Button nicht gespeichert wird. Die Aufnahme endet im gewohnten Ablauf, doch das Gesagte lässt sich nicht wieder aufrufen. Wer das erst später bemerkt oder etwas Wichtiges aufgenommen hat, dürfte sicherlich verärgert sein, dass es nicht funktioniert hat.

Man könnte vermuten, dass die Aufnahme gar nicht stattfindet, doch das scheint nicht der Fall zu sein. Denn einige Nutzer berichten, dass sie die Aufnahmen zwar nicht in der App sehen können, dafür aber in der Web-App bei aktiver Synchronisierung vorfinden. Über diese Schnittstelle lässt es sich abspielen und wie gewohnt verwenden. Daher ist anzunehmen, dass es sich eher um ein Anzeigeproblem der Android-App handelt. Die Aufnahmen sind eventuell vorhanden, werden aber nicht in der App aufgelistet.

Google hat sich bisher nicht geäußert und auch das monatliche Update scheint das Problem nicht zu beheben. Ziemlich sicher wird man das Problem zeitnah beheben, doch ob die bis dahin verschwundenen Aufnahmen wieder auftauchen, lässt sich noch nicht sagen. Weil es sich immerhin um die Kernfunktion der App handelt, ist von einem schnellen Fix auszugehen.

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[9to5Google]

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