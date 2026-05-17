Android: Googles kostenlose Fotobearbeitung ist wieder da! Snapseed trifft auf Google Fotos Bildbearbeitung

Nach vielen Jahren ohne jegliche Verbesserungen hat Google in dieser Woche der kostenlosen Bildbearbeitung Snapseed ein sehr großes Update spendiert, das mit einem Neustart der App gleichzusetzen wäre. Das freut viele treue und zukünftige Nutzer, wirft aber die Frage nach der Strategie in diesem Bereich auf, denn eigentlich ist man mit der Google Fotos KI-Bildbearbeitung sehr gut aufgestellt. Doch es gibt entscheidende Unterschiede.



Im Laufe der letzten Jahre wurde die in Google Fotos integrierte Bildbearbeitung massiv ausgebaut. Sowohl die Standardbearbeitung wurde deutlich verbessert, es wurden simple Oberflächen geschaffen, automatische Optimierungen eingeführt und mit den generativen KI-Funktionen praktisch jegliche Grenze der Fotobearbeitung aufgehoben. Viele Nutzer dürften das sowohl für schnelle Bearbeitungen, aber auch für größere KI-Eingriffe verwenden.

Im Gegensatz dazu wurde die vor vielen Jahren zugekaufte App Snapseed nur so weit wie notwendig unter der Haube gepflegt, um nicht nach eigenen Richtlinien aus dem Play Store zu fliegen. Eigentlich ein 1A-Einstellungskandidat, aber jetzt ist die App wieder in den Fokus gerutscht und hat in dieser Woche auch für Android große Updates erhalten. Wir haben hier im Blog natürlich über das große Update für Google Snapseed und die neue Snapseed Kamera berichtet.

Eigentlich ohne Not hat Google die App wiederbelebt und sich damit eine eigene Konkurrenz zu Google Fotos geschaffen. Denn Snapseed spricht mit seiner simplen Oberfläche und den vielen Dutzend Bearbeitungsmöglichkeiten ebenfalls sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene an. Rein funktionell gibt es viele Überschneidungen zwischen Google Fotos und Snapseed – und dennoch ist selbst das Branding nicht auf Google umgestellt worden. Aber warum?









Google Fotos vs. Snapseed

Während die Bildbearbeitung bei Google Fotos nur ein Aufsatz ist – so mächtig dieser auch sein mag – ist es bei Snapseed die Kernfunktion. Google Fotos konzentriert sich hauptsächlich darauf Google One-Abos zu verkaufen, während Snapseed als kostenlos angepriesen wird, werbefrei und ohne eine notwendige Verbindung in die Google-Cloud. Auch eine Anmeldung ist nicht notwendig und das Google-Branding ist so dezent, dass man es gar übersehen kann.

Die beiden Apps sprechen damit unterschiedliche Zielgruppen und Bedürfnisse an, auch wenn sich die Funktionen recht ähnlich sind. Google Fotos setzt stark auf Cloud, viele Bearbeitungen sind nur nach einem vorherigen Upload auf die Google-Server möglich. Snapseed hingegen arbeitet lokal, es gibt keine Cloudanbindung, es kommt zumindest oberflächlich betrachtet keine generative KI zum Einsatz. Während Google Fotos auf Magie setzt, vermittelt Snapseed noch den Charme echter handwerklicher Bildbearbeitung.

Ich denke, dass Google mit dem Neustart der App beide Zielgruppen abdecken möchte. Google Fotos ist ohne Frage das relevantere Produkt, daran ist nicht zu rütteln. Man kann den Neustart von Snapseed als Hinweis darauf sehen, dass Google Fotos den Fokus noch stärker auf Cloud und KI verschieben wird, sodass Snapseed den Ausgleich bilden soll. Gut möglich, dass Snapseed schon bald etwas tiefer in den Android-Alltag als Alternative zu den meist eher trivialen Bildbearbeitungen in den Standard-Galerie-Apps integriert wird.

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