Pixel 11: Das ist das neue Google-Smartphone – alles was jetzt schon bekannt ist (Specs, Galerie & Video)

Schon im August dürfte Google die Pixel 11-Smartphones vorstellen, die uns dank fleißiger Leaker schon wieder recht gut bekannt sind. Zwei Monate vor der erwarteten Präsentation wollen wir euch heute mal wieder eine ausführliche Übersicht verschaffen und alle Informationen zum Google Pixel 11 zusammenstellen, das als kleinstes Flaggschiff der 2026er-Serie an den Start gehen wird.



Google wird mit dem Pixel 11 in diesem Jahr den Nachfolger des recht populären Pixel 10 vorstellen, das von vielen Kritikern und Nutzern sehr gut aufgenommen worden ist. Zum zehnjährigen Jubiläum wird man die eine oder andere Veränderung vornehmen, aber offenbar nichts am Erfolgsrezept der Smartphones ändern. In den letzten Wochen gab es eine Reihe von Leaks rund um die Spezifikationen und auch auf Renderbildern hat sich das Smartphone bereits gezeigt. Hier findet ihr eine Übersicht:

Pixel 11 Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11

Display: 6,3 Zoll LTPO AMOLED

Displaydetails: 1080×2424, 60–120 Hz, 240 Hz PWM, up to 2200 nits

SoC: Tensor G6 ( alle Infos zum Tensor G6 )

( ) RAM: 8 Gigabyte / 12 Gigabyte

Speicher: 128 GB | 256 GB

Akku: 4840 mAh

Abmessungen: 152,8mm x 72mm x 8,5mm

Farben: Schwarz, Grün, Pink, Violett

Die obigen Spezifikationen können sich durchaus sehen lassen und sind einem Flaggschiff der Google Pixel-Serie sicherlich gerecht. Zwar ist noch nichts in Stein gemeißelt, aber die Spezifikationen gelten insgesamt als recht sicher. Jetzt wollen wir uns das neue Smartphone einmal ansehen, bei dem man auch in puncto Design das Rad nicht neu erfunden hat.

















Nicht ganz unerwartet sieht das Pixel 11 dem Vorgänger sehr ähnlich, bringt aber dennoch kleinere Änderungen mit sich, die aus den geleakten CAD-Daten hervorgehen: Die Kamera ist etwas dezenter, der Rahmen um das Display soll minimal schrumpfen und die Tiefe des Smartphones soll um 0,1 Millimeter abnehmen. Interessant wird es auf der Rückseite, denn wir erwarten das neue Infosystem Pixel Glow, bei dem wir nach wie vor nicht genau wissen, wie es eigentlich aussieht. Alle Infos dazu findet ihr im verlinkten Artikel.

Verkaufsstart und Verkaufspreis

Über den Verkaufspreis des Pixel 11-Smartphones ist bisher noch nichts bekannt geworden, noch nicht einmal eine Tendenz. Ich würde aufgrund der relativen Preisstabilität der letzten Jahre und der massiven Preissteigerung bei den Chips nicht damit rechnen, dass sich der Preis am Vorjahr orientiert. Google könnte einiges auffangen, aber sicherlich nicht um jeden Preis – im wahrsten Sinne des Wortes. Wir erwarten die Präsentation des Pixel 11 und der anderen Pixel 11-Smartphones für August und noch im selben Monat oder Anfang September den Verkaufsstart.

Letzte Aktualisierung am 6.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.