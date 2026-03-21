Knallerpreise im Google Store: Bis zu 30 Prozent Rabatt auf Pixel 10-Smartphones, Pixel Watch 4 und Pixel 9a

Auch wenn die Frühlingsangebote vorüber sind lohnt sich an diesem Wochenende ein Blick in den Google Store bei Amazon, denn dort gibt es nach wie vor hohe Rabatte auf das gesamte Portfolio. Jetzt könnt ihr noch bis zu 30 Prozent auf die Pixel 10-Smartphones sparen, euch die Pixel Watch 4 zu starken Preisen sichern oder Rabatte auf Pixel Buds und vieles mehr sichern.



An diesem Wochenende kann sich ein Besuch im Google Store bei Amazon richtig lohnen, denn die Liste der Aktionen ist prall gefüllt. Die Rabatte auf die Pixel 10-Smartphones liegen nach wie vor bei etwa 30 Prozent. Die Rabatte auf die Pixel Watch 4 ziehen immer weiter an und auch das Pixel 9a, die Pixel Buds und weitere Produkte könnt ihr euch so günstig wie nie zuvor sichern. Schauen wir uns die Highlights an.

Hohe Rabatte auf Pixel 10-Smartphones

Die Pixel 10-Smartphones sind nach wie vor die Flaggschiffe im Google Store und sind jetzt trotz großer Beliebtheit mit hohen Rabatten zu haben: Vermutlich nur noch für kurze Zeit könnt ihr euch das Pixel 10 mit 30 Prozent Rabatt sichern und es gibt das Pixel 10 Pro mit 27 Prozent Rabatt. Möchtet ihr das große Flaggschiff, gibt es jetzt sogar 32 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro XL. Damit zahlt ihr bei praktisch allen Geräten nur noch gut zwei Drittel des Preises.

Damit sind mittlerweile alle drei Pixel-Smartphones im dreistelligen Preisbereich zu haben. Auch das Foldable will dem in nichts nachstehen, sodass ihr jetzt auch noch bis zu 25 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro Fold bekommen könnt.

Letzte Aktualisierung am 14.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Hohe Rabatte auf die Pixel Budget-Smartphones

Nicht nur die Flaggschiff-Smartphones sind stark rabattiert zu haben, sondern auch das Budget-Smartphone: Jetzt könnt ihr euch das Pixel 9a für nur 355 Euro sichern! Ein echter Knallerpreis, den ihr vor allem aufgrund der gebotenen Leistung nicht verpassen solltet. Es gibt nach wie vor Updates bis Frühjahr 2032, rechnet euch das einmal mit Preis pro Nutzungsjahr aus. Wer ein starkes und günstiges Google-Smartphone sucht, sollte nicht lange zögern.

Möchtet ihr doch die aktuelle Generation haben (wovon ich abrate, greift lieber zum 9a oder 10er), kann sich jetzt 5 Prozent Rabatt auf das Pixel 10a sichern.

Letzte Aktualisierung am 17.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Hohe Rabatte auf die Pixel Watch 4

Nicht nur die Smartphones sind stark rabattiert, sondern auch auf Smartwatches könnt ihr jetzt richtig viel Geld sparen: Nur noch an diesem Wochenende gibt es die Pixel Watch 4 mit 25 Prozent Rabatt, was nach einer langen Aktionsflaute ein echter Knallerpreis ist. Rabattiert sind alle Varianten von 41mm bis 45mm sowie LTE und Wifi. Schaut euch die Variationen mit ihren unterschiedlichen Rabatten einfach einmal an.

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Hohe Rabatte auf die Pixel Buds

Seid ihr mit Smartphones und Smartwatches versorgt, könnt ihr euch jetzt auch noch hohe Rabatte auf die smarten Kopfhörer sichern – im Google Store gibt es hohe Rabatte auf die Pixel Buds. Nur noch an diesem Wochenende könnt ihr euch 28 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds 2a sichern oder sogar bis zu 32 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2. Die Rabatte gelten für alle Farben, auch für die beiden Neuzugänge. So günstig gab es die smarten Kopfhörer bislang noch nicht.

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Hohe Rabatte auf Android Auto-Dongles

Auch außerhalb des Google Stores gibt es an diesem Wochenende noch interessante Aktionen zu entdecken – sowie etwa die Aktionen auf die Dongles zur kabellosen Nutzung von Android Auto. Jetzt könnt ihr auf die praktischen Gadgets noch viel Geld sparen, zum Teil gibt es die bereits ab 20 Euro (statt früher um die 80 Euro). Die Dongles bieten euch die Möglichkeit, das Kabel verschwinden zu lassen, mehrere Smartphones zu koppeln und die Verbindung automatisch herzustellen. In der folgenden Box findet ihr die einige der besten Geräte aus diesem Bereich.

Letzte Aktualisierung am 21.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Hohe Rabatte auf Nest Smart Home

Zu guter Letzt wollen wir auch noch einen Blick in das Smart Home werfen, denn auch dort hält der Google Store bei Amazon hohe Rabatte bereit: Nur noch wenige Tage könnt ihr euch 25 Prozent Rabatt und mehr auf die smarten Überwachungskameras von Google Nest sichern. Für die Überwachung des Innenbereichs gibt es jetzt 25 Prozent Rabatt auf die Nest Cam Indoor. Es ist die dritte Generation des Produkts mit einer Qualität von 2K-Video. Soll es flexibel einsetzbar sein, gibt es jetzt 25 Prozent Rabatt auf die Nest Cam für Indoor und Outdoor. Für den Innenraum seid ihr damit schon gut ausgestattet.

Für den Außenbereich gibt es ähnlich hohe Rabatte auf Nest-Kameras: Jetzt könnt ihr euch noch 17 Prozent Rabatt auf die Nest Cam Outdoor der zweiten Generation sichern. Weil man draußen meist mehrere Bereiche überwachen möchte, gibt es jetzt auch 25 Prozent Rabatt auf den Nest Cam Outdoor Doppelpack. Zusätzlich bietet man auch 23 Prozent Rabatt auf die Nest Cam Outdoor mit Flutlicht sowie 31 Prozent Rabatt auf die Nest Doorbell mit Akku.

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» Alle Aktionen im Google Store bei Amazon

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