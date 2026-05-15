Android Update: Android 17 kommt, KI-Widgets ersetzen Apps, Android Auto-Upgrade, neue Googlebooks & mehr

Google hatte in dieser Woche zum Android-Event geladen und dementsprechend konnten wir natürlich eine vollgepackte Android-Woche erwarten – und haben sie bekommen. Wir haben über das große KI-Update berichtet, über den Start von Gemini auf dem Desktop, das große Android Auto-Upgrade und natürlich auch die neuen Kamera-Apps. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Die zweite volle Android-Woche hatte es aufgrund des Android Show-Event bzw. dessen großen Ankündigungen in sich – das war nicht anders zu erwarten. Das größte Android-Update seit vielen Jahren erweitert das Betriebssystem auf den Desktop, bringt neue Google-Laptops, eine Gemini Intelligence, ein Meilenstein-Update für Android Auto und sehr viel mehr. Im Folgenden findet ihr wieder unseren gewohnten Rückblick auf die letzten sieben Tage rund um die Android-Produkte. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Alle Neuerungen in Android 17

Google wird schon sehr bald das finale Android 17 veröffentlichen und auf die Pixel-Smartphones ausrollen. Wir wissen nach wie vor nicht, wann es so weit sein wird – aber es könnte praktisch jeden Tag der Fall sein. Wir zeigen euch im folgenden verlinkten Artikel noch einmal alle wichtigen Neuerungen und fassen zusammen, auf welchen Pixel-Smartphones das Update ankommen wird.

» Das sind die wichtigsten Neuerungen in Android 17

» Diese Pixel-Smartphones erhalten das Update auf Android 17

Android wird zum KI-Betriebssystem

Android wird sich massiv verändern, das wussten wir auch schon vor den offiziellen Ankündigungen des Show-Event. Denn die KI spielt eine große Rolle und soll längst nicht mehr nur ein Aufsatz sein, sondern zum festen Teil aller Arbeitsabläufe werden – auch unter der Haube.

» Google wandelt Android in ein echtes KI-Betriebssystem









Android auf dem Desktop

Android startet auf dem Desktop, das hat Google mehrfach angekündigt. Fast schon typisch für die Google-Strategen setzt man dabei nicht nur auf einen Anlauf, sondern unternimmt mehrere Anläufe parallel, um das umzusetzen. Man bringt neben dem bereits bekannten Android-Desktopmodus einen echten Android-Destop und das Betriebssystem Aluminium OS. Wie all das zusammenspielt, werden wir in den nächsten Monaten sehen.

» Google bringt Android auf mehreren Wegen auf den Desktop

Neue Google-App zeigt Möglichkeiten der KI-Agenten

Google hat vermutlich versehentlich eine neue Android-App im Play Store veröffentlicht, die uns die Möglichkeiten der KI-Agenten aufzeigen soll. Die App bildet eine Art Steuerzentrale für die KI-Agenten auf dem Smartphone und ermöglicht es, diese für viele unterschiedliche Aufgaben zum Einsatz zu bringen. Wir stellen euch COSMO ausführlich vor.

» Das ist Googles neues COSMO-App für KI-Agenten

Google Snapseed erhält großes Update

Die kostenlose Fotobearbeitung Snapseed hat in dieser Woche ein sehr großes Update erhalten, auf das wir bereits gewartet haben. Das kommt einem großen Neustart der App gleich, auf den wir auch schon seit längerer warten und bei iOS schon gesehen haben. Die App erhält eine völlig neue Oberfläche, eine neue Struktur, neue Filter und vieles mehr. Auch eine neue Kamera-App ist bei diesem Update mit im Gepäck.

» Googles kostenlose Bildbearbeitung bekommt ein sehr großes Update

» Snapseed bringt neue Kamera-App für Retrofotos









Gemini Intelligence kommt zu Android

Die Gemini Intelligence ist in den künftigen Android-Versionen ein sehr großes Thema und soll dafür sorgen, dass aus Android ein echtes KI-Betriebssystem wird. In diesem Zuge verabschiedet man sich auch gleich von der klassischen Bezeichnung als Betriebssystem.

» Google bringt Gemini Intelligence zu Android

Android 17 erhält kreative Neuerungen

Android 17 erhält viele kreative Neuerungen, mit denen man auf Creator abzielt und diesen in Zusammenarbeit mit Meta bzw. INstagram und Adobe eine Reihe von Möglichkeiten zur Verfügung stellen will.

» Google kündigt kreative Neuerungen für Android 17 an

Großes Update für Android Auto

Android Auto erhält ein sehr großes Update, das eine ganz neue Oberfläche mitbringt. Erstmals wirkt Android Auto wirklich modern und wie ein echtes digitales Produkt, das man auch gerne verwendet. Alles basiert auf sehr viel mehr Flexibilität und einer breiten Einbindung der Google Maps-Karte.

» Android Auto erhält ein großes Update mit neuer Oberfläche

Gemini kommt zu Google Chrome für Android

Die Gemini-KI kommt jetzt auch in den Chrome-Browser für Android. Dort soll die KI sehr viele Möglichkeiten bieten, die es bisher nur am Desktop mit der bereits etwas länger verfügbaren Gemini-KI gegeben hat.

» Gemini soll Kontrolle über Chrome-Browser für Android übernehmen









Gemini Intelligence sägt an den Apps

Gemini Intelligence bietet den Nutzern die Möglichkeit, unter Android beliebige Widgets für den Homescreen zu erstellen. Diese sollen Informationen enthalten und Funktionen bieten. Damit sägt man recht stark am Ast der Apps, die es in den nächsten Monaten und Jahren sicherlich nicht leicht haben werden.

» Gemini Intelligence erstellt KI-generierte Widgets als App-Ersatz

Android erhält 3D-Emojis

Android erhält 3D-Emojis, die man jetzt in einer ersten Vorschau gezeigt hat. Es ist gut möglich, dass man bei diesen erstmals eine Rückseite designt, denn das könnte für Plattformen wie das neue Android XR gebraucht werden.

» Google zeigt die neuen 3D-Emojis für Android

Googlebook für den Android-Desktop

Mit dem Googlebook hat Google in dieser Woche eine ganz neue Geräteklasse auf Laptop-Basis angekündigt. Es soll sich um die Nachfolger der Chromebooks handeln, die Android und Gemini Intelligence auf den Desktop bringen. Die neuen Geräte haben einige Besonderheiten, die wir euch in den folgenden verlinkten Artikeln zeigen.

» Googlebook – Das sind die neuen Google-Laptops mit Gemini Intelligence

» Googlebook – Das ist Googles neues KI-Betriebssystem für den Desktop

Gboard bekommt KI-basierte Sprachaufzeichnung

Gboard bekommt eine neue Diktatfunktion, mit der die menschlichen Störgeräusche automatisch herausgefiltert werden sollen und am Ende zu einem guten Ergebnis kommen. Es gibt einige Beispiele, die man zuletzt schon in einer eigenständigen App gezeigt hatte.

» Gboard kann Sprachaufzeichnung jetzt verbessern









Android Pause Point

Wer das Smartphone etwas zu häufig nutzt und insbesondere im Social Media-Bereich fast schon gefangen ist, kann sich schon bald mit einer neuen Google-App behelfen. Mit Pause Point will man eine Möglichkeit bieten, gleich den Start der App durch den Nutzer zu unterbinden. Wir erklären euch, welche Maßnahmen dazu genau gesetzt werden können.

» Neue Google-App Android Pause Point soll Social Media-Nutzung einschränken

Das ist der Magic Pointer

Mit dem Gemini Intelligence-Desktop auf dem Googlebook führt Google den Magic Pointer ein – einen magischen Mauszeiger. Dieser bietet eine Reihe von Möglichkeiten zur KI-Integration. Wir zeigen euch, was dieser alles kann, für welche Zwecke es eingesetzt werden soll und wie ihr das Ganze schon heute in Kombination mit der Sprachsteuerung einsetzen könnt.

» Google zeigt den neuen Magic Pointer von Android

Letzte Aktualisierung am 14.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.