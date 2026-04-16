YouTube Shorts: Kurzvideos lassen sich jetzt vollständig ausblenden – Nutzung am Smartphone einschränken

Google ist mit den Kurzvideos auf der integrierten Plattform YouTube Shorts enorm erfolgreich und kann täglich mehrere Milliarden Abrufe verzeichnen. Weil viele Nutzer in einen regelrechten Strudel geraten, schafft man jetzt Kontrollen für die maximale Dauer der Shorts-Nutzung. Ab sofort ist es darin auch möglich, die Kurzvideos vollständig aus dem Feed zu entfernen.



Kurzvideos sind umstritten, das ist bekannt. Der eine liebt sie, der andere hasst sie – dazwischen gibt es kaum etwas. Google hat sich mit YouTube Shorts stark aufgestellt und die Nutzer in den letzten Jahren regelrecht mit Kurzvideos überschwemmt. Das hat man irgendwann eingesehen, sodass Kontrollmöglichkeiten für die Kurzvideo-Nutzung geschaffen worden sind. Jetzt gehen diese noch einen Schritt weiter.

Wir hatten bereits darüber berichtet, dass sich die Nutzung von YouTube Shorts einschränken lässt – zunächst für Familiengruppen, später in den Suchergebnissen und dann auch im Feed. Im Rahmen dieser Filtermöglichkeiten wurde auch die Option eingeführt, die Nutzung von Kurzvideos auf ein tägliches Limit zu beschränken – von 15 Minuten bis zu 2 Stunden. Jetzt wird diese Einstellung um eine weitere Option erweitert.

Ab sofort haben Smartphone-Nutzung die Möglichkeit, die Kurzvideo-Nutzung auf 0 Minuten pro Tag zu beschränken – oder anders gesagt, die Videos lassen sich vollständig abschalten. Bei aktiver Funktion sollten die Kurzvideos weder auf der Startseite noch in diversen Empfehlungsstreams auftauchen. Wer endlich von den Kurzvideos unbehelligt sein möchte, hat mit dieser Option nun endlich die Möglichkeit dazu.

Ihr findet diesen Filter in den Einstellungen der YouTube-App unter der Kategorie Zeitmanagement. Wer es noch nicht sieht, muss sich vielleicht noch einige Stunden oder Tage gedulden. Anschließend sollte die Videoplattform zumindest am Smartphone frei von Kurzvideos sein. Ob und wann das auch für den Desktop eingeführt wird, lässt sich noch nicht sagen.

» YouTube Shorts: Creator können sich jetzt selbst durch KI ersetzen – Veo erstellt Videos mit ihrem Avatar

[The Verge]

Letzte Aktualisierung am 16.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.