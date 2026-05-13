Android Auto: Großes Update bringt neue Oberfläche, sehr viel Gemini, Widgets, HD-Videos und mehr (Galerie)

Google hat die Infotainment-Plattform Android Auto in den letzten Monaten mit einigen neuen Funktionen versorgt, allen voran natürlich durch das kürzlich erfolgte Upgrade der Sprachassistenz auf Gemini. Jetzt bringt man Android Auto in die nächste Generation, die eine rundum erneuerte Oberfläche mitbringt, viele KI-Integrationen, die lang erwarteten Widgets und sogar Full-HD-Videos.



Das letzte große Redesign von Android Auto liegt schon einige Jahre zurück, doch 2026 soll es wieder so weit sein: Google hat im Rahmen der gestrigen Android Show die nächste Generation der Infotainment-Plattform angekündigt, die im Vergleich zur aktuellen Variante deutlich modernisiert wirkt. Die Optik ist aufgefrischt, die Oberfläche wird sehr viel flexibler und die Gemini-KI bringt viele neue Funktionen. Schauen wir uns das Ganze einmal an.

Android Auto ermöglicht neue Formen

Nachdem sich die Infotainment-Displays im Auto etabliert haben und im Laufe der Jahre immer weiter gewachsen sind, entwickeln sie sich langsam zum Zentrum der gesamten Konsole. Sie sind nicht mehr nur ein zusätzliches Display, sondern ein zentrales Design-Element, das nicht immer rechteckig sein muss. Das weiß man auch bei Google und hat die neue Oberfläche so gestaltet, dass sie auf allen Displayformen gut aussieht.

Wie ihr auf obigem Mockup sehen könnt, kann Android Auto auch auf einem schick abgerundeten Display, auf einem völlig runden Display oder einer eher abstrakten Form gut aussehen und die volle Fläche nutzen. Möglich macht das vor allem das flächenfüllende Google Maps.









Android Auto-Oberfläche wird flexibler

Die Oberfläche von Android Auto wird vollständig überarbeitet: Die Navigationsleiste für den Aufruf von Apps oder dem App Drawer wandert an den linken Rand und dieser legt sich künftig als Overlay über die Oberfläche, statt vollständig in die App-Auflistung zu wechseln. Schicke Übergänge sollen dafür sorgen, dass die Nutzer ein flüssiges Smartphone-Gefühl erhalten und mit einfachen Gesten die wichtigsten Bereiche erreichen können.

Die Designelemente wurden erneuert, die Oberfläche ist stets in mehrere Bereiche geteilt und kann mehr als zwei Anwendungen zugleich zeigen. Ein zentrales Element dafür sind die Widgets, die wir im folgenden Punkt erklären. Das optische Highlight ist es, dass die Google Maps-Karte stets den Hintergrund bildet, auch wenn die Anwendung selbst nur im kleinen Fenster läuft.

Widgets für schnelle Informationen

Wir haben euch schon vor einigen Wochen die neuen Android Auto Widgets ausführlich vorgestellt und jetzt wissen wir endlich, wie diese integriert werden sollen. Es gibt einen neuen Widget-Bereich am rechten Displayrand, in dem vertikal durch die aktivierten Widgets und deren Informationen gescrollt werden kann. Damit habt ihr die Dinge, die euch wichtig sind, stets im Blick – selbst während der aktiven Navigation. Fügt Verknüpfungen zu euren wichtigsten Kontakten hinzu, einen Garagentoröffner für die Ein-Tap-Bedienung, eine Wetterübersicht und vieles mehr.

» Diese Android Auto-Widgets kommen









Google Maps Immersive Navigation

Die immersive Google Maps Navigation wurde schon vor einigen Wochen vom Android Auto-Team angeteasert und gehört jetzt zum Herzstück des neuen Android Auto-Designs. Denn wie bereits erwähnt, ist die Google Maps-Darstellung permanent sichtbar und bildet den Hintergrund für die gesamte Plattform. Jetzt will man die Vorteile dieser immersiven Google Maps-Navigation, nach eigenen Angaben das größte Update seit über einem Jahrzehnt, zu allen Android Auto-Nutzern bringen.

Eure Karte erwacht in diesem Modus zum Leben: Eine detailreiche 3D-Ansicht zeigt Gebäude, Überführungen und das Gelände. Zudem werden wichtige Details – wie Fahrspuren, Ampeln und Stoppschilder – hervorgehoben, damit ihr knifflige Abbiegemanöver sicher meistern und euch souverän in den Verkehr einfädeln könnt.

» Das ist die immersive Google Maps Navigation in Android Auto

Full-HD Videos in Android Auto

Oft angeteasert und jetzt endlich offiziell angekündigt: Zum ersten Mal bei Android Auto könnt ihr euch schon bald entspannt zurücklehnen und Videos über Apps wie YouTube ansehen. Weil die Displayqualität in den Fahrzeugen angestiegen ist und auch sonst keine echten Hürden mehr vorhanden sind, bringt man Videos auf das Infotainment-Display. Das Ganze ist natürlich nur im Parkmodus zugänglich.

Wenn ihr vom Parkmodus in den Fahrmodus wechselt, stoppen die Videos nicht abrupt: Sie gehen sicher und nahtlos in eine reine Audiowiedergabe über – vorausgesetzt, die jeweilige App unterstützt die Hintergrundwiedergabe. Perfekt dafür wenn ihr beispielsweise einen Video-Podcast, den ihr gerade angesehen habt, einfach weiterhören möchtet. Noch in diesem Jahr soll das Ganze bei ersten Herstellern starten – zunächst bei BMW, Ford, Genesis, Hyundai, Kia, Mahindra, Mercedes-Benz, Renault, Škoda, Tata und Volvo.









Gemini Intelligence in Android Auto

Natürlich darf auch die gestern ebenfalls angekündigte Gemini Intelligence für Android im Auto nicht fehlen. Die Gemini-KI soll jetzt breit für alle Nutzer verfügbar sein und den Google Assistant abgelöst haben und bildet somit die Basis für das künftige Update: Mit Gemini Intelligence soll Android Auto bzw. das Smartphone den Kontext erfassen und entsprechend auf die Bedürfnisse des Fahrers reagieren können.

Wenn ihr beispielsweise eine Nachricht von einem Freund erhalten, der nach einer Adresse fragt, erkennt Magischer Vorschlag den Kontext der Frage, ermittelt die passende Antwort mithilfe von Informationen aus euren Textnachrichten, E-Mails oder eurem Kalender und schlägt vor, eine Antwort mit den korrekten Angaben zu versenden – alles mit nur einem einzigen Fingertipp. Ein Versprechen, das man zuvor schon bei Gemini gegeben hatte.

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Alle neuen Funktionen und Updates werden im deutschen Google-Blog zwar mit „Jetzt“ beschrieben, doch tatsächlich sollen sie erst im Laufe des Jahres nach und nach für alle Nutzer eingeführt werden. Ob alles davon auch in Deutschland in den Autos landen kann, wird sich zeigen.

» Android: Wandel zum KI-System – Gemini Intelligence bringt KI-Agenten, Automatisierung und mehr (Galerie)

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 13.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.