Pixel-Aktionen im Google Store: 25 Prozent Rabatt auf Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL und Fitbit Air-Vorbesteller

An diesem Wochenende gibt es wieder gute Nachrichten für alle Nutzer, die noch auf der Suche nach einem Pixel 10-Smartphone sind, denn jetzt gibt es wieder starke Aktionen auf die Pro-Reihe im Google Store. Aktuell sind viele Smartphones bei Amazon nur schwer verfügbar, doch das schränkt die bis zu 30 Prozent Rabatt auf die Pixel 10 Pro-Smartphones nicht ein. Aber auch die Fitbit-Vorbestelleraktion gilt noch für einige Tage.



An diesem Wochenende lohnt sich wieder ein Blick in den Google Store bei Amazon, denn dort gibt es die gewohnt hohen Rabatte auf das Pixel-Portfolio. Von den Smartphones der aktuellen zehnten Generationen über die Pixel Watch Smartwatches bis zu smarten Kopfhörern der Pixel Buds-Reihe ist einiges dabei. Natürlich bilden auch diesem Wochenende die Pixel 10-Smartphones das Highlight der Aktionen.

In diesen Tagen könnt ihr euch 25 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro sichern, das wie üblich in unterschiedlichen Speicherplatz- und Farbvarianten verfügbar ist. Klickt euch einfach mal durch die von euch präferierte Kombination und schaut nach, wie hoch der Rabatt schlussendlich ausfällt. Zum Teil kann es auch höher als die im Standard ausgewiesenen 25 Prozent Rabatt ausfallen. Dasselbe gilt für das Pixel 10 Pro XL-Modell, bei dem ihr euch jetzt 22 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro XL sichern könnt.

Und wer eher zu einem Budget-Gerät greifen möchte, wird im Google Store mit etwas Glück ebenfalls fündig: Jetzt könnt ihr euch das Pixel 10a für nur 550 Euro sichern. Allerdings ist das Smartphone immer wieder für einige Stunden nicht verfügbar, um dann später wieder zurückzukehren. Legt es euch bei Bedarf einfach in den Warenkorb und wartet ab. Wer noch mehr sparen möchte, kann auch zum Pixel 9a greifen, das dem Pixel 10a extrem ähnlich ist. Die Leistung ist nahezu gleich, lediglich die Update-Garantie gilt nur noch bis 2032 statt 2033 – falls das wirklich eine Rolle spielen sollte. Jetzt gibt es das Pixel 9a für nur 359 Euro.

Und wer sich auch Fitness-technisch mit Google-Produkte neu aufstellen möchte, kann sich jetzt noch den Fitbit Air Fitnesstracker mit 31 Prozent Rabatt + Gratis-Armband + drei Monate Gratis-Abo sichern.

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

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Letzte Aktualisierung am 16.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.