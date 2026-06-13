Google Play Store Aktion: Diese 78 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
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Zum Start in das Wochenende gibt es im Google Play Store sehr viele vorübergehend kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über das Warten auf Android 17 und die Neuerungen bei Google One. Informiert euch auch über alles Wichtige in unserem Android Update, im Gemini Update und auch im Pixel Update.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 09.06.2026

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Apps
Wasserwaage PRO - Lineal
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Entwickler: 1 Bit
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Entwickler: Yogesh Dama
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Entwickler: Xylo Solution LLC
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Watch Faces
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Entwickler: Ardent Time
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Fit OLED: Watch face
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Entwickler: amoledwatchfaces™
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Entwickler: amoledwatchfaces™
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Entwickler: OQ Watchfaces
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Cursed VHS Watch Face
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Entwickler: RazorSharp Design Studio
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ATHLETIC Digital Watch Face
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MOON KNIGHT Digital Watch Face
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ODYSSEY Digital Watch Face
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Spiele
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Icon Packs
Distraction Icon Pack
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Carol - Icon Pack
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Entwickler: GomoTheGom
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Entwickler: GomoTheGom
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Entwickler: GomoTheGom
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Linea - Icon Pack
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Entwickler: GomoTheGom
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Blueberry - icon pack
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Blueberry - icon pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Lines Square - Neon icon Pack
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Entwickler: GomoTheGom
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Square Clear White Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
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Square Clear - Icon Pack
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Square Clear - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
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Entwickler: GomoTheGom
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Live Wallpaper
Unreal Space HD
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Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
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Entwickler: Lagguy
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Wallfever - Minimal Wallpapers
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Entwickler: Lagguy
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Planets Live Wallpaper Plus
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Entwickler: H21 lab
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Prism Live Wallpaper
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Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
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3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
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BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
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WallApp - Wallpaper Manager
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WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
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Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
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Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

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Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

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Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

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