Android 17: Google startet neue Feature Drop Beta für viele Pixel-Smartphones – Android 17 QPR2 Beta ist da

Google weiß mal wieder zu überraschen und geht den übernächsten Schritt vor dem nächsten: Vor wenigen Minuten wurde die Android 17 QPR2 Beta 1 veröffentlicht, mit der bereits die dritte Android 17-Generation angeschoben wird. Die neue Beta bringt eine Reihe von Verbesserungen und markiert erstmals seit vielen Jahren eine Wende: Die Pixel 6-Smartphones werden dieses Update nicht mehr erhalten. Wir schauen auf den Feature Drop Release.



Als hätte ich es geahnt: Erst am Wochenende hatte ich die Flut von Android 17-Versionen kritisiert und jetzt legt Google schon wieder nach – allerdings nicht mit der achten Beta der QPR1, sondern man springt direkt in die QPR2. Damit öffnet man das nächste Generationenkapitel von Android 17, das wieder über einige Feature Drop Releases verfügen wird. Obwohl uns die QPR1 noch bis September begleiten und vielleicht sogar neue Betas erhalten wird, startet man jetzt die zweite Generation.

Google hat vor wenigen Minuten die Android 17 QPR2 Beta 1 veröffentlicht, die auch diesmal keine erwähnten funktionellen Neuerungen mitbringt, sondern nur eine Reihe von Verbesserungen im Sinne von Fehlerbehebungen. Die folgenden Dinge werden von Google im Release-Dokument aufgelistet:

Die wichtigsten Verbesserungen mit Android 17 QPR2 Beta 1

Bluetooth re-pairing fails silently following a remote bond loss. (Issue #412524057)

Media player controls briefly flashed on the lock screen upon waking the device despite the app’s notifications being disabled. (Issue #484607701)

A system crash causing Pixel devices to unexpectedly reboot when invoking Gemini. (Issue #505750489)

Initiating a drag-and-drop gesture with multiple fingers caused the source application to stop receiving subsequent touch events. (Issue #516836306)

Notifications randomly became invisible in the notification shade until a system restart. (Issue #526139207, Issue #522657034)

ML-DSA key generation fails with an exception when using the “NONE” string digest instead of the class constant. (Issue #525612735)

An issue in AccessibilityNodeInfo.toString() where window bounds were incorrectly logged using screen bounds, which caused misleading accessibility debugging data. (Issue #520428442)

Window-level UI blur effects failed to render and the “Allow window-level blurs” developer toggle reset after rebooting. (Issue #527376569)









Start auf den Pixel-Smartphones

Beim Start auf den Pixel-Smartphones gibt es erstmals seit Jahren eine Besonderheit: Denn die Android 17 QPR2 Beta 1 wird NICHT auf den Pixel 6-Smartphones starten, stattdessen beginnt es beim Pixel 6a und geht natürlich weiter bis zu den aktuellen Pixel 10-Smartphones und dem Pixel 10a. Weil der Support der Pixel 6-Smartphones im Oktober ausläuft und diese Version für Dezember geplant ist, wird es diese Version nicht mehr geben.

Alle Pixel-Smartphones, die sich derzeit im Beta-Kanal befinden, werden das Update im Laufe der nächsten Stunden angeboten bekommen. Wer stattdessen im September auf die stabile Version von Android 17 QPR1 wechseln möchte, muss dieses Update und auch alle folgenden QPR2-Updates einfach ignorieren. Die stabile Version von Anadroid 17 QPR2 erwarten wir erst für Anfang Dezember.

» Android 17: Google im Beta-Wahn – braucht es wirklich alle zwei Wochen eine neue Version? (Kommentar)

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