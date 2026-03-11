Android Auto Aktion: Knallerpreise bei Kabellos-Dongles – hohe Rabatte bei den Amazon Frühlingsangeboten

Googles Infotainment-Plattform Android Auto erfreut sich seit vielen Jahren großer Beliebtheit, um die wichtigsten Apps vom Smartphone direkt auf dem Fahrzeugdisplay zu verwenden – dazu benötigt es lediglich eine permanente Verbindung. Mit einem der mittlerweile sehr zahlreich verfügbaren Android Auto-Dongles könnt ihr eine solche Verbindung jetzt vollkommen kabellos und automatisch herstellen. Im Rahmen der Amazon-Frühlingsangebote gibt es hohe Rabatte auf die smarten Gadgets.



Autofahrer wissen, dass der beste Weg zur Nutzung der Navigation, der Kommunikation oder auch des Entertainment nach wie vor über die Verwendung von Android Auto führt – zumindest dann, wenn die Smartphone-Dienste in Anspruch genommen werden sollen. Allerdings erfordert das eine ständige Verbindung zwischen Smartphone und Infotainment-System im Fahrzeug, die auch heute noch bei den meisten Modellen per Kabelverbindung hergestellt werden muss. Das ist keine große Hürde, aber auf Dauer lästig und sorgt permanent für ein störendes Kabel.

An dieser Stelle kommen die wirklich sehr hilfreichen Dongles zum Einsatz, die uns auf das Kabel verzichten lassen. Diese schalten sich zwischen Fahrzeug und Smartphone, wobei gewissermaßen das Kabel ersetzt wird. Der kleine Dongle wird in den USB-Anschluss des Fahrzeugs gesteckt und stellt eine kabellose Verbindung zum Smartphone her, die praktisch das Kabel ersetzt. Die Dongles sind heute so klein, dass sie weder auffallen noch stören. Außerdem bieten sie mittlerweile starke Funktionen wie eine automatische Verbindung, das Umschalten zwischen mehreren Smartphones und weitere Annehmlichkeiten.

Jetzt gibt es im Rahmen der Amazon-Frühlingsangebote wirklich sehr hohe Rabatte auf die Android Auto-Dongles, die ihr bei Bedarf unbedingt mitnehmen solltet. Die Rabatte sind in Sphären von 50 Prozent unterwegs und die günstigste Variante könnt ihr euch jetzt schon für 20 Euro sichern. Die Bewertungen der Dongles sprechen für sich.

Die Dongles sind nach der erstmaligen schnellen Einrichtung unkompliziert. Sie bleiben normalerweise permanent im Fahrzeug eingesteckt, sodass ihr nicht mehr daran denken müsst. Dank der smarten Funktionen verbinden sie sich automatisch mit eurem Smartphone, sodass ihr weder ein Kabel einstöpseln noch eine Verbindung herstellen oder eine App starten müsst. Einfach einsteigen, nach wenigen Sekunden ist Android Auto verfügbar und ihr könnt losfahren.

Der Funktionsumfang ändert sich durch die Dongles nicht, alle bekannten Features bleiben natürlich erhalten und ihr habt zusätzlich den Vorteil des bequemen Wechsels zwischen zwei oder mehr Smartphones.

Erfahrungsgemäß sind die Dongles nicht bis zum Ende der Laufzeit der Frühlingsangebote zu diesen Preisen zu haben oder überhaupt verfügbar, denn sie gehören zu den Schwerpunkten im Techbereich. Schaut euch das Portfolio der Android Auto Kabellos-Dongles doch einfach einmal in der folgenden Linkbox an, in der ihr die besten Produkte aus diesem Bereich findet.

