Google Pixel: Nur noch alle zwei Jahre ein neues Pixel-Smartphone? Neue Abos machen es möglich (Meinung)

So wie die allermeisten Hersteller bringt Google jedes Jahr eine neue Generation der Pixel-Smartphones auf den Markt, die mittlerweile aus einem ganzen Schwung an Geräten bestehen, die die Nutzer begeistern sollen. Echte Innovationen und Fortschritte bleiben schon längere Zeit aus, sodass man gerade bei Google darüber nachdenken könnte, nur noch alle zwei Jahre neue Geräte auf den Markt zu bringen.



Viele Tech-Produkte folgen einem festen Zyklus, nach dem neue Geräte veröffentlicht werden. Bei Smartphones ist es schon seit der ersten Generation (ab dem iPhone 2007) üblich, dass diese einmal pro Jahr erscheinen. Diese vor bald zwei Jahrzehnten Gewohnheit gilt bis heute und war seit jeher völlig unabhängig von technischen Fortschritten oder Innovationen. Doch während die Hersteller in den ersten Jahren mit Leistungssprüngen in allen Bereichen glänzen konnten, sieht das heute ganz anders aus.

Damals konnte jede Smartphone-Generation mehr Speicher erhalten, mehr Rechenpower, eine bessere Kamera, ein besseres Display, einen langlebigeren Akku oder technische Spielereien. Nicht wenige Tech-Begeisterte haben sich damals tatsächlich jedes Jahr ein neues Smartphone gekauft – ich gehöre dazu. Doch diese Zeiten sind lange vorbei. Echte Fortschritte gibt es kaum noch und Hardware-Innovationen muss man mit der Lupe suchen oder sie sind unbedeutend für den alltäglichen Nutzen.

Die Zahl der Nutzer, die sich auch heute noch jedes Jahr ein neues Gerät kauft, dürfte ebenfalls sehr stark geschrumpft sein. Wozu auch, wenn der Nachfolger des eigenen Geräts – so zufrieden man auch sein mag – nur eine neue Versionsnummer zu bieten hat? Die allermeisten Updates finden heute nur noch auf Software-Ebene statt und dass nicht alle Neuerungen auch auf älteren Geräten ankommen, ist mehr Verkaufsstrategie als technische Notwendigkeit.









Google hat mit den sieben Jahren Pixel-Updates längst die besten Argumente dafür geschaffen, das jährliche Spielchen zu unterbrechen. Wer sein Smartphone pflegt, kann vier bis fünf Jahre volle Freude haben und verpasst so gut wie nichts. Und so kann man sich vor allem bei Google die Frage stellen, ob man den Kreis nicht durchbrechen und nur noch alle zwei Jahre neue Pixel-Smartphones auf den Markt bringen will? Klar, klingt zunächst nach Umsatzverlust – aber wäre das tatsächlich der Fall?

Würde Google 2026 kein Pixel 11 auf den Markt bringen, könnte man weiterhin die Pixel 10-Smartphones in ähnlichen Mengen verkaufen. Das zeigt sich schon daran, dass bis heute die Pixel 9-Smartphones im Verkauf sind. Sicherlich würde der Absatz zunächst sinken und keinen Neuvorstellungs-Boost haben. Aber das gleicht sich durch starke Pixel Feature Drops aus, durch geringere Entwicklungskosten, geringere Marketingkosten und neuen Verkaufsschlagern alle zwei Jahre mit echten Neuerungen. Was bei den Kopfhörern funktioniert (Pixel Buds), kann auch beim Smartphone funktionieren.

Allen voran Google wäre für einen solchen Schritt prädestiniert. Zum einen durch die langjährigen Updates, zum zweiten durch die Führungsrolle im Android-Markt und zum dritten durch die Möglichkeit, die Nutzer durch starke Abos (Google One / Gemini) einerseits zu binden und andererseits regelmäßige Umsätze zu erzielen. Für andere Smartphone-Hersteller mag das mangels Software-Angebot und attraktiven Abos anders aussehen und dennoch könnten sie einem solchen Beispiel folgen. Auch in puncto Nachhaltigkeit gäbe das sicherlich den einen oder andere Karma-Punkt…

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