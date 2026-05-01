Gemini im Auto: Google startet Rollout der neuen KI für Android Automotive und Google Built-in (Videos)

In den letzten Monaten dürfte bei vielen Nutzern Gemini in Android Auto eingezogen sein, das viele neue Funktionen auf die Infotainment-Plattform gebracht hat. Jetzt steht dieser Sprung auch bei allen Nutzern von Android Automotive bzw. den Plattformen mit Google Built-in bevor. Der KI-Assistent wird für erste Nutzer ausgerollt und soll den Google Assistant im Laufe der nächsten Monate ersetzen.



Der KI-Assistent Gemini kommt in Fahrt, denn nach dem breiten Rollout auf Android Auto, der allerdings noch immer nicht abgeschlossen ist, startet man jetzt auch auf Android Automotive bzw. den Systemen mit Google Built-in. Innerhalb des Infotainment-Betriebssystems steht nach wie vor der Google Assistant zur Verfügung, der im langsamen Rollout durch Gemini abgelöst wird.

Schon seit 2020 sind die ersten Fahrzeuge mit integriertem Google Assistant auf den Straßen unterwegs und Google erinnert jetzt an das damalige Versprechen, dass der Infotainment-Bereich der Fahrzeuge immer besser werden wird. Mit dem bevorstehenden Rollout von Gemini als Google Asistant-Ersatz will man das erneut unter Beweis stellen. Gemini wird nicht nur in neuen Fahrzeugen zu finden sein, sondern per Update auch in allen anderen kompatiblen Fahrzeugen.

Der Rollout von Gemini für Android Automotive beginnt ab sofort für erste US-Nutzer und soll mehrere Monate in Anspruch nehmen. In naher Zukunft will man auch die Autofahrer in anderen Ländern beglücken, doch das dürfte sich wohl bis weit in den Sommer oder darüber hinaus ziehen. Wir zeigen euch dennoch schon einmal, was ihr mit Gemini in Android Automotive erwarten könnt.









Natürliche Sprache

Finde den perfekten Zwischenstopp: Egal, ob du Lust auf ein bestimmtes Gericht oder einen schönen Ort hast, sag Gemini einfach, was du suchst. Zum Beispiel: „Ich brauche etwas zu Mittag und suche unterwegs ein paar gut bewertete Restaurants. Ich habe es nicht eilig und möchte gerne draußen essen.“ Gemini nutzt Google Maps, um passende Optionen zu finden. Anschließend kannst du Fragen stellen wie: „Wie sind die Parkmöglichkeiten? “ oder „Gibt es vegetarische Gerichte?“

Egal, ob du Lust auf ein bestimmtes Gericht oder einen schönen Ort hast, sag Gemini einfach, was du suchst. Zum Beispiel: „Ich brauche etwas zu Mittag und suche unterwegs ein paar gut bewertete Restaurants. Ich habe es nicht eilig und möchte gerne draußen essen.“ Gemini nutzt Google Maps, um passende Optionen zu finden. Anschließend kannst du Fragen stellen wie: „Wie sind die Parkmöglichkeiten? “ oder „Gibt es vegetarische Gerichte?“ Wissen Sie, was vor Ihnen liegt: Relevante Echtzeit-Updates zu Ihrer Route von Google Maps helfen Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen und sicher zu fahren. Fragen Sie sich: „Ich fahre am Stadion vorbei. Findet dort eine Veranstaltung statt und sollte ich die Strecke wegen des Verkehrs umfahren?“ Und wenn Sie eine Verkehrsbehinderung sehen, helfen Sie anderen, indem Sie melden: „Ich sehe einen Unfall auf der rechten Fahrspur.“

Relevante Echtzeit-Updates zu Ihrer Route von Google Maps helfen Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen und sicher zu fahren. Fragen Sie sich: „Ich fahre am Stadion vorbei. Findet dort eine Veranstaltung statt und sollte ich die Strecke wegen des Verkehrs umfahren?“ Und wenn Sie eine Verkehrsbehinderung sehen, helfen Sie anderen, indem Sie melden: „Ich sehe einen Unfall auf der rechten Fahrspur.“ Behalte den Überblick über deine Nachrichten: Bitte Gemini, deine neuen SMS zusammenzufassen, damit du kontextbezogen und selbstbewusst antworten kannst. Sag Gemini: „Antworte Jane, dass ich unterwegs bin, und füge meine voraussichtliche Ankunftszeit hinzu. “ Und falls du es dir anders überlegst, kannst du deine Nachricht bearbeiten, ohne von vorne anfangen zu müssen: „Frag sie doch auch gleich, ob ich noch Nachtisch mitbringen soll.“

Bitte Gemini, deine neuen SMS zusammenzufassen, damit du kontextbezogen und selbstbewusst antworten kannst. Sag Gemini: „Antworte Jane, dass ich unterwegs bin, und füge meine voraussichtliche Ankunftszeit hinzu. “ Und falls du es dir anders überlegst, kannst du deine Nachricht bearbeiten, ohne von vorne anfangen zu müssen: „Frag sie doch auch gleich, ob ich noch Nachtisch mitbringen soll.“ Schaffe die perfekte Atmosphäre: Sag im Radio, was du hören möchtest, auch wenn du den Sendernamen oder die Frequenz nicht kennst: „Hey Google, spiel mir einen Jazz-Sender.“ Oder werde ganz präzise mit deiner Lieblings-Musikstreaming-App wie YouTube Music: „Spiel fröhlichen Folk-Rock der 70er für eine Autofahrt in die Berge, aber bitte keine langsamen Balladen.“

Ideen sammeln

Lerne dein Reiseziel kennen: Sag zu Gemini: „Ich fahre zum Lake Tahoe. Kannst du mir etwas über die Geschichte und interessante Fakten erzählen?“ Wenn die Antwort eine weitere Frage aufwirft, hakte nach, um tiefer zu bohren: „Moment mal, Mark Twain hatte eine Verbindung zu der Gegend? Kannst du mir die Geschichte erzählen?“

Sag zu Gemini: „Ich fahre zum Lake Tahoe. Kannst du mir etwas über die Geschichte und interessante Fakten erzählen?“ Wenn die Antwort eine weitere Frage aufwirft, hakte nach, um tiefer zu bohren: „Moment mal, Mark Twain hatte eine Verbindung zu der Gegend? Kannst du mir die Geschichte erzählen?“ Aktivitätenideen: Gemini hilft Ihnen, das Beste aus jedem Ausflug herauszuholen. Versuchen Sie es mit einer Frage wie: „Ich möchte in Tahoe wandern gehen. Können Sie mir ein paar gute Optionen empfehlen?“ Fragen Sie anschließend: „Wie ist die Aussicht auf dem Rubicon Trail?“









Fahrzeuginformationen erhalten

Stellen Sie Fragen zu Ihrem Auto: „Wie bereite ich mein Auto auf eine automatische Waschanlage vor?“ oder „Meine Garagendecke ist niedrig und der Kofferraum stößt dagegen. Wie kann ich den Kofferraum so programmieren, dass er sich nicht ganz öffnet?“ Sie erhalten Antworten, die genau auf Ihr Fahrzeugmodell zugeschnitten sind, da Gemini direkt auf die Bedienungsanleitungen der Hersteller zugreift. (Verfügbarkeit und Detaillierungsgrad dieser Informationen variieren je nach Marke und Modell.)

„Wie bereite ich mein Auto auf eine automatische Waschanlage vor?“ oder „Meine Garagendecke ist niedrig und der Kofferraum stößt dagegen. Wie kann ich den Kofferraum so programmieren, dass er sich nicht ganz öffnet?“ Sie erhalten Antworten, die genau auf Ihr Fahrzeugmodell zugeschnitten sind, da Gemini direkt auf die Bedienungsanleitungen der Hersteller zugreift. (Verfügbarkeit und Detaillierungsgrad dieser Informationen variieren je nach Marke und Modell.) Erhalten Sie Echtzeit-Einblicke in Ihr Elektrofahrzeug: Verstehen Sie Ihren Batteriestatus und dessen Bedeutung für Ihre Fahrt. Fragen Sie: „Wie hoch ist mein aktueller Batteriestand?“ oder „Wie hoch ist der Batteriestand bei meiner Ankunft?“ Benötigen Sie eine Lademöglichkeit? Sagen Sie einfach: „Ladestation in der Nähe finden“, und Gemini nutzt Google Maps, um Ihnen passende Optionen anzuzeigen. Und um Ihren Zwischenstopp optimal zu nutzen, fragen Sie: „Gibt es Cafés in der Nähe meines Ziels, während ich lade?“

Verstehen Sie Ihren Batteriestatus und dessen Bedeutung für Ihre Fahrt. Fragen Sie: „Wie hoch ist mein aktueller Batteriestand?“ oder „Wie hoch ist der Batteriestand bei meiner Ankunft?“ Benötigen Sie eine Lademöglichkeit? Sagen Sie einfach: „Ladestation in der Nähe finden“, und Gemini nutzt Google Maps, um Ihnen passende Optionen anzuzeigen. Und um Ihren Zwischenstopp optimal zu nutzen, fragen Sie: „Gibt es Cafés in der Nähe meines Ziels, während ich lade?“ Machen Sie es sich bequem: Sagen Sie: „Es ist neblig und eiskalt hier drin“, und Gemini wird verstehen, was Sie meinen, und die Heizung aufdrehen und die Entfrostung einschalten.

» Android Auto: Gut versteckte Funktion bringt viele neue Möglichkeiten – so nutzt ihr die Gemini-Verknüpfungen

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Letzte Aktualisierung am 27.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.