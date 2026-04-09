Pixel-Smartphones: Google schlägt Samsung und Apple – punktet mit einer guten Reparierbarkeit (Ranking)

Google ist mit den Pixel-Smartphones nicht nur in puncto Verkaufszahlen sehr erfolgreich, sondern rüstet auch technisch immer weiter auf und will gleichzeitig die Reparierbarkeit der Geräte verbessern. Das hat man offenbar mit Erfolg geschafft, denn in einem neuen Ranking schlagen die Pixel-Smartphones jetzt sowohl Samsung Galaxy als auch das Apple iPhone. Nur ein Hersteller liegt vor Google.



Ich hatte hier im Blog erst kürzlich die Idee aufgebracht, dass Google nur noch alle zwei Jahre neue Pixel-Smartphones auf den Markt bringen könnte – was neben den langen Updates auch auf der verbesserten Reparierbarkeit beruht. Google hatte schon vor längerer Zeit angekündigt, die Reparierbarkeit immer weiter steigern zu wollen und tatsächlich zeigte schon im vergangenen Jahr, dass das Pixel 10 Pro XL zu den am besten reparierbaren Smartphones gehört.

Jetzt zeigt ein neuer Testbericht des US PIRG, dass Google bei den Smartphone-Reparaturen stark nachgelegt hat: Man kommt im Ranking noch vor Samsung und Apple, die schlechtere Noten abstauben. Nur Smartphones aus dem Hause Motorola sind noch leichter zu reparieren. Das gesamte Ranking ist zwar eher negativ, denn Googles Top-Platzierung ist nur ein C- und auch Motorola als Testsieger erhält nur ein B+, aber dennoch zeigt sich, dass man in die richtige Richtung geht.

Der Bericht bewertet, wie leicht sich Laptops und Smartphones der großen Technologiekonzerne reparieren lassen, und setzt sich für das „Recht auf Reparatur“ (Right to Repair) ein. Die Methodik stützt sich nicht auf eigene Laboruntersuchungen, sondern nutzt Daten aus dem EU-System EPREL (European Product Registry for Energy Labeling).

Bewertet werden unter anderem:

Die Leichtigkeit der Demontage (ohne Spezialwerkzeuge)

Verfügbarkeit und Preise von Ersatzteilen

Zugang zu offiziellen Reparaturanleitungen

Dauer des Software-Supports (Updates)

Die PIRG fordert nach europäischem Vorbild ein verpflichtendes, standardisiertes Label zur Reparierbarkeit direkt beim Verkauf. Dies würde den massiven Elektroschrott eindämmen und könnte den Konsumenten jährlich Milliarden an Reparatur- oder Neukaufkosten ersparen.

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[PIRG]

Letzte Aktualisierung am 7.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.