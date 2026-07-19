25 Jahre Google Bildersuche: Das waren die wichtigsten Meilensteine – Google gibt interessante Einblicke

Die Google Bildersuche gehört zu den ältesten Produkten des Unternehmens und feiert in diesen Tagen bereits den 25. Geburtstag. Anlässlich dessen gibt es nicht nur große Neuerungen auf der Startseite und in der Suchleiste, sondern man blickt auch auf die wichtigsten Meilensteine des Produkts zurück, das durch seine tiefe Integration in die Suchmaschine oftmals gar nicht wahrgenommen wird.



Die allermeisten Internetnutzer dürften die Google Bildersuche verwenden, auch wenn sie das gar nicht bewusst tun. Denn die Bildersuche ist fest in die Suchmaschine integriert, liefert Auszüge direkt in den Suchergebnissen und ist stets nur einen Tab entfernt. Nur die wenigsten Nutzer dürften die Startseite der Google Bildersuche gezielt ansteuern – aber das soll sich durch das große Update ändern.

Wir haben euch hier im Blog schon vor vielen Jahren gezeigt, warum die Google Bildersuche von Jennifer Lopez inspiriert worden ist, ohne deren bis heute legendäres Kleid es das Produkt vielleicht nicht in dieser Form gegeben hätte. Auch Google selbst spricht das in der Auflistung der Meilensteine noch einmal an, sodass wir spätestens an diesem Punkt wissen, dass es nicht der Fantasie damaliger Autoren entspringt. Schauen wir uns die Highlights einmal ausführlich an.

2001: Google Bildersuche startet

Als Jennifer Lopez‘ legendäres grünes Versace-Kleid im Jahr 2000 das Internet im Sturm eroberte, wurde uns klar, dass die damalige Standard-Suchseite – eine Liste blauer Textlinks – einfach nicht ausreichte. Die Leute wollten nicht nur über das Kleid lesen , sie wollten es sehen . Deshalb haben wir im Juli 2001 Google Bilder eingeführt und damit erstmals die Möglichkeit geschaffen, visuelle Inhalte aus dem gesamten Web zu suchen und sofort zu entdecken.









2009: Ähnliche Bilder finden

Die Funktion „Ähnliche Bilder “ ermöglichte es, Bilder zu finden, ohne sich allein auf den Text verlassen zu müssen. Bei der Suche nach „Bogen“ wurden beispielsweise Bilder von Haarschleifen und Pfeil und Bogen angezeigt. Durch Anklicken des gewünschten Bildes und Tippen auf „Ähnliche Bilder suchen“ konnten weitere passende Bilder gefunden werden, ohne eine komplett neue Suchanfrage eingeben zu müssen.

2011: Rückwärtssuche nach Bildern

Wir haben die Bildersuche eingeführt , um die Art und Weise, wie Sie im Web navigieren, zu verändern – weg vom Text, hin zum Bild. Durch einfaches Hochladen eines Bildes oder Einfügen seiner URL direkt in die Suchleiste werden Bilder zu Suchbegriffen. So können Sie schnell die ursprüngliche Quelle identifizieren, nachverfolgen, wo das Foto im Web verwendet wurde, oder visuell ähnliche Inhalte entdecken.

2018: Google Lens in der Suche

Google Lens macht Ihren Alltag durchsuchbar. Sie können mit der Kamera Ihres Smartphones Fragen zu Ihrer Umgebung stellen. Mit Lens können Sie Objekte identifizieren, Texte übersetzen und Produktlinks in Echtzeit aufrufen, ohne eine Suchanfrage in das Suchfeld eingeben zu müssen.

2022: Multisearch in Lens

Die Multisuche markierte einen bedeutenden Schritt ins Zeitalter der multimodalen Suche. Jetzt können Sie gleichzeitig mit Text und Bildern suchen, beispielsweise indem Sie ein Foto einer markanten Sehenswürdigkeit machen und hinzufügen: „Was hat dieses Design inspiriert?“ Oder indem Sie ein Foto eines eleganten Esstisches, den Sie in den sozialen Medien gesehen haben, aufnehmen und „Couchtisch“ eingeben, um ein ähnliches Stück für Ihr Zuhause zu finden.

2024: Circle to Search

Um Ihnen die Suche auf Ihrem Android-Smartphone zu erleichtern, haben wir Circle to Search entwickelt . Mit einer einfachen Geste – wie Kreisen, Markieren, Zeichnen oder Tippen – können Sie das gewünschte Element auf Ihrem Bildschirm auswählen und sofort weitere Informationen erhalten, ohne die App wechseln zu müssen. Circle to Search ist auf über 580 Millionen Android-Geräten weltweit verfügbar.

2025: KI-Modus

Letztes Jahr haben wir die multimodale Leistungsfähigkeit von Lens mit dem KI-Modus in der Suche kombiniert, sodass Sie noch differenziertere Fragen stellen können, die ein tieferes Verständnis erfordern. Wenn Sie ein Foto hochladen oder aufnehmen, kann der KI-Modus die gesamte Szene verarbeiten. Mithilfe einer Technik zur visuellen Bildaufteilung zerlegt er eine einzelne Bildsuche in Dutzende von Teilabfragen, um den vollständigen visuellen Kontext zu erfassen und relevante Ergebnisse zu liefern.









2025: Live-Suche

Aufbauend auf unseren fortschrittlichen multimodalen Funktionen ermöglicht Search Live die Live-Übertragung Ihrer Smartphone-Kamera während einer interaktiven Sprachkommunikation im KI-Modus. Dabei werden Bewegungen und der gesamte Kontext Ihrer Umgebung per Video erfasst. Es ist wie ein Videoanruf mit Search – ideal für alles, von Küchenhilfe bis hin zur Fehlerbehebung an Geräten.

2025: Visuelle Ergebnisse im KI-Modus

Um die visuelle Suche intuitiver zu gestalten, haben wir mit dem KI-Modus in der Suche eine völlig neue Art des Stöberns, Entdeckens und Shoppens eingeführt . Beschreiben Sie einfach in lockerer Sprache, was Sie suchen – zum Beispiel „eine Jeans im Barrel-Stil, die nicht zu weit ist“ – und schon erhalten Sie eine Übersicht mit visuellen Inspirationen und passenden Produkten.

2026: Circle to Search erkennt mehr Objekte

Mit Circle to Search können Sie jetzt mehrere Objekte in einem einzigen Bild gleichzeitig erkunden – dank der visuellen Fächertechnik. Sie können im Handumdrehen ein komplettes Outfit analysieren und kaufen oder mehrere Artikel in einer Szene gleichzeitig durchsuchen, um mehr über das Gesehene zu erfahren.

2026: Intelligente Suchbox

Mit dem neuen intelligenten Suchfeld können Sie jetzt direkt in der Suche detaillierte Fragen zu Bildern stellen und erhalten hilfreiche Antworten im KI-Modus. Tippen Sie einfach auf das Plus-Symbol, um Bilder hochzuladen – auch mehrere gleichzeitig – und stellen Sie Ihre Frage.

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 21.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.