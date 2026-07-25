Pixel Watch 5: Das ist Googles neue Smartwatch – alles was bis jetzt bekannt ist (Modelle, Farben, Preise, Galerie)

Google wird schon sehr bald die Pixel Watch 5 vorstellen und damit bereits die fünfte Generation der immer erfolgreicheren Smartwatch-Linie einläuten. Nachdem es in den letzten Tagen wieder viele Leaks rund um die kommenden Smartwatches gegeben hat, wollen wir euch alle bisher bekannten Infos hier im Blog noch einmal zusammenfassen. Von den Spezifikationen über Bilder bis zum Verkaufspreis ist vieles schon vorab durchgesickert.



Mit der Pixel Watch 5 startet Google in Kürze in die fünfte Generation der Smartwatch-Linie, die sich längst als Kompanion zu den Smartphones etabliert hat – ähnlich wie es bei den smarten Buds-Kopfhörern der Fall ist. Obwohl sich die Smartwatches praktisch seit der ersten Generation äußerlich nicht mehr verändert haben – was auch bei der fünften Generation fortgesetzt wird – legt man unter der Haube immer wieder kräftig nach. Sowohl die Hardware als auch der Funktionsumfang werden stetig erweitert. Schauen wir uns einmal die Spezifikationen an.

Bezeichnung: Google Pixel Watch 5

Codename: Godric

Verfügbaren Größen: 41mm, 45mm

Display: 426×425 Pixel mit 320 dpi

SoC: Qualcomm SW5100 (4x ARM Cortex-A53 mit 1700 MHz; Adreno 702 GPU mit 1000 MHz)

RAM: 3 GB

Farben: Natural Silver, Dark Anthracite, Warm Pyrite, Warm Gold (nur 41mm)

Verkaufspreise: 419 Euro – 549 Euro (siehe unten)

Verkaufsstart: 20. August 2026

Tatsächlich setzt Google auch bei der fünften Generation auf denselben SoC wie schon bei der zweiten Generation. Das ist kein großes Problem, denn Rechenpower ist auf einer Smartwatch eher ein zweitrangiges Kriterium. Dafür legt man beim RAM nach, um der lokalen Gemini-KI noch mehr Möglichkeiten zu geben. Die weiteren Spezifikationen sind nicht ganz so relevant, aber dennoch natürlich ein Teil der Kaufentscheidung. Schauen wir uns jetzt einmal die Smartwatches in den geplanten Farben im Detail an.

















Auch in diesem Jahr wird Google wieder Smartwatches in den Größen 41mm und 45mm sowie den Varianten Wifi und LTE auf den Markt bringen – daran wird trotz einiger fehlgeleiteter Leaks nicht gerüttelt. Google wird die Pixel Watch 5 in vier unterschiedlichen Farben auf den Markt bringen, die ihr auf obigem Renderbild sehen könnt. Es handelt sich um ein Mockup von Leakern, die diese Farben auf Grundlage der Bezeichnungen und Varianten der Vorjahre erstellt haben. Die Variante Warm Gold wird exklusiv nur für die kleine Variante angeboten.

Verkaufspreise und Verfügbarkeit

Pixel Watch 5 (41mm) Wifi: 419 Euro

419 Euro Pixel Watch 5 (41mm) LTE: 519 Euro

519 Euro Pixel Watch 5 (45mm) Wifi: 449 Euro

449 Euro Pixel Watch 5 (45mm) LTE: 549 Euro

Die Pixel Watch 5 wird in diesem Jahr teurer als die Vorgänger, aber das hatten wir aufgrund der Stabilität der Vorjahre auch nicht anders erwartet. Oben seht ihr die Preisgestaltung der Smartwatches in allen vier Varianten. Google wird die Pixel Watch 5 am 13. August 2026 vorstellen und genau eine Woche später, am 20. August 2026 auf den Markt bringen.

Letzte Aktualisierung am 21.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.