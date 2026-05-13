Android: Die 3D-Emojis kommen – Google kündigt eine ganz neue Palette an; auch räumlich für Android XR?

Die Palette der Emojis ist im Laufe der Zeit immer weiter gewachsen und einige große Plattformbetreiber wie Google haben bekanntlich eine ganz eigene Darstellung auf Basis des Standards. Jetzt hat Google ein neues Design angekündigt, dass die 3D-Emojis bringen soll, die sich so lebendig wie nie zuvor anfühlen sollen. In einer ersten Vorschau sind die neuen Darstellungen zu sehen.



Google hat das Design der in Android verwendeten Emojis im Laufe der Jahre mehrfach überarbeitet, wobei es zunächst zu einer Stil-Vereinheitlichung kam, anschließend zu einem flachen Design und in Zukunft darf es wieder etwas räumlicher und plastischer sein. Die Designer sind wohl gerade an der Palette dran und konnten jetzt eine erste Preview der Emojis veröffentlichen, die ab Ende des Jahres zuerst auf den Pixel-Smartphones einziehen sollen.

Wie ihr im Vergleich der beiden Aufnahmen sehen könnt, sind die neuen Emojis nicht mehr flach, sondern haben eine Art räumlichen Effekt. Interessanterweise spricht Google von den „3D-Emojis“, die vielleicht viel mehr als nur eine neue Darstellung mitbringen. Gerade im Hinblick auf den Start der Android XR Smart Glasses könnte es sich um wirklich räumliche Emojis handeln, die dann auch eine Rückseite haben und praktisch in 360 Grad betrachtet werden können.

In der Ankündigung heißt es, dass sich die neuen Emojis so lebendig wie nie zuvor anfühlen sollen. Die 3D-Emojis verleihen digitalen Momenten eine greifbare Tiefe und sollen dabei helfen, die Online-Distanz zu überbrücken. Es ist der Unterschied zwischen einer Nachricht, die man bloß liest, und einer Präsenz, die man wirklich spürt. Wir dürfen gespannt sein, was diese Worte ab dem Rollout am Ende des Jahres bedeuten.

Angefangen hat alles übrigens in den 2010er Jahren mit den kultigen, aber absolut hässlichen, Blobs in der Google-Emoji-Palette. In den letzten Jahren ging es auch um animierte Emojis, die Emoji-Kitchen für die Zusammenführung von Emojis und mehr. Gut möglich, dass die 3D-Emojis der nächste Schritt sind.

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