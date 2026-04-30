YouTube: Neuer Vorteil für alle Nutzer! Bild-in-Bild lässt sich jetzt (mit Ausnahmen) auch kostenlos nutzen

Google bietet allen Abonnenten von YouTube Premium eine Reihe von funktionellen Vorteilen, von denen jetzt ein weiterer für alle Nutzer geöffnet wird: Ab sofort dürfen sich alle Nutzer auch ganz ohne Abo darüber freuen, Videos am Smartphone auch außerhalb der App im schwebenden Fenster wiederzugeben. Das gilt allerdings nicht für alle Arten von Videos. Hier findet ihr alle Infos.



Google zeigt sich bei YouTube in den letzten Monaten recht spendabel, denn erst vor wenigen Monaten hat man die Hintergrundwiedergabe für YouTube Premium Lite-Nutzer ermöglicht und jetzt legt man auch für die gesamte Nutzerschaft ohne aktives Abo nach. Die seit vielen Jahren verfügbare Bild-in-Bild-Funktion zur Wiedergabe von Videos im schwebenden Fenster unter Android und iOS wird für alle Nutzer freigeschaltet – allerdings mit Ausnahmen und einer Staffelung.

Abonnenten von YouTube Premium Lite behalten weiterhin die Möglichkeit, alle Videos mit Ausnahme von Musikvideos in einem kleinen Fenster wiederzugeben. Dasselbe gilt jetzt auch für alle anderen Nutzer, die somit eine Hintergrundwiedergabe bei aktiv eingeblendetem Video verwenden können. Eine Ausnahme gibt es ausgerechnet für US-Nutzer, die das Feature nicht nutzen können – aber das ist für die Nutzerschaft hierzulande nicht relevant.

Wer auch Musikvideos im kleinen schwebenden Fenster wiedergeben möchte, kommt auch weiterhin nicht um ein großes Abo bei YouTube Premium herum. Warum bei Musikvideos eine Grenze zieht, lässt sich schwer einschätzen. Es könnte rechtliche (finanzielle) Gründe haben, vielleicht aber auch die Nutzer aufgrund von YouTube Music in das Premium-Abo locken. Dennoch ein netter Schritt, für alle anderen Videoformen die Wiedergabe im kleinen Fenster zu ermöglichen.

So funktioniert es: Während ein Video abgespielt wird, wischt einfach nach oben (oder tippt auf die Home-Taste), um die App zu beenden. Das Video wird automatisch in einem kleinen Player weiter abgespielt, der beliebig auf dem Smartphone-Display verschoben werden kann.

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[Google Support]

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