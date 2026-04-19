YouTube Premium: Neue Funktionen stehen jetzt bereit – so könnt ihr Auto Speed und On-the-Go ausprobieren

Google zeigt sich auch auf der Videoplattform YouTube immer wieder experimentierfreudig und bietet den zahlenden Abonnenten die Möglichkeit, kommende Funktionen frühzeitig zu testen. Derzeit gibt es gleich zwei neue Experimente, die von Android-Nutzern aktiviert werden können und sowohl den Konsum der Videos als auch die Bedienung des Videoplayers im Anlassfall beschleunigen sollen.



Einer der eher unbekannten und vielleicht auch nicht ganz so relevanten Vorteile von YouTube Premium ist es, dass sich experimentelle Funktionen frühzeitig ausprobieren lassen. Dazu hat man schon vor längerer Zeit eine Testumgebung geschaffen, die je nach Experiment im Web oder in der Android-App ausprobiert werden kann. Auf der Premium-Seite lassen sich diese aktivieren und können bis zum Erreichen des geplanten Endes getestet werden.

YouTube Premium Auto Speed

Die neue Funktion „Auto Speed“ soll die Geschwindigkeit eines Videos automatisch und dynamisch an den Inhalt anpassen, während der Nutzer sich dieses ansieht. Das bedeutet, dass etwas langatmige Stellen automatisiert in doppelter Geschwindigkeit abgespielt werden, um diese schneller hinter sich zu bringen, ohne durch Vorspringen etwas zu verpassen. Das soll sowohl die Zufriedenheit mit dem Video steigern als auch Zeit sparen.

Nach der Aktivierung der Funktion gibt es einen neuen Schalter im Player, mit dem sich das Feature ebenso dynamisch für ein Video aktivieren oder deaktivieren lässt. Verfügbar ist das derzeit nur für unterstützte englischsprachige Videos.

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YouTube Premium On-the-Go

Die experimentelle Funktion „On-the-Go“ richtet sich an Nutzer, die ihre Videos nebenbei bei sportlichen Aktivitäten am Smartphone ansehen oder vielleicht auch nur anhören. Wird eine Aktivität erkannt, die mehr als 60 Sekunden andauert, baut sich der Player automatisch in eine YouTube Music-ähnliche Oberfläche um. Dabei werden alle Kontrollelemente von den Buttons bis zur Fortschrittsleiste herausgelöst, maximal vergrößert und sind somit leichter zugänglich.

Damit soll erreicht werden, dass die Nutzer die Kontrollelemente weiterhin zielsicher treffen, auch wenn sie vielleicht gerade joggen. Außerdem wird der Videoplayer damit frei von störenden Elementen, auf die man vielleicht immer wieder versehentlich tippt. Auch diese Funktion soll einen Schalter erhalten, mit dem sich das nicht nur automatisch, sondern auch manuell aktivieren und deaktivieren lässt.

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Beide Funktionen stehen derzeit für alle YouTube Premium-Abonnenten unter Android zum Testen bereit. Aktivieren und ausprobieren lässt sich beides noch bis einschließlich 27. April.

Letzte Aktualisierung am 24.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.