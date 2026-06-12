Pixel Update: Innovatives Pixel 11-Display, so lange gibt es Updates, alles zur Pixel Watch 5 & Anrufbeantworter

Veröffentlicht am von Jens
pixel 

Die zweite Pixel-Woche im Juni hat uns neben Informationen zu den aktuellen Updates auch einige Leaks gebracht, über die wir berichten konnten. So gibt es neue Infos zu den Pixel 11-Smartphones, zur kommenden Pixel Watch 5 und wir berichten über den neuen Pixel-Anrufbeantworter. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.


pixel update portfolio

In der zweiten Juni-Woche war es rund um die Pixel-Produkte etwas ruhiger, was in der aktuellen Zyklusphase der Hardware aber auch nicht ganz überraschend ist. Dennoch gab es einige Ausblicke auf kommende Produkte, wir versorgen euch mit Update-Infos und berichten über ein neues Pixel-exklusives Feature für die Telefon-App. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel-Smartphones erhalten Anrufbeantworter
Gute Nachrichten für viele Pixel-Nutzer in Deutschland, denn Google gibt den Anrufbeantworter jetzt auch hierzulande für viele Nutzer frei. Dieser erfüllt den namensgebenden Zweck und kann Anrufe entgegennehmen, sofern das Smartphone eingeschaltet und auf Empfang ist. Der Anrufer spricht mit der lokalen Pixel-KI und kann den Grund für den Anruf mitteilen bzw. auf diesem Wege auch eine Nachricht hinterlassen, die sowohl in Textform als auch Audio angesehen werden kann.

Diese neue Funktion ist nicht Teil eines Pixel Feature Drop und wird in diesen Tagen über ein Update für die Google Telefon-App für viele Nutzer ausgerollt.

» Google startet Pixel-Anrufbeantworter in Deutschland




So lange gibt es Pixel-Updates
Wir zeigen euch, wie lange Google eure Pixel-Smartphones noch mit Updates versorgt. Die Garantien der aktuellen Geräte liegen irgendwo zwischen fünf und sieben Jahren, aber was das wirklich bedeutet, erfahrt ihr im Artikel. Aktuell sieht es noch sehr komfortabel für viele Nutzer aus. Auch die Zielversionen, also die Android-Versionen, die noch auf den Smartphones ankommen sollten, lassen sich bereits jetzt hochrechnen.

» So lange wird Google eure Pixel-Smartphones noch mit Updates versorgen

Das ist die Pixel Watch 5
Google wird schon bald die Pixel Watch 5 vorstellen. Dank einiger Leaks wissen wir bereits jetzt zum Teil, was uns bei den neuen Smartwatches erwartet. Tatsächlich gibt es schon ein vermeintlich echtes Foto der Smartwatch, es gibt neue Codenamen, Informationen zur verbauten Hardware und einiges mehr. Im verlinkten Artikel findet ihr alle Infos zu den neuen Pixel Watch 5-Smartwatches.

» Alle Infos zur Pixel Watch 5 – Bilder und Spezifikationen

Pixel 11-Smartphones mit innovativem Display
Google wird in den Pixel 11-Smartphones als erstes Unternehmen ein neues Samsung-Display zum Einsatz bringen, das schon im Vorfeld für Aufsehen sorgt. Denn Samsung spricht von größeren Innovationen, überspringt sogar eine Versionsnummer und soll wohl vor allem im Bereich des Energieverbrauchs stark nachgebessert haben. Das gibt auch Hinweise auf weitere Pixel-Bereiche.

» Google spendiert Pixel 11-Smartphones wohl ein innovatives Display




Viele starke Pixel-Aktionen im Google Store
Im Google Store bei Amazon gibt es auch am ersten WM-Wochenende eine ganze Reihe von Aktionen rund um die Pixel-Smartphones. Ihr könnt euch Rabatte auf die Pixel 10-Geräte sichern, auf die Pixel-Smartphones der neunten Generation, auf die Pixel Watch 4 und auch auf die aktuelle Generation der Pixel Buds. Außerdem gibt es Aktionen rund um Fitbit und Nest, schaut doch einfach mal vorbei.

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

» Alle Infos zu den Pixel-Aktionen

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