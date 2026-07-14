Pixel Watch 5: Googles neues Smartwatches zeigen sich in voller Pracht – Leak zeigt alle vier Farben (Galerie)

In genau einem Monat wird Google die Pixel Watch 5 vorstellen, die sich jetzt erstmals in voller Pracht zeigt. Nachdem wir schon seit Wochen immer wieder technische Leaks bekommen haben, gibt es jetzt mutmaßlich offizielle Renderbilder aller vier geplanten Smartwatches. Googles neues Smartwatch zeigt sich in voller Pracht und bestätigt damit auch gleich die in der letzten Woche durchgesickerten Farbangaben.



Es sind Pixel-Wochen, ohne Frage. Nach den großen Leaks der letzten Tage werden wir auch in dieser Woche wieder mit vielen Informationen versorgt. Wir haben euch erst heute früh Renderbilder der Pixel 11-Smartphones in allen Farben gezeigt und auch über den Tensor G6 als Power-Chip im Pixel 11 berichtet. Jetzt gibt es das Gegenstück für die Pixel-Smartwatches, die sich ebenfalls in allen Farben zeigen.

Die Leaker haben Renderbilder der Pixel Watch 5 in allen geplanten Farben ausgegraben. Weil sich die Smartwatches sowohl in der Größe als auch der Verbindungsvariante rein äußerlich nicht unterscheiden (abgesehen von der Gesamtgröße) ist es nicht weiter relevant, ob wir hier die 41mm oder die 45mm-Variante sehen. Wie ihr in der folgenden Galerie sehen könnt, wird Google auch 2026 dem Design treu bleiben und praktisch keine Änderungen am Äußeren vornehmen.

Große Änderungen sind ohnehin kaum möglich, denn der Formfaktor Uhr gibt nicht viel her, das Display muss aufgrund von WearOS rund sein und auch am Drehbutton lässt sich kaum etwas ändern. Daher ist das Design nicht ganz überraschend, die Farben hingegen sind interessant. Sie entsprechen im Gesamtbild den Farbtönen der Pixel 11-Smartphones.

















Das Armband lässt sich bekanntlich austauschen, sodass wir mit „Farbe“ lediglich die Rückseite, die untere Seite und das Drehrad meinen, dessen Farben meist gar nicht so sehr auffallen und eher als Akzentfarben zum Armband zu betrachten sind. Die Verfügbarkeit soll laut den Leaks der letzten Wochen vollumfänglich sein, sodass es keine Exklusivfarben für den Google Store oder für einzelne Länder geben sollte. Ganz genau werden wir das aber wohl erst am 13. August erfahren.

Auf den Bildern lässt sich auch ein neues Watch Face erkennen, das sich durch einen schicken Hintergrund, dezente Analogzeiger und ein dominierendes Gemini-Icon auszeichnet.

Google hat für den 13. August zum Made by Google-Event geladen, das uns neben der Pixel Watch 5 natürlich auch die Pixel 11-Smartphones bringen soll. Gut möglich, dass die Leaker in den nächsten Tagen weitere Informationen ausgraben oder uns auch noch mit einem neuen Produkt überraschen. Wie wäre es mit neuen Pixel Buds, einem neuen Pixel Stand oder gar den ersten Android XR Smart Glasses?

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[9to5Google]

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