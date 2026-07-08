Pixel 11 & Pixel Watch 5: Die neuen Google-Produkte kommen – Google lädt zum großen Event (alle Infos)

Mehrfach pro Jahr lädt Google zum großen Event und jetzt ist es wieder so weit: Heute Nacht wurden die Einladungen für Made by Google 2026 versendet, die mindestens zwei wichtige Produktgruppen hervorbringen werden. Dazu gehören natürlich die Pixel 11-Smartphones und die Pixel Watch 5. Jetzt wissen wir, wann es so weit sein soll.



Google hat das Pixel-Event vor einigen Jahren in den Sommer verlegt und hält auch in diesem Jahr daran fest. Vor wenigen Stunden wurden die Teaser bzw. Einladungen für das Event Made by Google 2026 versendet. Dieses wird uns sowohl die Pixel 11-Smartphones als auch die Pixel Watch 5 bringen, die zuletzt immer wieder geleakt worden sind. Schauen wir uns die Einladung einmal an.

Auf der Einladung zeigt sich sehr deutlich ein neues Pixel 11-Smartphone mit der dazugehörigen Kameraleiste, die auch weiterhin dominant hervorsteht und damit ein Stück weit betont wird. Die Darstellung entspricht den bisherigen Leaks der Pixel 11-Smartphones und lässt leider keine weiteren Schlüsse zu. Daneben zeigt sich ein weiteres Smartphone aus einer anderen Position, das ebenfalls nicht viel vom eigentlichen Gerät verrät. Die Pixel Watch 5 ist gar nicht zu sehen.

Das Event findet am 12. August 2026 statt und damit interessanterweise einen Tag später, als es der gestrige Pixel 11-Leak prognostiziert hatte. Allerdings gilt das nur für den US-Markt, denn Google hat die Ankündigung deutlich nach hinten geschoben, sodass es hierzulande um 0.00 Uhr stattfindet – also bereits am 13. August. Warum man das in diesem Jahr so spät veranstaltet, ist nicht bekannt.

Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, aber ihr könnt euch schon jetzt umfassend bei uns im Blog informieren. Wir zeigen euch alle Infos zum Google Pixel 11, zum Google Pixel 11 Pro, zum Google Pixel 11 Pro XL und auch zum Google Pixel 11 Pro Fold. Aber auch bei der Pixel Watch 5 wird es durch das erwartete Pro-Modell in dieser Generation sehr spannend.

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