Knallerpreise im Google Store: Bis zu 30 Prozent Rabatt auf Pixel 10-Smartphones, Pixel Watch 4 und Pixel 9a

Veröffentlicht am von Jens
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Auch wenn die Frühlingsangebote vorüber sind lohnt sich an diesem Wochenende ein Blick in den Google Store bei Amazon, denn dort gibt es nach wie vor hohe Rabatte auf das gesamte Portfolio. Jetzt könnt ihr noch bis zu 30 Prozent auf die Pixel 10-Smartphones sparen, euch die Pixel Watch 4 zu starken Preisen sichern oder Rabatte auf Pixel Buds und vieles mehr sichern.


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An diesem Wochenende kann sich ein Besuch im Google Store bei Amazon richtig lohnen, denn die Liste der Aktionen ist prall gefüllt. Die Rabatte auf die Pixel 10-Smartphones liegen nach wie vor bei etwa 30 Prozent. Die Rabatte auf die Pixel Watch 4 ziehen immer weiter an und auch das Pixel 9a, die Pixel Buds und weitere Produkte könnt ihr euch so günstig wie nie zuvor sichern. Schauen wir uns die Highlights an.

Hohe Rabatte auf Pixel 10-Smartphones
Die Pixel 10-Smartphones sind nach wie vor die Flaggschiffe im Google Store und sind jetzt trotz großer Beliebtheit mit hohen Rabatten zu haben: Vermutlich nur noch für kurze Zeit könnt ihr euch das Pixel 10 mit 30 Prozent Rabatt sichern und es gibt das Pixel 10 Pro mit 27 Prozent Rabatt. Möchtet ihr das große Flaggschiff, gibt es jetzt sogar 32 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro XL. Damit zahlt ihr bei praktisch allen Geräten nur noch gut zwei Drittel des Preises.

Damit sind mittlerweile alle drei Pixel-Smartphones im dreistelligen Preisbereich zu haben. Auch das Foldable will dem in nichts nachstehen, sodass ihr jetzt auch noch bis zu 25 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro Fold bekommen könnt.

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Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Actua-Display – Obsidian, 256GB Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera... 999,00 EUR 724,90 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Super Actua-Display – Jade, 256GB Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem... 1.199,00 EUR 873,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,8 Zoll großem Super Actua-Display – Porcelain, 512GB Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr... 1.039,14 EUR Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro Fold – Android-Smartphone ohne SIM-Lock mit Gemini – Innovatives Dreifach-Rückkamerasystem – Über 24 Stunden Akkulaufzeit – Faltbares Display – Moonstone, 256GB Google Pixel 10 Pro Fold – Android-Smartphone ohne SIM-Lock mit Gemini – Innovatives... 1.899,00 EUR 1.428,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 14.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Hohe Rabatte auf die Pixel Budget-Smartphones
Nicht nur die Flaggschiff-Smartphones sind stark rabattiert zu haben, sondern auch das Budget-Smartphone: Jetzt könnt ihr euch das Pixel 9a für nur 355 Euro sichern! Ein echter Knallerpreis, den ihr vor allem aufgrund der gebotenen Leistung nicht verpassen solltet. Es gibt nach wie vor Updates bis Frühjahr 2032, rechnet euch das einmal mit Preis pro Nutzungsjahr aus. Wer ein starkes und günstiges Google-Smartphone sucht, sollte nicht lange zögern.

Möchtet ihr doch die aktuelle Generation haben (wovon ich abrate, greift lieber zum 9a oder 10er), kann sich jetzt 5 Prozent Rabatt auf das Pixel 10a sichern.

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Google Pixel 9a: Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit KI-Kamera, 24 Stunden Akkulaufzeit und leistungsstarken Sicherheitsfunktionen – Obsidian, 128GB Google Pixel 9a: Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit KI-Kamera, 24 Stunden Akkulaufzeit und... 364,90 EUR 354,24 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10a – 7 Jahre Pixel Drops, mehr als 30 Stunden Akkulaufzeit, Kamera-Coach, Gemini Live - Obsidian, 128GB + Pixel 10a Case – Aus recyceltem Kunststoff - Obsidian Google Pixel 10a – 7 Jahre Pixel Drops, mehr als 30 Stunden Akkulaufzeit, Kamera-Coach, Gemini... 580,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 17.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.




Hohe Rabatte auf die Pixel Watch 4
Nicht nur die Smartphones sind stark rabattiert, sondern auch auf Smartwatches könnt ihr jetzt richtig viel Geld sparen: Nur noch an diesem Wochenende gibt es die Pixel Watch 4 mit 25 Prozent Rabatt, was nach einer langen Aktionsflaute ein echter Knallerpreis ist. Rabattiert sind alle Varianten von 41mm bis 45mm sowie LTE und Wifi. Schaut euch die Variationen mit ihren unterschiedlichen Rabatten einfach einmal an.

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Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und Unterstützung von Gemini – Aluminiumgehäuse in Matte Black – Sportarmband in Obsidian – WLAN Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und... Bei Amazon kaufen
Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und Unterstützung von Gemini – Aluminiumgehäuse in Matte Black – Sportarmband in Obsidian – LTE Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und... 499,00 EUR 399,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Watch 4 (45 mm) – Android-Smartwatch mit umfassendem Gesundheits- und Fitness-Tracking und Unterstützung von Gemini – Aluminiumgehäuse in Matte Black – Sportarmband in Obsidian – WLAN Google Pixel Watch 4 (45 mm) – Android-Smartwatch mit umfassendem Gesundheits- und... 449,00 EUR 321,84 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Watch 4 (45 mm) – Android-Smartwatch mit umfassendem Gesundheits- und Fitness-Tracking und Unterstützung von Gemini – Aluminiumgehäuse in Matte Black – Sportarmband in Obsidian – LTE Google Pixel Watch 4 (45 mm) – Android-Smartwatch mit umfassendem Gesundheits- und... 479,00 EUR 449,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 17.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Hohe Rabatte auf die Pixel Buds

Seid ihr mit Smartphones und Smartwatches versorgt, könnt ihr euch jetzt auch noch hohe Rabatte auf die smarten Kopfhörer sichern – im Google Store gibt es hohe Rabatte auf die Pixel Buds. Nur noch an diesem Wochenende könnt ihr euch 28 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds 2a sichern oder sogar bis zu 32 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2. Die Rabatte gelten für alle Farben, auch für die beiden Neuzugänge. So günstig gab es die smarten Kopfhörer bislang noch nicht.

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Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und bequem – Wasserabweisend – Bluetooth-kompatibel – Iris Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und... 149,00 EUR 110,11 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Buds Pro 2 - Wireless Earbuds with Active Noise Cancellation – Bluetooth Headphones - Porcelain Google Pixel Buds Pro 2 - Wireless Earbuds with Active Noise Cancellation – Bluetooth Headphones... 249,00 EUR 209,95 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

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Hohe Rabatte auf Android Auto-Dongles

Auch außerhalb des Google Stores gibt es an diesem Wochenende noch interessante Aktionen zu entdecken – sowie etwa die Aktionen auf die Dongles zur kabellosen Nutzung von Android Auto. Jetzt könnt ihr auf die praktischen Gadgets noch viel Geld sparen, zum Teil gibt es die bereits ab 20 Euro (statt früher um die 80 Euro). Die Dongles bieten euch die Möglichkeit, das Kabel verschwinden zu lassen, mehrere Smartphones zu koppeln und die Verbindung automatisch herzustellen. In der folgenden Box findet ihr die einige der besten Geräte aus diesem Bereich.

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ZOUHOE Carplay Wireless Adapter – Android Auto Wireless Adapter, 5,8-GHz-WLAN, Plug & Play, Mini & Stabil, iOS 10+/Android 10+, Schnelle Auto-Verbindung für Fahrzeuge ab Baujahr 2016. (1 Stück) ZOUHOE Carplay Wireless Adapter – Android Auto Wireless Adapter, 5,8-GHz-WLAN, Plug & Play, Mini... 24,99 EUR 20,89 EUR Bei Amazon kaufen
Neu 2025 Ottocast Mini Flow – Wireless CarPlay Adapter & Android Auto Adapter, 2-in-1 Dongle, Plug & Play, Ultra Kompakt, Kompatibel mit iPhone & Android, Für Autos ab 2016 (Nicht für BMW/Tesla) Neu 2025 Ottocast Mini Flow – Wireless CarPlay Adapter & Android Auto Adapter, 2-in-1 Dongle, Plug... 52,99 EUR 49,99 EUR Bei Amazon kaufen
MSXTTLY Android Auto Wireless Adapter – 2026 U2AC-L9 Wandelt Ihre Wired in Wireless für Autos Radio mit Android Auto um, Kompatibel mit Android 11+, USB-C/A 5GHz WiFi Schwarz MSXTTLY Android Auto Wireless Adapter – 2026 U2AC-L9 Wandelt Ihre Wired in Wireless für Autos... 66,35 EUR 34,98 EUR Bei Amazon kaufen
Android Auto Wireless Adapter, für Autos mit kabelgebundenes Android Auto, Superschnelle Upgrade von Wired auf Wireless, Plug und Play, Stabile Verbindung, kompatibel mit Android Phone 11.0+ Android Auto Wireless Adapter, für Autos mit kabelgebundenes Android Auto, Superschnelle Upgrade... Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 21.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.




Hohe Rabatte auf Nest Smart Home

Zu guter Letzt wollen wir auch noch einen Blick in das Smart Home werfen, denn auch dort hält der Google Store bei Amazon hohe Rabatte bereit: Nur noch wenige Tage könnt ihr euch 25 Prozent Rabatt und mehr auf die smarten Überwachungskameras von Google Nest sichern. Für die Überwachung des Innenbereichs gibt es jetzt 25 Prozent Rabatt auf die Nest Cam Indoor. Es ist die dritte Generation des Produkts mit einer Qualität von 2K-Video. Soll es flexibel einsetzbar sein, gibt es jetzt 25 Prozent Rabatt auf die Nest Cam für Indoor und Outdoor. Für den Innenraum seid ihr damit schon gut ausgestattet.

Für den Außenbereich gibt es ähnlich hohe Rabatte auf Nest-Kameras: Jetzt könnt ihr euch noch 17 Prozent Rabatt auf die Nest Cam Outdoor der zweiten Generation sichern. Weil man draußen meist mehrere Bereiche überwachen möchte, gibt es jetzt auch 25 Prozent Rabatt auf den Nest Cam Outdoor Doppelpack. Zusätzlich bietet man auch 23 Prozent Rabatt auf die Nest Cam Outdoor mit Flutlicht sowie 31 Prozent Rabatt auf die Nest Doorbell mit Akku.

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Google Nest Cam Indoor (mit Kabel, 3. Generation) – Sicherheitskamera für den Innenbereich mit 2K-Video – Funktioniert mit Google Home – Snow Google Nest Cam Indoor (mit Kabel, 3. Generation) – Sicherheitskamera für den Innenbereich mit... 99,99 EUR 82,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Nest Doorbell - akkubetriebene Türklingel mit Videofunktion, 960P, Schwarz/Weiß, 1 Stück (1er Pack) Google Nest Doorbell - akkubetriebene Türklingel mit Videofunktion, 960P, Schwarz/Weiß, 1 Stück... 199,99 EUR 148,42 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Nest Cam (Outdoor, mit Kabel, 2. Generation) – Sicherheitskamera für den Außenbereich mit 2K-Video – Funktioniert mit Google Home – Snow Google Nest Cam (Outdoor, mit Kabel, 2. Generation) – Sicherheitskamera für den Außenbereich mit... 132,99 EUR 124,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Nest Cam – Intelligente Überwachungskamera im Innen- und Außenbereich, Weiß, 1 Stück (1er Pack) Google Nest Cam – Intelligente Überwachungskamera im Innen- und Außenbereich, Weiß, 1 Stück... 199,99 EUR 160,90 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Nest Cam-Doppelpack – Intelligente Überwachungskamera im Innen- und Außenbereich, 1080p, G3AL9, Snow, 2 Stück (1er Pack) Google Nest Cam-Doppelpack – Intelligente Überwachungskamera im Innen- und Außenbereich, 1080p... 359,99 EUR 349,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Nest Cam mit Flutlicht – Außen mit Kabel – Intelligente Sicherheitskamera GPLE9, Snow, 1 Stück (1er Pack) Google Nest Cam mit Flutlicht – Außen mit Kabel – Intelligente Sicherheitskamera GPLE9, Snow... 299,99 EUR 239,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

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Google Pixel 9a: Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit KI-Kamera, 24 Stunden Akkulaufzeit und leistungsstarken Sicherheitsfunktionen – Obsidian, 128GB Google Pixel 9a: Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit KI-Kamera, 24 Stunden Akkulaufzeit und... 364,90 EUR 354,24 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Actua-Display – Obsidian, 256GB Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera... 999,00 EUR 724,90 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Super Actua-Display – Jade, 256GB Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem... 1.199,00 EUR 873,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
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Google Pixel 10a – 7 Jahre Pixel Drops, mehr als 30 Stunden Akkulaufzeit, Kamera-Coach, Gemini Live - Obsidian, 128GB + Pixel 10a Case – Aus recyceltem Kunststoff - Obsidian Google Pixel 10a – 7 Jahre Pixel Drops, mehr als 30 Stunden Akkulaufzeit, Kamera-Coach, Gemini... 580,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und bequem – Wasserabweisend – Bluetooth-kompatibel – Iris Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und... 149,00 EUR 110,11 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Buds Pro 2 - Wireless Earbuds with Active Noise Cancellation – Bluetooth Headphones - Porcelain Google Pixel Buds Pro 2 - Wireless Earbuds with Active Noise Cancellation – Bluetooth Headphones... 249,00 EUR 209,95 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und Unterstützung von Gemini – Aluminiumgehäuse in Matte Black – Sportarmband in Obsidian – LTE Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und... 499,00 EUR 399,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

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