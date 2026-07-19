Google Play Store Aktion: Diese 72 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
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Am Finalsonntag hält der Google Play Store sehr viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper bereit – schaut mal herein. Heute berichten wir über das Pixel Upgrade-Modell, erklären das flexible Android-Backup und zeigen euch die Flut von Android 17 Betas. Verpasst auch nicht die starken Pixel-Aktionen im Google Store.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 18.07.2026

Pixel-Aktionen im Google Store: Jetzt bis zu 25 Prozent Rabatt auf Pixel 10, Pixel 10a, Pixel Watch 4, Pixel Buds

Apps
Slideshow Maker Pro
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Slideshow Maker Pro
Entwickler: CloudEx Inc.
Preis: Kostenlos
Image Resizer
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Image Resizer
Entwickler: SwiperyLab
Preis: Kostenlos
One Swipe Notes - Quick Notes
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One Swipe Notes - Quick Notes
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
InsideVPN: Premium VPN Proxy
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InsideVPN: Premium VPN Proxy
Entwickler: Xylo Solution LLC
Preis: Kostenlos+
Offline Password Manager
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Offline Password Manager
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
DogTok - Dog Translator Pro
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DogTok - Dog Translator Pro
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
AntiBAG Tachograph
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AntiBAG Tachograph
Entwickler: ZlojDalnoboy.PL
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Watch Faces
Weather Flip Animated
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Weather Flip Animated
Entwickler: PRADO DESIGN ® Watch Faces
Preis: Kostenlos
h010 Cute Dog
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h010 Cute Dog
Entwickler: Happy Watch Faces
Preis: Kostenlos
HMKWatch Simple 015
HMKWatch Simple 015
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HMKWatch Simple 015
Entwickler: HMKWatch
Preis: Kostenlos
Watch Face Digital EasyRead D1
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Watch Face Digital EasyRead D1
Entwickler: Devration
Preis: Kostenlos
xViper: Watch face
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xViper: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
PIXEL WORLD PRO Watch Face
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PIXEL WORLD PRO Watch Face
Entwickler: LIBERTY WATCH FACES™
Preis: Kostenlos
ATHLETIC Digital Watch Face
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ATHLETIC Digital Watch Face
Entwickler: LIBERTY WATCH FACES™
Preis: Kostenlos
PIXEL SPORT PRO Watch Face
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PIXEL SPORT PRO Watch Face
Entwickler: LIBERTY WATCH FACES™
Preis: Kostenlos
PIXEL INSTINCT 3 Watch Face
PIXEL INSTINCT 3 Watch Face
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PIXEL INSTINCT 3 Watch Face
Entwickler: LIBERTY WATCH FACES™
Preis: Kostenlos
MOON KNIGHT Digital Watch Face
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MOON KNIGHT Digital Watch Face
Entwickler: LIBERTY WATCH FACES™
Preis: Kostenlos
ODYSSEY Digital Watch Face
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ODYSSEY Digital Watch Face
Entwickler: LIBERTY WATCH FACES™
Preis: Kostenlos
HYB: Watch face
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HYB: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
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Pulse Watch Face
Pulse Watch Face
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Pulse Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
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Spiele
Pixel Blade M VIP
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Pixel Blade M VIP
Entwickler: pixelstar
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[VIP] Missile Dude RPG : idle
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[VIP] Missile Dude RPG : idle
Entwickler: Artifact Games
Preis: Kostenlos
[365fun] Perfect 3m
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[365fun] Perfect 3m
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] Color Match2
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Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] CatchBee
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Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] 2048BubbleShooter
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Entwickler: wind
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[365fun] TouchTouchPangPang
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Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] Wood Block Travel
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Entwickler: wind
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Words Everywhere PRO
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Words Everywhere PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
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Traffic Jam Cars Puzzle Legend
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Traffic Jam Cars Puzzle Legend
Entwickler: MobGame Pte. Ltd.
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Zombie Age 3 Premium: Survival
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Zombie Age 3 Premium: Survival
Entwickler: RedAntz
Preis: Kostenlos
Avalar: Raid of Shadow Premium
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Avalar: Raid of Shadow Premium
Entwickler: Enigma Publishing Limited
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Shadow Hunter: Offline Premium
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Shadow Hunter: Offline Premium
Entwickler: EA Publishing
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Tech Quiz Master - Quiz Games
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Entwickler: Eggies
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Final Castle Defence:Idle RPG
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Entwickler: DH GAME
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Amerta
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Amerta
Entwickler: Manja Studio
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Shadow Knight Ninja Fight Game
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Shadow Knight Ninja Fight Game
Entwickler: Fansipan Limited
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Guardian War: Ultimate Edition
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Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos
Evertale
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Evertale
Entwickler: ZigZaGame Inc.
Preis: Kostenlos
Solitaire Pro : Card Games
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Entwickler: VR GAMES
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Word Mania - Brainy Word Games
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Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Car Racer Vr Pro
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Entwickler: VR GAMES
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Tokyo Debunker
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Entwickler: ZigZaGame Inc.
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Empire Warriors - Offline Game
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Empire Warriors - Offline Game
Entwickler: Putaleng
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Wahrheit oder Pflicht Pro
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Wahrheit oder Pflicht Pro
Entwickler: TRYONI ARTS
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Match 3 Jewel Crush & Smash
Match 3 Jewel Crush & Smash
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Match 3 Jewel Crush & Smash
Entwickler: A.V.A - puzzles games
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Bible Master – Quiz & Trivia
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Bible Master – Quiz & Trivia
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Word Game Wonders: Crossword
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Word Game Wonders: Crossword
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
Metal Soldiers 4 Pro
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Metal Soldiers 4 Pro
Entwickler: Play365
Preis: Kostenlos
Gotto
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Gotto
Entwickler: QodeZone
Preis: Kostenlos

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Icon Packs
Kamsa Squircle - Icon Pack
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Kamsa Squircle - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
BlossomLine - Pink Icon Pack
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BlossomLine - Pink Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Minka Dark - Icon Pack
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Minka Dark - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Belga Light - Icon Pack
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Belga Light - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Star - Yellow Icon Pack
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Star - Yellow Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Gradia - Icon Pack
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Gradia - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Yellowdiant - Icon Pack
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Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Watermelon - Lines Icon Pack
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Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Bubble Gum - Lines Icon Pack
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Bubble Gum - Lines Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Red Carpet - Lines Icon Pack
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Red Carpet - Lines Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Rigoletto - Squircle Icon Pack
Rigoletto - Squircle Icon Pack
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Rigoletto - Squircle Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Earth - Lines Icon Pack
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Earth - Lines Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Kathleen - Lines Icon Pack
Kathleen - Lines Icon Pack
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Kathleen - Lines Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
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Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
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Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
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Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
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Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
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Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
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3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
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BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
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WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
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Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

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