YouTube Shorts: Creator können sich jetzt selbst durch KI ersetzen – Veo erstellt Videos mit ihrem Avatar

Google lässt die Künstliche Intelligenz immer tiefer in die Videoplattform einziehen und hat jetzt eine neue Funktion für YouTube Shorts angekündigt, die vermutlich nur der Beginn einer langen Reise sein wird: YouTuber können jetzt Avatare von sich selbst erstellen und diese in Kurzvideos verwenden. Das ermöglicht es erstmals offiziell, dass die Creator in ihren eigenen Videos gar nicht auftreten müssen.



Google hat schon vor längerer Zeit angekündigt, die KI innerhalb von YouTube auch zur Erstellung von Inhalten verwenden zu wollen – und jetzt ist es in größerem Umfang erstmals so weit. Eine neue Funktion innerhalb von YouTube Shorts ermöglicht es allen Creatorn außerhalb von Europa jetzt, einen Avatar von sich selbst zu erstellen, der stellvertretend in den Videos auftreten kann. Damit sollen die Fähigkeiten des integrierten KI-Videogenerators auf die nächste Stufe gehoben werden.

Die Creator können mit dieser neuen Funktion zunächst einen Avatar von sich selbst erstellen, den man „Live Selfie“ nennt. Dazu müssen sie sich vor der Kamera bewegen und drehen, sodass die Algorithmen eine 3D-Variante von ihrem Antlitz erstellen können. Ist dieser Avatar erstellt, lässt er sich frei bei der Erstellung von Kurzvideos mit einer Länge von bis zu acht Sekunden verwenden. Der Avatar tritt ähnlich wie alle anderen menschlichen Personen auf, soll dem Nutzer aber zum Verwechseln ähnlich sehen.

YouTube spricht in der Ankündigung davon, dass es diese neue Funktion allen Creatorn ermöglicht, sich sicher, geschützt und ohne großen Aufwand in Videos einzubinden. Wie ihr im obigen Beispiel sehen könnt, sind der Fantasie dabei keine Grenzen gesetzt, sodass auch eine wilde Dinosaurier-Verfolgungsjagd kein Problem mehr darstellt oder ein Budget sprengen könnte. Jedes Video kann nur einen Avatar erhalten und jeder Nutzer kann auch nur ein Video vom eigenen Avatar erstellen.

Ich denke, dass das zwar eine spaßige Funktion sein kann, die in Zukunft von vielen Creatorn verwendet werden wird, aber dennoch auch neue Fragen aufwirft. Ich hatte hier im Blog schon eingeordnet, dass sich die YouTuber selbst abschaffen und sie sehr vorsichtig damit sein sollten. Immerhin geben sie YouTube alle Möglichkeiten, die YouTuber und ihre Identität zu ersetzen. Kombiniert mit der Tatsache, dass YouTube mittlerweile auch Videos ohne Wissen der Zuseher und Creator ungefragt manipuliert, kann sich daraus schnell eine gefährliche Dynamik entwickeln.

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[9to5Google]

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