YouTube ohne Shorts: So könnt ihr die Kurzvideos jetzt vollständig abschalten – Limitierung auf 0 Minuten

Google hat die Videoplattform YouTube in den letzten Jahren stark auf Kurzvideos ausgerichtet und dabei sicherlich mit der einen oder anderen Initiative etwas übertrieben. Jetzt gibt man endlich allen Smartphone-Nutzern die Möglichkeit, die Kurzvideos von YouTube Shorts vollständig zu entfernen. Wir zeigen euch, wie ihr euren Feed von den kurzen Videos befreien könnt.



Google hat recht früh erkannt, dass die Kurzvideos (hauptsächlich von TikTok) nicht nur ein Hype sind, sondern dauerhaft relevant bleiben werden und hat daher die Plattform YouTube Shorts geschaffen. Nach einiger Zeit wurden die Shorts in die große Plattform integriert und sowohl die Nutzer als auch Creator zu den Kurzvideos gedrängt. Die Kurzvideos dominieren oftmals den Feed – sehr zum Ärger der Nutzer.

Dass Kurzvideos aber nicht nur viele genervte Nutzer hinterlassen, sondern auch schnell zu einem großen Suchtproblem führen können, hat man zuletzt glücklicherweise erkannt. Schon seit einigen Monaten lassen sich die Kurzvideos im zeitlichen Umfang einschränken – zuächst nur für Familiengruppen und mittlerweile auch separat für das einzelne Nutzerkonto. Dieses Tool gibt den Nutzern die Möglichkeit, die Dauer des Kurzvideo-Konsums einzuschränken. Sobald die tägliche Zeit überschritten ist, werden keine Videos mehr empfohlen.

Seit wenigen Tagen lässt sich die Nutzungsdauer auf 0 Minuten reduzieren. Das bedeutet, dass das Limit dauerhaft greift und ihr keine Kurzvideos mehr vorgeschlagen bekommt. Sowohl der Feed als auch die Empfehlungen sollten frei von Kurzvideos sein, nachdem diese Funktion aktiviert worden ist. Es ist nicht zu erwarten, dass YouTube dies durch andere Tricks umgeht und den Nutzern dennoch Kurzvideos unter die Nase reibt.









So lassen sich die Kurzvideos abschalten

Öffnet die YouTube-App für Android oder iOS Tippt jetzt auf euer Profilbild in der Hauptnavigation Tippt jetzt auf das Zahnrad-Symbol oben rechts für die Einstellungen Ruft die Kategorie „Zeitmanagement“ auf Darin findet sich ganz unten der Eintrag „Limit für den Shorts-Feed“ Wählt jetzt die entsprechende Option aus (für die Abschaltung 0 Minuten)

Wie ihr sehen könnt, lässt sich das Limit gar auf 2 Stunden pro Tag hochsetzen. Ohne jetzt anmaßend klingen zu wollen, würde ich sagen, dass man bei einer täglichen Kurzvideonutzung von mehr als 2 Stunden wohl schon ein ernsthaftes Problem hat.

Viele genervte Nutzer dürften diese Funktion jetzt feiern. Allerdings darf man auch nicht vergessen, dass Google die Creator in den vergangenen Jahren ebenfalls stark zu Kurzvideos gedrängt hat. Viele Creator verwenden das Format und somit ist es möglich, dass man Inhalte von seinem Lieblingskanal verpasst. Das dürfte YouTube bewusst sein und ist sicherlich ein Argument dafür, die Kurzvideos eben nicht abzuschalten.

Letzte Aktualisierung am 23.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.