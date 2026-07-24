Android Update: Neue Google-Apps, Android 17-Flut, neues Backup, Android Auto Tacho und Smart Glasses

Der Juli nähert sich dem Ende und hat uns wieder eine interessante Android-Woche mit vielen Ankündigungen und Einblicken gebracht, die von neuen Betas über neue Google-Apps, Updates für Android Auto und Smart Glasses bis hin zu einer App für iPhone-Wechsler reichen. Aber das ist natürlich längst nicht alles. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Und wieder stehen wir am Ende einer interessanten Android-Woche, die uns viele interessante Neuerungen gebracht hat – allen voran zwei neue Google-Apps und auch neue Android 17 Betas. Außerdem berichten wir über die Android XR Smart Glasses, zeigen euch den Tacho für Android Auto, ein neues Backup und noch sehr viel mehr. Im Folgenden findet ihr wieder unseren gewohnten Rückblick auf die letzten sieben Tage rund um die Android-Produkte. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Braucht es so viele Android-Betas?

Google ist mit Android 17 in einen echten Beta-Wahn gestartet, denn mittlerweile veröffentlicht man alle zwei Wochen eine neue Vorabversion und steht selbst bei den eher unwichtigen QPR-Versionen schon bei der siebten Beta – Tendenz der Anzahl weiter steigend. Muss das denn wirklich sein und was steckt eigentlich dahinter?

» Google startet unzählige Android 17 Betas – muss das sein?

Android erhält neues Dokument-Backup

Android bekommt eine neue Backup-Funktion für Dokumente, die sich im Downloads-Ordner befinden. Wir zeigen euch, wie das Ganze funktioniert, welche Dokumente abgedeckt werden und wo ihr die gesicherten Dateien innerhalb des Google Drive finden könnt. Es ist eine interessante neue Option für die Sicherung eines Ordners, der bisher sicherlich nur wenig Aufmerksamkeit erhalten hat.

» Android bekommt ein neues Dokument-Backup – so funktioniert es









Neue Android-Appp Magic Pointer startet

Google hat die neue Android-App Magic Pointer gestartet, die sich eigentlich an künftige Googlebook-Nutzer richtet. Wir zeigen euch, was diese leisten kann.

» Das kann die neue Google-App ‚Magic Pointer‘

Android Auto endlich mit Tacho

Kaum zu glauben, aber es ist wahr: Google Maps bringt einen Tacho zu Android Auto, der über die aktuelle Geschwindigkeit informiert.

» Google Maps Navigation in Android Auto erhält einen Tacho

Android mit Drittanbieter-KI

Google wurde dazu verdonnert, in Kürze alle Drittanbieter-KIs genauso zu behandeln, wie man es mit der Gemini-KI tut. Alle müssen den gleichen Funktionsumfang bieten können.

» Android muss Drittanbieter-KI vollständig unterstützen

Android 17 QPR2 Beta startet

Man startet in die nächste Android 17-Beta. Die Android 17 QPR2 Beta 1 ist da und startet den bereits angesprochenen Beta-Schwung noch einmal von vorn.

» Google startet neue Feature Drop Beta Android 17 QPR2

Galaxy Glass mit langer Akkulaufzeit

Die ersten Smart Glasses von Samsung, die in Zusammenarbeit mit Google entstanden sind, sollen eine Akkulaufzeit von ganzen 9 Stunden aufweisen.

» Galaxy Glass hat wohl eine Akkulaufzeit von 9 Stunden

Switch to Android wird verbessert

Die Wechsel-App für alle künftigen Android-Nutzer, die vom iPhone kommen, wird neu aufgestellt. Wir zeigen euch die neue App und die erweiterten Möglichkeiten.

» Switch to Android unterstützt noch mehr Datentypen vom iPhone









Android Auto erhält WhatsApp-Telefonie

Eine zukünftig vielleicht noch relevantere App für Android Auto erhält ein Update: WhatsApp kann jetzt auch unter Android Auto Telefonate führen, statt wie bisher nur den Empfang und Versand von Nachrichten zu unterstützen.

» WhatsApp bringt Telefonie-Funktion zu Android Auto

Google-Login per Selfie

Wer sein Google-Passwort vergessen hat, kann sich künftig auch mit einer alternativen Methode per Smartphone einloggen. Dazu kommt das neue Selfie-Video zum Einsatz, das sehr einfach angelegt und später bei Bedarf verwendet werden kann. Schaut mal herein und bewertet selbst, wie sicher oder hilfreich das wirklich sein kann.

» Selfie kann jetzt das Passwort für Google-Login ersetzen

Letzte Aktualisierung am 22.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.