Snapseed: Googles kostenlose Fotobearbeitung bringt RAW-Unterstützung – Update erhöht Kompatibilität

Google hat die kostenlose Bildbearbeitung Snapseed erst vor wenigen Monaten für Android neu gestartet und jetzt steht schon das nächste große Update vor der Tür, auf das viele Nutzer seit dem ersten Release gewartet haben dürften: Die App unterstützt jetzt alle wichtigen RAW-Formate, um die Bildbearbeitung der Kamera-Rohdaten ohne Verluste oder vorher notwendige Umwandlungen zu ermöglichen.



Das Comeback von Snapseed war überraschend und hat erst vor wenigen Wochen neue Funktionen zur Fotobearbeitung mitgebracht. Jetzt steht der Rollout der Version 4.1 vor der Tür, der weitere Neuerungen bringen wird – allen voran die Unterstützung der RAW-Formate. Das bedeutet, dass die Rohbilder der wichtigsten Kamera-Formate geöffnet und bearbeitet werden können.

In der Ankündigung heißt es, dass man Formate wie DNG, ARW, RAF, NEF, CR3, ORF und PEF unterstützt, womit der allergrößte Teil der bekannten Formate abgedeckt wird. Obwohl man sich viel Zeit für die Entwicklung und auch die Tests gelassen hat, sollten Nutzer dennoch auf der Hut sein und nach Fehlern ausschalten – denn schon in der Ankündigung heißt es, dass es noch Probleme geben könnte. Man spricht davon, dass die RAW-Formate „knifflig“ sind.

Die Liste der Formate soll in den nächsten Monaten noch ansteigen, doch man wollte die Funktion schon jetzt veröffentlichen, um den Nutzern diese Möglichkeit zu geben und gleichzeitig die Unterstützung zu testen. Außerdem umfasst das Update neue Möglichkeiten, um Aktionen direkt innerhalb der Werkzeuge rückgängig zu machen oder diese bei Bedarf auch wiederherzustellen. Schaut doch einfach mal nach, ob euch das bei euren Bearbeitungen hilft.

Das Update auf die Version Snapseed 4.1 wird in diesen Tagen ausgerollt, könnte aber etwas länger als gewohnt Zeit in Anspruch nehmen, weil man die Umsetzung ausführlich beobachten will.

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